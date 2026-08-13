La guerra dei nonni è la commedia italiana del 2023 diretta da Gianluca Ansanelli, in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity. Protagonisti sono Vincenzo Salemme e Max Tortora, rispettivamente nei ruoli di Gerri e Tom, due nonni completamente diversi che finiscono per trasformare l’affetto dei nipoti in una vera e propria competizione.

Da una parte c’è Gerri, premuroso, metodico e sempre presente nella vita della famiglia; dall’altra Tom, esuberante e permissivo, tornato in Italia dopo molti anni trascorsi all’estero. La convivenza tra i due scatena una serie di sfide sempre più assurde, fino a quando entrambi saranno costretti a comprendere che l’amore dei nipoti non può essere conquistato come un trofeo.

egia, produzione e protagonisti del film La guerra dei nonni

La regia è firmata da Gianluca Ansanelli, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Tito Buffulini. Il film è prodotto da GreenBoo Production e Medusa Film, con Marco Belardi produttore.

Vincenzo Salemme interpreta Gerri, nonno materno che vive insieme alla figlia e alla sua famiglia. È sempre disponibile, aiuta nelle faccende quotidiane e soprattutto si occupa con grande attenzione dei nipoti.

Max Tortora interpreta invece Tom, il nonno paterno. Dopo molti anni trascorsi all’estero, l’uomo torna improvvisamente in Italia e sconvolge gli equilibri della famiglia.

Nel cast troviamo anche Ana Caterina Morariu nel ruolo di Federica, Luca Angeletti come Ernesto, Bianca Guaccero nel ruolo di Viki e Herbert Ballerina come Gaetano.

Dove è stato girato?

La guerra dei nonni è stato girato principalmente a Roma e nel Lazio.

La capitale e le sue zone residenziali fanno da sfondo alla quotidianità della famiglia protagonista, mentre gran parte della vicenda si sviluppa negli ambienti domestici nei quali Gerri e Tom sono costretti a convivere.

La dimensione familiare delle location è fondamentale per la commedia: la casa diventa infatti il vero campo di battaglia nel quale i due nonni cercano continuamente di dimostrare chi sia il preferito dei bambini.

Trama del film La guerra dei nonni in onda su Netflix

Gerri è il nonno che qualsiasi famiglia vorrebbe avere. Vive insieme alla figlia Federica, al genero Ernesto e ai loro tre bambini, aiutando quotidianamente nella gestione della casa.

È premuroso, responsabile e soprattutto ha costruito con i nipoti un rapporto molto forte.

Il perfetto equilibrio familiare viene improvvisamente sconvolto dall’arrivo di Tom, padre di Ernesto e quindi nonno paterno dei bambini.

Tom ha trascorso molti anni all’estero e adesso vuole recuperare il tempo perduto con i nipoti. Il problema è che il suo modo di intendere il ruolo di nonno è esattamente opposto a quello di Gerri.

Se Gerri stabilisce delle regole, Tom le infrange.

Se Gerri cerca di educare i bambini, Tom preferisce accontentarli. Giochi, divertimenti e concessioni diventano rapidamente il metodo utilizzato dal nuovo arrivato per conquistare il loro affetto.

Gerri comincia così a sentirsi messo da parte e quella che inizialmente è soltanto una piccola gelosia si trasforma in una vera competizione.

I due nonni cominciano a sfidarsi continuamente, coinvolgendo inevitabilmente tutta la famiglia nella loro assurda battaglia.

Perché Gerri e Tom si fanno la guerra?

La rivalità nasce soprattutto dalla paura di Gerri di perdere il rapporto privilegiato costruito con i nipoti.

Prima dell’arrivo di Tom era lui il punto di riferimento dei bambini. Il nuovo nonno, però, conquista immediatamente la loro attenzione grazie al suo carattere esuberante e alla totale mancanza di regole.

Tom, dal canto suo, sente di avere molto tempo da recuperare.

La competizione diventa quindi sempre più accesa perché entrambi vogliono dimostrare di essere il nonno migliore, dimenticando progressivamente che i bambini non hanno bisogno di scegliere tra loro.

Spoiler finale: come finisce La guerra dei nonni?

La guerra tra Gerri e Tom finisce inevitabilmente per superare ogni limite.

Quella che era iniziata come una divertente competizione diventa un problema per tutta la famiglia. Le sfide dei due uomini provocano infatti conseguenze che li costringono finalmente a rendersi conto di quanto sia diventato assurdo il loro comportamento.

Gerri comprende che l’arrivo di Tom non cancella il rapporto costruito negli anni con i nipoti. L’affetto dei bambini non è qualcosa che diminuisce soltanto perché nella loro vita entra un’altra persona.

Anche Tom deve riconoscere i propri errori: accontentare sempre i nipoti e infrangere qualsiasi regola non significa necessariamente essere un nonno migliore.

Gerri e Tom fanno pace?

Sì. Nel finale i due nonni mettono da parte la rivalità.

Le circostanze li costringono a collaborare e proprio questa esperienza permette a entrambi di guardare il rivale da una prospettiva differente.

Gerri e Tom comprendono finalmente di poter avere entrambi un posto importante nella vita dei bambini senza essere costretti a contenderselo.

La famiglia ritrova quindi il proprio equilibrio, questa volta con due nonni completamente diversi ma entrambi indispensabili.

La vera vittoria non appartiene né a Gerri né a Tom: sono i nipoti ad aver guadagnato due figure capaci di amarli, ognuna a modo proprio

Cast completo del film La guerra dei nonni