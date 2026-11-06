Desprotexida: delitto in Galizia è un film documentario spagnolo del 2026, disponibile dal 6 novembre su Netflix. Diretto da Jorge Laplace, dura circa 80 minuti e ricostruisce il caso di Isabel Fuentes, aggredita nella propria abitazione e successivamente uccisa mentre era ricoverata in ospedale. Il titolo originale è Desprotexida: El crimen de Pazos.

La vicenda risale al 2015 e pone al centro il problema della protezione di una donna già esposta a un grave pericolo. Il racconto segue le indagini, i sospetti sulla prima aggressione e le circostanze che resero possibile il secondo attacco. L’attenzione si concentra sulla persona, sulla sua famiglia e sulle conseguenze di una sicurezza che, nel momento decisivo, non riuscì a tutelarla.

Regia, produzione e protagonisti del film Desprotexida delitto in Galizia

Jorge Laplace firma regia e sceneggiatura. La produzione è di True Crime Factory, con Carles Porta e Pablo Fernández Masó alla produzione esecutiva. Il lavoro adotta un’impostazione documentaria e raccoglie testimonianze di investigatori, medici, familiari, vicini e giornalisti, mettendo in relazione le diverse prospettive sulla tragedia.

La protagonista della ricostruzione è Isabel Fuentes. La scelta del documentario comporta un rapporto diretto con persone e avvenimenti reali: il centro del racconto è ciò che accadde alla donna e la possibilità di comprendere le decisioni prese durante il suo ricovero. La pluralità delle testimonianze permette di affrontare il caso oltre la semplice successione dei due attacchi.

I luoghi del caso raccontato in Desprotexida delitto in Galizia

La geografia della vicenda comprende Pazos, nel comune di Verín, e Ourense, in Galizia, nella Spagna nordoccidentale. A Pazos si trova l’abitazione nella quale Isabel subì la prima aggressione. Nel complesso ospedaliero universitario di Ourense, conosciuto come CHUO, avvennero il ricovero e l’omicidio. Sono questi i luoghi reali del caso: la loro funzione nel racconto dipende dal passaggio dalla casa all’ospedale, due ambienti associati alla protezione che diventarono invece teatro della violenza.

Trama di Desprotexida delitto in Galizia

Nell’aprile del 2015 Isabel Fuentes viene trovata gravemente ferita nella propria casa. La spiegazione iniziale attribuisce l’aggressione a presunti ladri. Gli investigatori incontrano però elementi che non coincidono con questa versione e cominciano a interrogarsi sulle persone vicine alla vittima. La donna, intanto, affronta un ricovero lungo e difficile a causa delle lesioni alla testa.

Il sergente della Guardia Civil incaricato del caso comprende che la minaccia potrebbe non essersi esaurita con il primo episodio. Le richieste di protezione e le possibilità di intervenire diventano parte essenziale dell’inchiesta. La situazione presenta una frattura drammatica: mentre i medici lavorano per consentire a Isabel di sopravvivere, resta aperto il problema di chi possa avvicinarsi a lei.

La cronaca dell’epoca documenta le preoccupazioni degli investigatori per l’accesso del marito alla stanza. Il 29 aprile Isabel passa dalla terapia intensiva a un reparto ordinario. Il successivo 8 maggio viene uccisa a coltellate dal marito, Aniceto Rodríguez Caneiro. Il ricovero non ha quindi interrotto il pericolo dal quale gli investigatori avevano cercato di metterla al riparo.

Il documentario affronta questa sequenza attraverso le voci di chi conobbe il caso e ne seguì gli sviluppi. Il suo tema centrale riguarda la distanza tra riconoscere una minaccia e riuscire a impedirne le conseguenze. Le responsabilità individuali e le difficoltà della risposta istituzionale appartengono a due livelli della stessa storia, che il percorso investigativo invita a esaminare insieme.

Come si conclude il caso Isabel Fuentes: la condanna

L’esito giudiziario accerta la responsabilità di Aniceto Rodríguez Caneiro per entrambe le aggressioni. L’uomo viene condannato a 31 anni di carcere: diciannove per l’omicidio e dodici per il tentato omicidio precedente, commesso colpendo Isabel con un martello. Il Tribunale Supremo conferma la condanna nel dicembre 2017.

Aniceto muore in carcere nel settembre 2018. La sentenza stabilisce chi ha commesso i delitti, ma la famiglia continua a chiedere risposte sulla mancata protezione di Isabel. È questa la questione che dà significato al titolo del documentario: la ricostruzione del colpevole si accompagna alla necessità di capire perché una donna già gravemente ferita rimase esposta a un nuovo attacco.

Protagonisti reali e testimonianze di Desprotexida delitto in Galizia

Il documentario non presenta un cast di interpreti associati a personaggi di finzione. Isabel Fuentes è la vittima al centro della vicenda; Aniceto Rodríguez Caneiro è il marito condannato per i due delitti. Le testimonianze raccolte riguardano l’indagine, l’assistenza sanitaria e l’esperienza dei familiari. La ricostruzione mantiene così il legame con il caso reale, distinguendosi dalla successiva serie di finzione spagnola El crimen de Pazos, dedicata alla stessa storia.