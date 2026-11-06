Palacio – Sotto assedio è una miniserie colombiana del 2026, disponibile dal 6 novembre su Netflix. Composta da otto episodi, ricostruisce attraverso la finzione gli avvenimenti del 6 e 7 novembre 1985, quando il Palazzo di Giustizia di Bogotà venne occupato dalla guerriglia dell’M-19 e successivamente riconquistato dall’esercito. Il titolo originale è Palacio; quello internazionale è Under Siege.

La storia comprende le ore dell’assedio e la lunga ricerca di risposte da parte delle famiglie. Natalia Reyes, Luna Baxter e Robinson Díaz fanno parte di un cast corale che interpreta persone coinvolte nella tragedia e nelle sue conseguenze. Il racconto mette in relazione le scelte dei vertici politici e militari con l’esperienza dei magistrati, dei lavoratori e dei loro congiunti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Palacio Sotto assedio

La produzione è di Dynamo, con Natalia Santa come showrunner. La scrittura coinvolge anche Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos ed Estefanía Piñeres. La regia è suddivisa fra Jayro Bustamante, responsabile dei primi tre episodi, Edgar Nito, che dirige il quarto, quinto e sesto, e Samir Oliveros, autore degli ultimi due.

Natalia Reyes interpreta Pilar Navarrete, moglie di un lavoratore della caffetteria del Palazzo. Luna Baxter è la giornalista Olga Behar, mentre Robinson Díaz interpreta il presidente Belisario Betancur. Queste prospettive permettono di alternare il dolore privato, la ricerca giornalistica e le decisioni prese nelle sedi del potere. La ricostruzione nasce da un lungo lavoro su documenti e testimonianze.

Dove è girata Palacio Sotto assedio

Le riprese sono state realizzate prevalentemente nell’area di Bogotà. Il Palazzo è stato ricostruito su un set di oltre 4.000 metri quadrati, la cui preparazione ha richiesto più di tre mesi. La produzione ha realizzato anche una struttura di trenta metri per riprodurne la facciata originale. Il complesso scenografico è stato allestito presso l’Hipódromo de los Andes.

La ricostruzione ha compreso ambienti interni, corridoi e spazi destinati alle sequenze dell’incendio. Riprodurre l’edificio in diverse condizioni ha consentito di seguire l’evoluzione dell’assedio senza affidare l’intero racconto a immagini d’archivio. La scenografia conserva inoltre un valore narrativo preciso: i percorsi di chi cerca una via d’uscita si contrappongono alle decisioni di chi opera all’esterno.

Trama di Palacio Sotto assedio

Il 6 novembre 1985 un commando dell’M-19 entra nel Palazzo di Giustizia colombiano e prende in ostaggio più di trecento persone. Tra loro si trovano magistrati della Corte Suprema, dipendenti e civili. Un normale giorno di lavoro si trasforma in una crisi nazionale, mentre all’esterno le famiglie tentano di ottenere notizie sui propri cari.

Il giorno successivo l’esercito riprende il controllo dell’edificio. L’operazione lascia un bilancio devastante di morti e scomparsi e apre interrogativi destinati a durare decenni. La miniserie segue gli avvenimenti da diversi punti di osservazione, evitando di limitare la vicenda al confronto fra gli uomini armati. La vita di chi lavorava nel Palazzo diventa parte essenziale della ricostruzione.

Fra queste storie emerge quella di Pilar Navarrete, legata alla sorte del marito Héctor Jaime Beltrán, conosciuto come Jimmy. Il suo percorso dà spazio ai lavoratori della caffetteria e alle loro famiglie. La ricerca di una persona scomparsa implica anche ricostruire gli ultimi movimenti, raccogliere informazioni frammentarie e affrontare risposte insufficienti.

La giornalista Olga Behar rappresenta un altro asse del racconto. Le sue indagini e le pressioni incontrate mostrano quanto fosse difficile raccontare gli eventi e interrogarne la versione ufficiale. La serie mette così in comunicazione la cronaca delle giornate dell’assedio con la battaglia successiva per conservare testimonianze e documenti, attraverso personaggi che continuano a fare domande anche dopo la fine degli scontri.

Palacio Sotto assedio: la storia vera e la ricerca di giustizia

La conclusione dell’operazione militare non coincide con la conclusione della vicenda umana. La miniserie estende il proprio arco narrativo alla ricerca di giustizia condotta per oltre vent’anni dai familiari. Il nodo del racconto riguarda il destino delle persone coinvolte e la difficoltà di ottenere una ricostruzione condivisa delle responsabilità.

Nella storia reale, i resti di Héctor Jaime Beltrán sono stati identificati nel 2017, dopo trentadue anni di ricerca. Questo dato chiarisce la durata della battaglia di Pilar, senza ridurla alle sole ore dell’assedio. Il lavoro della giornalista Behar e l’indagine della procuratrice Ángela María Buitrago appartengono allo stesso percorso di memoria: ricomporre ciò che è accaduto significa restituire alle vittime nomi, relazioni e una storia personale.

Cast di Palacio Sotto assedio