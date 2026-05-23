Si intitola Tu, Prima la nuova pubblicità di Prima Assicurazioni con protagonista José Mourinho. Lo spot ironizza proprio sul soprannome dell’allenatore, fra i più noti al mondo, cioè Special One.

Prima Assicurazioni José Mourinho, quattro storie differenti

La collaborazione fra Prima Assicurazioni e José Mourinho è declinata in quattro differenti spot, ognuno dei quali è dedicato a una particolare storia. Tutte hanno al centro del racconto il noto allenatore di calcio, vincitore, fra le altre, di due Europa League, di una Conference League (allenando la Roma) e di due Champions League (una delle quali con l’Inter).

La campagna, firmata da TBWA Italia, è multipiattaforma: oltre che in televisione, infatti, la comunicazione della società di assicurazioni interessa anche altri media, fra cui il web e la radio. Il claim scelto è Tu, Prima, che rimanda al nome della società protagonista del promo oltre che rafforzare la propria missione: mettere al centro i propri clienti.

In cosa consiste lo spot

In uno dei vari spot di Prima Assicurazioni la voce di José Mourinho, che in un’alternanza di immagini dei suoi successi ricorda: “Sono sempre stato lo Special One“. Tutto cambia quando, passeggiando per le strade, i cartelloni pubblicitari con il suo volto vengono coperti dalle campagne pubblicitarie di Prima Assicurazioni, fra cui quella intitolata Luca viene prima.

A partire da questo momento, l’allenatore entra in una specie di crisi, ripetendo ossessivamente “Josè Prima”, scrivendo tale frase nei finestrini delle macchine e persino, a caratteri cubitali, in una spiaggia. Ciò va avanti fino a quando Mourinho decide di chiamare Prima Assicurazioni e, dialogando con una consulente del gruppo, afferma: “Tutti ora prima di Josè? No, José prima!”. L’operatrice, allora, risponde: “Certo, basta diventare cliente Prima“. Il tecnico, allora, sottolinea: “Va bene, però poi José prima, respect“.

La narrazione termina con la voce narrante che, sulla musica di Come Prima di Tony Dallara, ricorda: “Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto“.

Prima Assicurazioni José Mourinho, la recensione

La pubblicità di Prima Assicurazioni con José Mourinho rappresenta un’operazione comunicativa senza dubbio riuscita. La decisione vincente è quella dell’allenatore come nuovo testimonial. Il tecnico è un volto decisamente inconsueto nel mondo della pubblicità televisiva e la scelta di ironizzare sul suo soprannome di Special One ha un duplice effetto: da una parte desta curiosità nel pubblico, dovuta al mettersi in gioco del tecnico, e dall’altra rafforza la missione della società, ovvero far sentire importante ogni suo cliente, al di là di quanto sia famoso.