Prima Assicurazioni José Mourinho
Spot in TV

Prima Assicurazioni, il testimonial della nuova pubblicità di José Mourinho: lo Special One si mette in gioco nello spot Tu, Prima

Matteo Tuveri
23 Maggio 2026 2 Minuti di lettura
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Si intitola Tu, Prima la nuova pubblicità di Prima Assicurazioni con protagonista José Mourinho. Lo spot ironizza proprio sul soprannome dell’allenatore, fra i più noti al mondo, cioè Special One.

Prima Assicurazioni José Mourinho descrizione

Prima Assicurazioni José Mourinho,  quattro storie differenti

La collaborazione fra Prima Assicurazioni e José Mourinho è declinata in quattro differenti spot, ognuno dei quali è dedicato a una particolare storia. Tutte hanno al centro del racconto il noto allenatore di calcio, vincitore, fra le altre, di due Europa League, di una Conference League (allenando la Roma) e di due Champions League (una delle quali con l’Inter).

La campagna, firmata da TBWA Italia, è multipiattaforma: oltre che in televisione, infatti, la comunicazione della società di assicurazioni interessa anche altri media, fra cui il web e la radio. Il claim scelto è Tu, Prima, che rimanda al nome della società protagonista del promo oltre che rafforzare la propria missione: mettere al centro i propri clienti.

In cosa consiste lo spot

In uno dei vari spot di Prima Assicurazioni la voce di José Mourinho, che in un’alternanza di immagini dei suoi successi ricorda: “Sono sempre stato lo Special One“. Tutto cambia quando, passeggiando per le strade, i cartelloni pubblicitari con il suo volto vengono coperti dalle campagne pubblicitarie di Prima Assicurazioni, fra cui quella intitolata Luca viene prima.

A partire da questo momento, l’allenatore entra in una specie di crisi, ripetendo ossessivamente “Josè Prima”, scrivendo tale frase nei finestrini delle macchine e persino, a caratteri cubitali, in una spiaggia. Ciò va avanti fino a quando Mourinho decide di chiamare Prima Assicurazioni e, dialogando con una consulente del gruppo, afferma: “Tutti ora prima di Josè? No, José prima!”. L’operatrice, allora, risponde: “Certo, basta diventare cliente Prima“. Il tecnico, allora, sottolinea: “Va bene, però poi José prima, respect“.

La narrazione termina con la voce narrante che, sulla musica di Come Prima di Tony Dallara, ricorda: “Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto“.

Prima Assicurazioni José Mourinho recensione

Prima Assicurazioni José Mourinho, la recensione

La pubblicità di Prima Assicurazioni con José Mourinho rappresenta un’operazione comunicativa senza dubbio riuscita. La decisione vincente è quella dell’allenatore come nuovo testimonial. Il tecnico è un volto decisamente inconsueto nel mondo della pubblicità televisiva e la scelta di ironizzare sul suo soprannome di Special One ha un duplice effetto: da una parte desta curiosità nel pubblico, dovuta al mettersi in gioco del tecnico, e dall’altra rafforza la missione della società, ovvero far sentire importante ogni suo cliente, al di là di quanto sia famoso.

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