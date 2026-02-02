Una pallottola spuntata è un film in onda su Sky Cinema Uno. La pellicola ripropone lo stile comico e irriverente della celebre saga, rinnovandone lo spirito con un nuovo protagonista. Tra gag visive, dialoghi surreali e situazioni paradossali, il film rende omaggio all’originale mescolando indagine poliziesca e comicità demenziale.

Regia, produzione e protagonisti del film Una pallottola spuntata

La regia è di Akiva Schaffer, che recupera il ritmo forsennato e l’umorismo visivo tipico della saga, aggiornandolo con un linguaggio contemporaneo. Schaffer punta su tempi comici rapidi, situazioni imprevedibili e continui ribaltamenti, trasformando ogni scena in un potenziale disastro comico.

La produzione è statunitense e canadese, con un cast che unisce volti noti della commedia e interpreti provenienti dal cinema d’azione. Questa combinazione rafforza il contrasto tra serietà apparente e caos totale, elemento centrale dell’identità del film.

Tra i protagonisti principali troviamo Liam Neeson, sorprendente in chiave comica, Pamela Anderson, elegante e ironica, Paul Walter Hauser, perfetto nel ruolo del poliziotto sopra le righe, insieme a Kevin Durand e Danny Huston, che aggiungono spessore e assurdità all’intreccio.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare in California, dove la produzione ha ricreato ambienti urbani, uffici di polizia e scenari tipici delle commedie poliziesche.

Alcune sequenze sono state girate anche in Canada, utilizzato soprattutto per location istituzionali e set interni, funzionali alle scene investigative e alle gag d’insieme.

Trama del film Una pallottola spuntata

Il film segue Frank Drebin Jr., figlio del leggendario detective che ha fatto la storia del dipartimento di polizia. Cresciuto all’ombra di un cognome ingombrante, Frank Jr. cerca disperatamente di dimostrare il proprio valore, anche se il suo metodo investigativo risulta tutto tranne che ortodosso.

Quando un’organizzazione criminale minaccia la sicurezza internazionale, Frank si ritrova catapultato al centro dell’indagine. Ogni tentativo di seguire il protocollo sfocia in disastri comici, inseguimenti improbabili e interrogatori surreali. Tuttavia, dietro la sua goffaggine si nasconde una capacità involontaria di smascherare la verità.

Affiancato da Beth Davenport, donna brillante e paziente, e dal capitano Ed Hocken Jr., Frank affronta il caso tra equivoci continui e incidenti a catena. L’azione si alterna costantemente alla comicità, costruendo una storia che prende in giro il genere poliziesco senza rinunciare a una vera indagine.

Spoiler finale

Nel finale, Frank Drebin Jr. riesce a sventare il piano criminale grazie a una combinazione di fortuna sfacciata, errori clamorosi e intuizioni del tutto involontarie. Mentre il caos esplode intorno a lui, Frank arriva alla soluzione quasi per caso, dimostrando che il destino può essere più efficace di qualsiasi strategia.

La missione si conclude con un successo inatteso: Frank conquista la fiducia dei colleghi e della famiglia, pur restando fedele alla sua natura imprevedibile. L’epilogo celebra l’eredità della saga, lasciando spazio a nuove avventure altrettanto assurde.

Cast completo del film Una pallottola spuntata

Di seguito il cast completo del film, con attori e personaggi che compongono la storia.