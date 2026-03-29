L’attesa è finita: il 29 marzo 2026 torna su Rai 1 l’amatissima fiction che vede protagonista Vanessa Scalera nel ruolo del sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni con l’episodio Nessuno si salva da solo. La serie, giunta alla sua quinta stagione e ispirata ai celebri romanzi di Mariolina Venezia, continua a conquistare il pubblico grazie a un mix perfetto di giallo, ironia pungente e dinamiche familiari turbolente. Le nuove puntate promettono scintille grazie all’ingresso di Rocco Papaleo, nel ruolo del nuovo procuratore capo Altiero Galliano, e di Lodo Guenzi, il cui personaggio è ancora avvolto nel mistero.

Regia, produzione e protagonisti

Prodotta da Rai Fiction e IBC Movie, con la regia di Francesco Amato, la serie mantiene saldo il suo legame con la Basilicata. Accanto alla carismatica Vanessa Scalera, ritroviamo Massimiliano Gallo nel ruolo del marito Pietro e Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Calogiuri. La produzione ha saputo rinnovare la formula vincente, puntando su una scrittura che approfondisce l’umanità dei protagonisti senza mai perdere di vista l’intrigo investigativo che anima ogni episodio.

Imma Tataranni: dove è girata la serie

Le riprese della quinta stagione confermano la bellezza senza tempo del territorio lucano e pugliese, rendendo i paesaggi parte integrante della storia:

Matera : il cuore pulsante della fiction, con i suoi iconici Sassi, il centro storico e le suggestive cisterne del Palombaro Lungo.

: il cuore pulsante della fiction, con i suoi iconici Sassi, il centro storico e le suggestive cisterne del Palombaro Lungo. Gravina in Puglia : location fondamentale per le scene che richiedono scorci architettonici unici e ponti storici.

: location fondamentale per le scene che richiedono scorci architettonici unici e ponti storici. Irsina : borgo medievale che regala un’atmosfera sospesa nel tempo alle indagini della Tataranni.

: borgo medievale che regala un’atmosfera sospesa nel tempo alle indagini della Tataranni. Basilicata interna: numerose sequenze catturano la natura selvaggia e i calanchi, tipici dell’entroterra lucano.

Imma Tataranni 5: trama del quarto episodio “Nessuno si salva da solo”

L’episodio si apre con una scoperta macabra: un cadavere viene rinvenuto all’interno del Palombaro di Matera, una delle cisterne più grandi d’Europa. L’indagine trascina Imma in un viaggio tra passato e presente, esplorando l’antica tradizione dei fornai materani. La vittima sembra legata a un mondo fatto di fatica e impasti a mano, ma i fili dell’inchiesta si dipanano fino a toccare la dura realtà carceraria. Il sostituto procuratore si trova a dover gestire il dolore lancinante di un padre che ha perso il figlio e l’omertà di un ambiente chiuso, dove la verità è spesso sepolta sotto strati di diffidenza e vecchi rancori.

Parallelamente al caso giallo, la vita privata dei De Ruggeri arriva a un punto di rottura. Valentina, decisa a vivere la sua indipendenza, sceglie di trasferirsi dalla Piacentini. Per far fronte alle spese quotidiane, la ragazza arriva a un gesto estremo: tentare di vendere la preziosa spilla d’oro regalatale da nonna Brunella. Sarà solo la mediazione di Pietro e la saggezza delle nonne a evitare una frattura definitiva. Nel frattempo, Pietro trova il coraggio di licenziarsi, rifiutando i metodi poco etici di Fossati, ma riceve un’offerta inaspettata dal CEO della multinazionale che decide di promuoverlo a un ruolo di maggior prestigio, ridandogli dignità professionale.

Spoiler finale: il colpo di scena decisivo

Attenzione spoiler: Proprio quando la crisi familiare sembra rientrare e la nostalgia tra Imma e Pietro porta i due a decidere di non vendere più la loro casa, arriva una notizia che rimescola tutte le carte. La distanza degli ultimi tempi, anziché dividerli, sembra averli aiutati a riscoprire il valore del loro legame. Tuttavia, sul più bello, Imma riceve una comunicazione ufficiale: la sua domanda per il trasferimento a Milano come procuratore capo è stata accettata. Il finale di puntata lascia gli spettatori con il fiato sospeso: Imma sceglierà la carriera lontano dalla sua terra o l’amore ritrovato a Matera?

Cast completo di “Imma Tataranni 5 – Nessuno Si Salva Da Solo”

Ecco l’elenco degli attori che animano la quinta stagione della serie:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni

: Imma Tataranni Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri

: Pietro De Ruggeri Alessio Lapice : Ippazio Calogiuri

: Ippazio Calogiuri Barbara Ronchi : Diana De Santis

: Diana De Santis Rocco Papaleo : Altiero Galliano

: Altiero Galliano Lodo Guenzi : Ruolo top secret

: Ruolo top secret Lucia Zotti : Brunella

: Brunella Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

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