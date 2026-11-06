Un mistero sotto l’albero è un film sentimentale natalizio americano del 2025, diretto da Matthew Toronto e proposto da Tv8. Il titolo originale è A Chrismystery e la durata è di circa 88 minuti. Jen Lilley interpreta una vice sceriffo che affronta un’insolita indagine durante le festività: qualcuno ha sottratto le decorazioni della cittadina, minacciando una celebrazione molto importante per la comunità.

La ricerca del responsabile si intreccia con il percorso personale di Annie, rimasta vedova e incapace di ritrovare serenità. Il rapporto con la figlia Leia e la collaborazione con lo sceriffo Tom accompagnano una storia che unisce piccoli misteri, ricordi dolorosi e una nuova possibilità sentimentale. L’indagine diventa anche un modo per conoscere nuovamente gli abitanti del luogo nel quale la protagonista è cresciuta.

Regia, produzione e protagonisti del film Un mistero sotto l’albero

La regia è firmata da Matthew Toronto, su sceneggiatura di Sean Wathen. Tra le società coinvolte figurano Filmstreet Productions, Cinema Capital e Artist View Entertainment. I produttori comprendono B.L. Fleischer, Joshua Brandon, Peter Foldy e la stessa Jen Lilley. La fotografia è di Erik Van Lenten, il montaggio di Nathan D. Lee e la musica originale di Michael Gordon Shapiro.

Jen Lilley interpreta Annie Willows, mentre Cody Mayo è lo sceriffo Tom Hay. Kylee Levien è Leia, una bambina che continua ad amare il Natale nonostante la perdita del padre. La differenza fra madre e figlia costituisce il centro emotivo della vicenda: Annie pensa soprattutto a ripartire, mentre Leia desidera legami e stabilità.

Dove è girato Un mistero sotto l’albero

Il film è stato girato nel Missouri, nelle località di St. Joseph e Savannah. La lavorazione ha coinvolto la comunità locale, con riprese organizzate nel dicembre 2024 e la partecipazione di comparse del territorio. Le strade e gli edifici delle due cittadine forniscono gli ambienti della storia. La scelta di questi luoghi permette di mantenere una dimensione raccolta, essenziale per un racconto nel quale commercianti, amministratori e famiglie condividono le stesse tradizioni.

Trama di Un mistero sotto l’albero

Dopo la morte del marito, Annie Willows lascia il lavoro nella grande città e torna nel paese d’origine insieme a Leia. Accetta un incarico come vice sceriffo, considerandolo però una sistemazione provvisoria. Attende un’altra opportunità professionale e prepara un nuovo trasferimento. Per evitare ulteriori sofferenze mantiene le distanze dagli altri, finendo per non riconoscere nemmeno il bisogno della figlia di sentirsi finalmente a casa.

Leia conserva invece il ricordo delle feste trascorse con il padre. Decora l’abitazione e realizza video natalizi, anche se inizialmente il suo piccolo pubblico online è quasi inesistente. Nel frattempo Annie deve occuparsi di segnalazioni lontane dai casi ai quali era abituata, come la presunta scomparsa di un gatto appartenente alla signora Crinshaw.

La situazione cambia quando spariscono luci e presepe destinati alla celebrazione cittadina. La sindaca Ruth teme le conseguenze sulla festa e sulle attività commerciali, che contano sull’arrivo dei visitatori. Tom affida l’indagine ad Annie: occorre ricostruire gli spostamenti, controllare i mezzi utilizzabili per trasportare gli addobbi e ascoltare persone che tutti ritengono di conoscere.

La successiva scomparsa dell’albero rende il mistero ancora più sorprendente. Annie comprende progressivamente che dietro il gesto esiste un risentimento personale. Allo stesso tempo, il lavoro con Tom attenua le sue difese e la costringe a confrontarsi con il proprio lutto. Leia le ricorda che aprirsi a qualcuno non significa cancellare l’amore per suo padre.

Come finisce Un mistero sotto l’albero: il finale spiegato

La responsabile dei furti è la signora Crinshaw. Dopo la morte del marito si era isolata, sentendosi abbandonata dagli abitanti. La scomparsa della gatta Tabitha aveva alimentato la sua rabbia, spingendola a sottrarre gli addobbi. Quando la gatta le viene restituita e riceve nuovamente attenzione, comprende il proprio errore.

Crinshaw confessa tutto a padre Justin, che l’aiuta a riportare le decorazioni. Annie sceglie di non procedere all’arresto e la festa può riprendere, richiamando anche nuove persone grazie al video di Leia. La protagonista rinuncia al trasferimento e accetta il sentimento per Tom: i due si baciano e il Natale segna l’inizio di una nuova vita insieme alla bambina.

Cast di Un mistero sotto l’albero