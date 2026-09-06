Domenica 6 settembre riparte 4 Hotel. La nuova edizione del programma è visibile su Sky Uno dalle ore 21:15 circa.

4 Hotel 6 settembre, le destinazioni della nuova edizione

Alla conduzione di 4 Hotel, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è confermato Bruno Barbieri. Quest’ultimo dà il via a un viaggio in diverse località del nostro paese alla scoperta dei migliori hotel.

La prima tappa è nelle Isole Eolie, mentre nelle settimane seguenti si toccano le Marche e il Monferrato, fra le province di Alessandria e Asti. Il padrone di casa visita, poi, la zona compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado sulla Laguna di Marano e il territorio dell’altopiano della Sila dell’Appennino calabro. Infine, le telecamere raggiungono Brescia, i Castelli Romani nella parte a sud-est di Roma e Como.

In totale sono otto le puntate proposte, in onda per altrettante settimane nel prime time della domenica, su Sky Uno. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming e on demand su Now TV e Sky Go.

Il Barbieri Plus decisivo per l’esito delle sfide

In ciascuna delle nuove puntate del programma si sfidano quattro diversi hotel, rappresentati dai proprietari o gestori. A turno, Bruno Barbieri e gli altri sfidanti alloggiano per una notte in ogni struttura. Al termine del pernottamento devono valutare l’esperienza complessiva, assegnando un voto da 1 a 10 in cinque diverse categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo.

Al termine di tutti i quattro soggiorni è stilata una classifica finale e l’albergatore con il punteggio più alto è il vincitore. Decisivo, per l’esito finale, è il Barbieri Plus. Si tratta di un bonus di cinque punti che Bruno Barbieri potrà assegnare solamente a una delle strutture in sfida.

4 Hotel 6 settembre, chi si sfida il 6 settembre

Nella prima puntata di 4 Hotel, in onda il 6 settembre, sono protagoniste le Isole Eolie. Fra le concorrenti c’è Lucie. È la manager di Hotel Ravesi, un boutique hotel situato a Malfa, Salina e nella struttura si può respirare la storia del luogo. Lucie è originaria di Parigi e nel 2011 è arrivata in Italia, dove ha conosciuto e poi sposato il figlio dei proprietari della struttura in cui lei ricopre il ruolo di manager. La struttura ha 19 camere e 4 dependance e punta molto sui servizi: gli ospiti, infatti, hanno a disposizione una barca per le gite.

Seconda concorrente in gara è Francesca, che gestisce il residence Al Belvedere. Inizialmente era la casa del nonno, poi nel 2008 i suoi genitori hanno deciso di trasformarla in una struttura ricettiva formata da 7 unità tra camere, suite e villa. Il punto di forza è la colazione, che può contare sulle 24 famose marmellate prodotte da Francesca.

In sfida, poi, c’è Sarah, proprietaria dell’Hotel Mea. Si tratta di un 4 stelle posto nel centro di Lipari, composto da 37 camere, alcune delle quali godono di una suggestiva vista sulla baia di Marina Lunga e la rocca del Castello di Lipari. Sarah è nata in Australia da mamma irlandese e da papà di Lipari. Da anni lavora nel settore alberghiero: ha iniziato come stagionale e con il tempo è riuscita a coronare il sogno di avere un hotel di sua proprietà.

Infine, durante 4 Hotel del 6 settembre partecipa Ariana, proprietaria di Hotel Rocce Azzurre, un 3 stelle plus, nonché primo hotel costruito a Lipari, risalente al 1963 e rilevato dal padre di Ariana nel 1996. La particolarità sta soprattutto nella posizione. La struttura, infatti, si trova a strapiombo sul mare, con accesso diretto alla spiaggia e un pontile dove approdano le barche. L’hotel dispone di 33 camere suddivise su tre piani, l’ultimo dei quali decorato con ceramiche originali di Caltagirone.