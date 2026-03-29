Il film Poveri noi è una commedia italiana del 2025 diretta da Fabrizio Maria Cortese, trasmessa in prima visione su Sky Cinema Uno. La pellicola affronta con un mix di ironia e riflessione il tema del tracollo economico, seguendo le peripezie di una famiglia dell’alta borghesia che si ritrova improvvisamente senza un soldo. Attraverso situazioni paradossali e scontri tra stili di vita opposti, il racconto mette a nudo i pregiudizi sociali e celebra la capacità umana di adattarsi e riscoprire l’essenziale quando le certezze materiali vengono meno.

Regia, produzione e protagonisti del film Poveri noi

La regia è affidata a Fabrizio Maria Cortese, che cura anche la sceneggiatura insieme a Federico Moccia, autore noto per le sue storie generazionali. La produzione è interamente italiana, realizzata da Orange Media in collaborazione con Rai Cinema, garantendo un respiro nazionale a una storia che parla di vizi e virtù del Belpaese. Il cast corale ha come protagonisti Paolo Ruffini e Ilaria Spada nel ruolo della coppia agiata in crisi, affiancati da volti amatissimi del cinema popolare come Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi, che portano sullo schermo calore e veracità.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Italia, puntando molto sul contrasto visivo tra i diversi ambienti sociali:

Quartieri residenziali : le scene iniziali mostrano ville lussuose e circoli esclusivi per rappresentare il privilegio della famiglia Mariani.

: le scene iniziali mostrano ville lussuose e circoli esclusivi per rappresentare il privilegio della famiglia Mariani. Zone popolari : gran parte del film è ambientata in quartieri periferici e mercati rionali, dove i protagonisti devono imparare a vivere con risorse limitate.

: gran parte del film è ambientata in quartieri periferici e mercati rionali, dove i protagonisti devono imparare a vivere con risorse limitate. Location cittadine: le piazze e le vie dei centri urbani fanno da sfondo al passaggio traumatico ma catartico dalla ricchezza alla precarietà quotidiana.

Trama del film Poveri noi

Edoardo Mariani è un uomo d’affari di successo che ha costruito la sua intera esistenza sull’ostentazione del lusso. Insieme alla moglie Giovanna e ai due figli, Giacomo ed Emma, vive in una bolla di agi fatta di vacanze esclusive, auto sportive e una schiera di collaboratori domestici. Per i Mariani, la povertà è sempre stata qualcosa di lontano, quasi un difetto genetico di chi non ha saputo “farcela”. Questo castello di carte crolla però improvvisamente a causa di un investimento sbagliato e di una frode finanziaria che azzera il patrimonio di famiglia nel giro di pochi giorni, lasciandoli senza casa e coperti di debiti.

Senza più il sostegno degli “amici” di un tempo, che spariscono al primo segno di difficoltà, i Mariani sono costretti a chiedere aiuto proprio a quelle persone che avevano sempre snobbato. Trovano rifugio in un modesto appartamento in un quartiere popolare, diventando vicini di casa dei Crocetti. Ottavio e Rosa Crocetti sono l’esatto opposto dei Mariani: vivono con semplicità, faticano ad arrivare a fine mese ma possiedono una ricchezza umana e una solidarietà che Edoardo non ha mai conosciuto. Tra gag esilaranti dovute all’incapacità dei Mariani di svolgere le mansioni più semplici e momenti di tensione legati alla perdita dello status sociale, la famiglia inizia un faticoso ma necessario percorso di umiltà, scoprendo che la felicità può nascondersi anche in una cena condivisa tra sconosciuti.

Spoiler finale: la rinascita dei Mariani

Attenzione spoiler: Nel finale del film, Edoardo comprende che cercare di recuperare ossessivamente la vecchia vita è un errore. Invece di tentare scorciatoie poco lecite, decide di rimboccarsi le maniche e accettare un lavoro onesto come dipendente in un’attività gestita da Ottavio. Giovanna riscopre una passione per il commercio di quartiere, mentre i figli, inizialmente ribelli, iniziano a frequentare la scuola pubblica stringendo amicizie vere, libere dall’ombra del denaro. La pellicola si chiude con una festa nel cortile del condominio popolare: i Mariani non sono tornati ricchi, ma sono finalmente una famiglia unita e consapevole del fatto che la dignità si costruisce con il lavoro e il rispetto reciproco, non con il saldo del conto in banca.

Cast completo del film Poveri noi

Ecco l’elenco dei principali interpreti che hanno dato vita ai personaggi della storia:

Paolo Ruffini : Edoardo Mariani

: Edoardo Mariani Ilaria Spada : Giovanna Mariani

: Giovanna Mariani Ricky Memphis : Ottavio Crocetti

: Ottavio Crocetti Maria Grazia Cucinotta : Rosa Crocetti

: Rosa Crocetti Ricky Tognazzi : Mimmo Versi

: Mimmo Versi Lorenzo Crovo : Giacomo Mariani

: Giacomo Mariani Beatrice Savignani : Emma Mariani

: Emma Mariani Clizia Fornasier: Dott.ssa Lavezzi

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