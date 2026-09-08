Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti è un film documentario statunitense del 2026 diretto da Scott Weintrob, disponibile dall’8 settembre 2026 su Netflix. Il titolo originale è Untold Mr. T: I Pity the Fool e racconta la storia vera di Laurence Tureaud, conosciuto in tutto il mondo come Mr. T.

Prima della cresta mohawk, delle enormi catene d’oro, di Clubber Lang in Rocky III e di B.A. Baracus in A-Team c’era un ragazzo cresciuto nei Robert Taylor Homes di Chicago. Il documentario ricostruisce il percorso che lo ha trasformato in una delle icone più riconoscibili degli anni Ottanta, passando attraverso un’infanzia difficile, il servizio militare, il lavoro come buttafuori e guardia del corpo, il wrestling e l’incontro decisivo con Sylvester Stallone.

Regia, produzione e protagonisti del film Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti

La regia di Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti è firmata da Scott Weintrob. Il documentario fa parte del ciclo Untold di Netflix e alterna il racconto diretto di Mr. T a testimonianze, materiali televisivi e immagini d’archivio.

Il protagonista assoluto è naturalmente Mr. T, nato Laurence Tureaud a Chicago nel 1952.

Il documentario cerca soprattutto di separare l’uomo dal personaggio pubblico. Dietro l’immagine del duro che ha caratterizzato la sua carriera emerge infatti una storia profondamente segnata dalla famiglia, dal desiderio di ottenere rispetto, dalla fede e dalla volontà di utilizzare la notorietà per costruire una vita migliore per sua madre.

Tra gli interventi compare anche Terry Crews, attore ed ex giocatore di football americano, mentre Sylvester Stallone è presente attraverso materiale d’archivio legato soprattutto alla nascita del personaggio di Clubber Lang.

Uno spazio controverso è riservato anche a Peter Young, ex agente di Mr. T. Proprio la sua presenza è diventata uno dei motivi per cui l’attore ha espresso pubblicamente un giudizio molto negativo sul documentario prima ancora della distribuzione.

Dove è stato girato?

Trattandosi di un documentario biografico, Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti non possiede una location narrativa unica paragonabile a quella di un film di finzione.

Il luogo più importante dell’intero racconto è però Chicago, città nella quale Laurence Tureaud è nato e cresciuto.

Una parte fondamentale della ricostruzione riguarda i Robert Taylor Homes, il grande complesso di edilizia popolare del South Side nel quale Mr. T trascorse l’infanzia insieme alla numerosa famiglia.

Il film utilizza inoltre numeroso materiale d’archivio proveniente dalle diverse fasi della sua carriera: le competizioni che precedettero l’arrivo a Hollywood, il wrestling, le apparizioni televisive, Rocky III, A-Team e gli eventi pubblici che contribuirono alla costruzione del personaggio.

Più che una singola location, il documentario attraversa quindi i luoghi reali e mediatici che hanno segnato la trasformazione di Laurence Tureaud in Mr. T.

Trama e storia vera di Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti

Prima di diventare Mr. T, il suo nome era Laurence Tureaud.

Nasce nel 1952 e cresce nel South Side di Chicago, all’interno di una famiglia molto numerosa.

La madre cresce dodici figli in condizioni economiche difficili.

Proprio l’infanzia diventa uno degli elementi fondamentali per comprendere il personaggio che Laurence costruirà da adulto.

Il giovane assiste alle discriminazioni subite dalla propria famiglia e racconta di essere rimasto profondamente colpito dal modo nel quale gli uomini afroamericani venivano trattati.

A diciotto anni prende quindi una decisione simbolica.

Diventa Mr. T.

La scelta della lettera T deriva dal cognome Tureaud, mentre l’appellativo “Mister” rappresenta una precisa rivendicazione di rispetto.

Prima dello spettacolo attraversa esperienze molto differenti.

Pratica football, entra nell’esercito e lavora come buttafuori.

Successivamente diventa guardia del corpo.

La sua imponenza fisica e la personalità fuori dal comune gli permettono di lavorare anche per personaggi celebri.

Parallelamente costruisce progressivamente il proprio aspetto inconfondibile.

Arrivano la cresta, gli abiti appariscenti e soprattutto le enormi quantità di catene d’oro che diventeranno uno dei suoi marchi distintivi.

La svolta avviene grazie alle competizioni televisive dedicate agli uomini più forti e ai buttafuori.

Mr. T partecipa a America’s Toughest Bouncer e la sua presenza davanti alle telecamere attira l’attenzione.

Tra le persone che rimangono colpite dal suo carisma c’è Sylvester Stallone.

Stallone sta preparando Rocky III e comprende immediatamente che quell’uomo possiede le caratteristiche necessarie per interpretare il nuovo avversario di Rocky Balboa.

Nasce così Clubber Lang.

Il personaggio trasforma Mr. T in una celebrità internazionale.

Ma è soltanto l’inizio.

Poco dopo arriva A-Team.

Nel ruolo del sergente B.A. Baracus, Mr. T diventa uno dei volti televisivi più riconoscibili degli anni Ottanta.

Il suo successo supera rapidamente cinema e televisione.

Partecipa al wrestling e prende parte alla prima edizione di WrestleMania. Diventa protagonista di programmi, campagne pubblicitarie, giocattoli e prodotti destinati soprattutto ai più giovani.

La frase “I pity the fool”, legata alla sua immagine pubblica, entra definitivamente nella cultura popolare.

Ma il documentario racconta anche ciò che accade quando la popolarità comincia a diminuire.

Dietro il personaggio spettacolare emerge un uomo profondamente religioso e fortemente legato alla propria famiglia.

La sua carriera attraversa cambiamenti radicali e Mr. T sceglie progressivamente di allontanarsi dall’ossessione per il successo.

La malattia e il rapporto con la fede

Un capitolo particolarmente importante riguarda la salute.

Nel 1995 a Mr. T viene diagnosticato un linfoma a cellule T.

La coincidenza con il suo nome pubblico assume quasi un significato paradossale.

L’attore affronta la malattia e le cure mantenendo un rapporto fortissimo con la propria fede cristiana.

La guarigione modifica ulteriormente le sue priorità.

La celebrità, il denaro e l’immagine del duro diventano progressivamente meno importanti rispetto alla famiglia, alla religione e alle attività benefiche.

Il documentario cerca così di raccontare l’uomo rimasto nascosto dietro una delle immagini più costruite e riconoscibili della televisione americana.

Spoiler finale

Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti arriva su Netflix l’8 settembre 2026. Al momento della pubblicazione il documentario completo non è ancora disponibile, perciò non è corretto attribuirgli una sequenza conclusiva precisa non ancora verificabile.

Il materiale anticipato chiarisce però la direzione dell’ultima parte del racconto.

Il documentario porta il percorso di Laurence Tureaud fino all’uomo che è diventato oggi, molto distante dall’idea secondo cui successo e ricchezza rappresentino necessariamente il punto di arrivo della sua storia.

Mr. T considera infatti il risultato più importante della propria carriera la possibilità di aver aiutato la madre e la propria famiglia.

La sua identità contemporanea è soprattutto legata alla fede cristiana, alla famiglia e all’attività benefica.

C’è però un elemento che rende particolarmente interessante l’uscita del film.

Mr. T ha contestato duramente il documentario.

L’attore sostiene che la produzione abbia dedicato troppo spazio agli aspetti più controversi della sua carriera e non abbia raccontato adeguatamente il servizio militare, la beneficenza, la fede e l’impegno nei confronti della comunità.

La presenza dell’ex agente Peter Young è uno dei principali motivi del suo disappunto.

Mr. T ha spiegato di aver chiesto che Young non partecipasse al progetto e ha criticato la scelta di includere le sue dichiarazioni.

L’uscita del documentario assume così un significato particolare: non racconta soltanto la trasformazione di Laurence Tureaud in una delle grandi icone degli anni Ottanta, ma apre anche un confronto tra il modo nel quale Netflix ricostruisce quella storia e il modo nel quale Mr. T desidera che la propria eredità venga ricordata.

Protagonisti del film Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti

Essendo un documentario biografico, Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti non presenta un cast di personaggi di finzione. Il protagonista racconta se stesso, mentre testimonianze e materiali d’archivio ricostruiscono le diverse fasi della sua vita.