Accordi e Disaccordi, il 24 febbraio su NOVE la nuova edizione: ospiti e novità

NOVE, sabato 24 febbraio, propone l’edizione 2024 di Accordi e Disaccordi. Il programma di approfondimento prende il via in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Accordi e Disaccordi 2024, il conduttore è Luca Sommi

Accordi e Disaccordi 2024 è una produzione originale di Loft Produzioni. La società l’ha realizzata per conto di Warner Bros. Discovery. Il format, che in ogni puntata analizza i principali fatti di attualità politica e sociale, ha esordito su NOVE nel maggio del 2018.

Con quella al via oggi, Accordi e Disaccordi giunge alla 14esima edizione. Ancora una volta, il conduttore è il giornalista Luca Sommi. Quest’ultimo, giunto sulla rete Discovey nel 2017, è un volto noto della televisione italiana. Spesso, infatti, il cronista presenzia come opinionista in talk show in onda su Rai e La7, fra cui Agorà e L’Aria che tira.

Il cast di opinionisti fissi

In ogni puntata di Accordi e Disaccordi 2024 ci sono degli opinionisti fissi. Il primo è il giornalista Marco Travaglio, per anni spalla di Santoro in Annozero e Servizio pubblico. Il cronista, oramai da nove anni, è il direttore della versione cartacea de Il fatto quotidiano.

Insieme a Travaglio, in Accordi e Disaccordi c’è Andrea Scanzi, cronista che ha scritto per quotidiani come Il fatto quotidiano, La Stampa e Panorama. Anche il suo è un volto spesso presente in televisione, soprattutto grazie ai talk di Bianca Berlinguer Cartabianca andato in onda su Rai 3 ed È sempre Cartabianca, attualmente presente il martedì sera su Rete 4.

Accordi e Disaccordi 2024, gli ospiti e i temi della prima puntata

Nella prima puntata di Accordi e Disaccordi 2024 sono affrontati vari temi, a partire dalle elezioni in Sardegna. Domani, infatti, gli elettori sono chiamati a rinnovare il proprio consiglio regionale. Spazio, poi, alla politica estera: due anni fa, l’esercito russo ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. La guerra, ad oggi, ha provocato decine di migliaia di vittime. In seguito, spazio alle tensioni presenti in Medio Oriente. In queste ore, a Parigi, sono in corso gli incontri fra le delegazioni di Hamas e di Israele. L’obiettivo è trovare un accordo per il cessate il fuoco.

Nell’appuntamento che apre l’edizione 2024 di Accordi e Disaccordi ci sono alcuni ospiti, fra cui lo storico d’arte Tommaso Montanari. Con lui ci sono i giornalisti Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro. Il primo è il direttore editoriale del Giornale, mentre il secondo è il direttore de La Verità. Infine, il conduttore Luca Sommi ha un faccia a faccia con lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet.