Il canale Sky Cinema Comedy arricchisce il suo palinsesto con il film Il mostro della cripta. Questa commedia horror, nata dalla mente creativa dei Manetti Bros., offre al pubblico un mix perfetto di brividi e risate, omaggiando il cinema di genere degli anni ’80. Il regista Daniele Misischia dirige l’opera, mettendo al centro della narrazione il giovane talento Tobia De Angelis. Gli spettatori possono immergersi in un’avventura nostalgica e rocambolesca, dove la realtà supera la fantasia delle pagine inchiostrate.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mostro della cripta

Daniele Misischia firma la regia di questo lungometraggio dinamico. Un team di sceneggiatori esperti, composto da Paolo Logli, Antonio e Marco Manetti, Alessandro Pondi e Cristiano Ciccotti, ha curato la scrittura della storia. Vision Distribution e Mompracem hanno gestito la produzione italiana, credendo fortemente in questo progetto originale. Tobia De Angelis interpreta il protagonista Giò Spada, mentre il carismatico Pasquale “Lillo” Petrolo recita nel ruolo del fumettista Diego Busivirici, creando una coppia scenica decisamente affiatata.

Dove ha lavorato la troupe?

La produzione ha svolto le riprese principalmente in Italia. Gli scenografi hanno lavorato con cura per ricreare le atmosfere tipiche della provincia italiana degli anni ’80, curando ogni dettaglio estetico. Inoltre, alcune fonti indicano che la troupe ha effettuato riprese specifiche anche in Canada, in particolare a Maple Ridge nella Columbia Britannica, per realizzare alcune sequenze esterne suggestive.

Trama del film Il mostro della cripta

La narrazione ci trasporta nel 1988. Inizialmente, incontriamo Giò Spada (Tobia De Angelis), un adolescente introverso e nerd. Infatti, il ragazzo nutre una passione smisurata per i fumetti. Tuttavia, la sua routine cambia bruscamente. Mentre sfoglia con avidità l’ultimo numero di Squadra 666 – Il mostro della cripta, opera del suo idolo Diego Busivirici (Lillo), nota qualcosa di sconvolgente. Nello specifico, Giò individua inquietanti somiglianze tra la trama disegnata e gli orribili eventi che stanno accadendo nel suo paesino.

Di conseguenza, il giovane capisce di dover agire. Pertanto, coinvolge i suoi amici fidati e l’affascinante Vanessa (Amanda Campana) nella sua missione. Dunque, il gruppo si lancia in un’indagine rischiosa. Inoltre, l’avventura mescola abilmente momenti di puro horror a situazioni comiche surreali. In seguito, i protagonisti devono decifrare misteri antichi. Per questo motivo, essi sfidano creature soprannaturali che sembrano uscite direttamente dalle tavole del fumetto. Infine, la linea tra finzione e realtà diventa sempre più sottile, costringendo i ragazzi a dimostrare tutto il loro coraggio.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva, Giò e Diego uniscono le forze per sfidare apertamente il mistero della cripta. Essi svelano la verità che si nasconde dietro le mostruose apparizioni e comprendono il legame profondo con il fumetto. L’epilogo fonde ironia e tensione narrativa. La storia termina celebrando il valore dell’amicizia e la potenza dell’immaginazione, regalando ai protagonisti un riscatto personale e una vittoria contro le forze oscure.

Cast completo del film Il mostro della cripta

La pellicola vanta un ensemble di attori italiani che danno vita a personaggi eccentrici e memorabili.