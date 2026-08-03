Chasing the Wind (titolo originale Rüzgara Bırak) è il film romantico turco del 2025, in onda su Canale 5. Diretto da Engin Erden, vede protagonisti Hande Erçel e Barış Arduç in una storia d’amore che nasce dallo scontro tra due mondi completamente diversi: quello della grande imprenditoria e quello di chi vive in armonia con la natura.

Tra paesaggi mozzafiato, romanticismo e conflitti familiari, il film racconta come l’amore possa cambiare le priorità e il modo di guardare la vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Chasing the Wind

La regia è firmata da Engin Erden, mentre la sceneggiatura è scritta da Ceylan Naz Baycan.

La protagonista è Hande Erçel, che interpreta Aslı Mansoy, una brillante dirigente di una holding di famiglia determinata a realizzare un importante progetto immobiliare.

Al suo fianco troviamo Barış Arduç nel ruolo di Ege Yazıcı, giovane appassionato di windsurf che gestisce una scuola di sport acquatici nella baia destinata a essere trasformata dal nuovo resort.

Completano il cast Fırat Taş, Tuğrul Tülek, Şebnem Sönmez, Kevork Türker, Olimpia Ahenk, Gözde Mutluer e Ahmet Saraçoğlu.

Dove è stato girato?

Le riprese di Chasing the Wind si sono svolte lungo la costa dell’Egeo turco, in particolare tra le località di Çeşme e Alaçatı, celebri per il mare cristallino, le spiagge e il vento ideale per il windsurf.

Le caratteristiche case in pietra, il porto turistico e gli scorci sul mare fanno da cornice alla storia, regalando al film un’atmosfera romantica e luminosa.

Trama del film Chasing the Wind

Aslı Mansoy è una giovane manager di successo che riceve l’incarico di seguire un ambizioso progetto turistico destinato a trasformare una baia incontaminata in un esclusivo resort di lusso.

Per completare l’operazione deve convincere Ege Yazıcı, comproprietario del terreno e istruttore di windsurf, a cedere la sua parte.

Ege, profondamente legato alla natura e allo stile di vita semplice che conduce, si oppone fermamente al progetto.

Lo scontro tra i due è immediato, ma il tempo trascorso insieme porta Aslı a scoprire un mondo completamente diverso dal suo, fatto di libertà, amicizia e autenticità.

Quella che nasce come una trattativa d’affari si trasforma gradualmente in una storia d’amore destinata a mettere in discussione le convinzioni di entrambi.

Spoiler finale

Nel finale Aslı comprende che il progetto immobiliare rischierebbe di distruggere uno dei luoghi più belli della costa e decide di rivedere le proprie priorità.

Dopo aver affrontato le pressioni della famiglia e dell’azienda, sceglie di sostenere una soluzione che tuteli il territorio e permetta a Ege di continuare la propria attività.

I due protagonisti confessano finalmente i propri sentimenti e decidono di costruire insieme un futuro, dimostrando che amore e rispetto per la natura possono convivere.

Cast completo del film Chasing the Wind

Il cast del film comprende: