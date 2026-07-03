Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda Un uragano all’improvviso, commedia romantica del 2017 diretta da William H. Macy. Il titolo originale è The Layover e racconta il viaggio disastroso di due migliori amiche che, durante uno scalo forzato, finiscono per contendersi lo stesso uomo.

Le protagoniste sono Kate e Meg, coinquiline di Seattle alle prese con problemi personali e lavorativi. Per lasciarsi alle spalle stress e delusioni prenotano una vacanza a Fort Lauderdale, ma l’arrivo di un uragano devia il loro aereo a St. Louis. Qui incontrano di nuovo Ryan, il pompiere affascinante conosciuto a bordo, e la loro amicizia viene messa a dura prova.

Regia, produzione e protagonisti del film Un uragano all’improvviso

Un uragano all’improvviso è diretto da William H. Macy, celebre attore di Fargo e Shameless, qui dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è firmata da David Hornsby e Lance Krall.

La protagonista più razionale della coppia è Kate, interpretata da Alexandra Daddario. Kate lavora come insegnante e vive un momento difficile: il preside della scuola sembra volerla spingere a lasciare il suo posto, mentre la sua vita privata appare ferma.

La sua migliore amica è Meg, interpretata da Kate Upton. Meg è più impulsiva, spregiudicata e insofferente alle regole. Lavora nel settore dei cosmetici, ma non riesce a trovare stabilità né sul piano professionale né su quello sentimentale.

Sul volo diretto in Florida le due incontrano Ryan, interpretato da Matt Barr. Ryan è un pompiere attraente, gentile e apparentemente single. Basta poco perché Kate e Meg inizino a competere apertamente per conquistarlo.

Nel cast figurano anche Matt L. Jones nel ruolo di Craig, Rob Corddry in quello del preside Moss, Kal Penn nei panni di Anuj e Molly Shannon nel ruolo di Nancy.

Dove è stato girato?

Un uragano all’improvviso è stato girato tra Canada e Stati Uniti.

Le riprese principali sono iniziate nel maggio 2015 a Vancouver, nella British Columbia. La città canadese è stata utilizzata per ricreare diversi ambienti della storia, compreso l’hotel in cui Kate e Meg sono costrette a fermarsi durante lo scalo.

Alcune sequenze sono state realizzate anche a St. Louis, nel Missouri, città in cui è ambientata la sosta forzata provocata dall’uragano. La parte finale della storia porta invece le protagoniste in Florida, dove si trova la destinazione originaria della vacanza: Fort Lauderdale.

La varietà delle location accompagna il tono da road comedy del film. Si parte dalla quotidianità di Seattle, si passa per l’imprevisto dello scalo e si arriva alla Florida, dove il viaggio prende una piega completamente diversa da quella immaginata dalle due amiche.

Trama del film Un uragano all’improvviso

La trama di Un uragano all’improvviso segue Kate e Meg, due migliori amiche e coinquiline di Seattle che stanno attraversando un periodo difficile.

Kate è un’insegnante sotto pressione, mentre Meg è insoddisfatta della propria vita e del lavoro. Dopo una serata passata a bere e sfogarsi, Meg decide che devono partire per una vacanza. Prenota due biglietti per Fort Lauderdale, usando anche le miglia aeree di Kate.

Durante il volo, le due ragazze conoscono Ryan, un pompiere molto affascinante diretto a un matrimonio in Florida. Kate e Meg iniziano subito a flirtare con lui, senza riuscire a nascondere la reciproca rivalità.

A causa di un uragano, però, l’aereo viene deviato a St. Louis. I passeggeri sono costretti a trascorrere la notte in hotel e Ryan invita Kate e Meg a bere qualcosa con lui.

Quella che doveva essere una breve vacanza tra amiche si trasforma rapidamente in una guerra senza esclusione di colpi. Kate e Meg cercano entrambe di attirare l’attenzione di Ryan, arrivando a sabotarsi, mentire e mettere a rischio il loro legame.

La rivalità diventa sempre più assurda quando le due scoprono che Ryan può raggiungere la Florida grazie a Craig, un venditore di gioielli che si era interessato a Meg. Kate e Meg decidono quindi di seguirlo, pur di non lasciare che una delle due possa restare sola con Ryan.

Spoiler finale

Nel finale di Un uragano all’improvviso, Kate e Meg scoprono che Ryan non è affatto l’uomo perfetto che credevano di aver incontrato.

Craig cerca informazioni su di lui e scopre che Ryan è proprio lo sposo del matrimonio in Florida. Le due ragazze, sconvolte, chiedono di essere lasciate andare per poter raggiungere Fort Lauderdale e avvertire la futura moglie.

Kate e Meg arrivano però troppo tardi. Ryan ha già sposato Genevieve. Le due lo affrontano e gli rinfacciano di aver flirtato e fatto sesso con entrambe poco prima del matrimonio.

Ryan prova a scaricare la responsabilità su Kate e Meg, accusandole di essersi gettate su di lui. Le due capiscono allora che non vale la pena rovinare ulteriormente la loro amicizia per un uomo così egoista.

Quando incontrano Genevieve, si rendono conto che la donna è estremamente possessiva e decidono di non raccontarle il tradimento. Ryan resta così intrappolato in un matrimonio che, secondo Kate e Meg, sarà tutt’altro che sereno.

Dopo il viaggio, Meg va da Craig per chiedergli scusa per averlo trattato male. Tra i due nasce un rapporto più sincero e Meg lo bacia prima di ripartire.

Kate e Meg scelgono invece di non vivere più insieme, perché capiscono di essere diventate troppo dipendenti l’una dall’altra. Non interrompono però la loro amicizia: Meg si trasferisce in un appartamento vicino a Kate e le due provano a costruire un rapporto più equilibrato.

Kate torna a scuola con una nuova energia e scopre che il preside Moss non voleva licenziarla. Al contrario, le propone di diventare assistente allenatrice della squadra di pallavolo.

Cast completo del film Un uragano all’improvviso