Nel tepore del ballo è un film drammatico italiano del 2026 diretto da Pupi Avati. La prima TV è in programma martedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Massimo Ghini interpreta Gianni Riccio, un conduttore televisivo al culmine della carriera quando un’inchiesta finanziaria interrompe di colpo il suo lavoro.

Il ritorno a Jesolo lo riporta nella casa della zia che lo ha cresciuto e nella vita di Clara, la donna con cui si era sposato prima che la carriera prendesse il sopravvento. Mentre Gianni prova a riaprire quel rapporto, la televisione gli propone di raccontare la propria caduta davanti alle telecamere.

Regia, produzione e protagonisti del film Nel tepore del ballo

Pupi Avati firma la regia e la sceneggiatura con Tommaso Avati. Il soggetto è di Pupi e Antonio Avati con Marco Molendini. Antonio Avati produce il film per Duea Film con Rai Cinema, in associazione con Wich Production e Film Club Distribution. La fotografia è di Cesare Bastelli, la scenografia di Giuliano Pannuti, il montaggio di Ivan Zuccon e la musica di Stefano Arnaldi. Dopo la presentazione al Bif&st di Bari, il film è uscito in Italia il 30 aprile 2026.

Massimo Ghini è Gianni e Isabella Ferrari interpreta Clara. Lina Sastri è la zia Nunzia, mentre Sebastiano Somma interpreta Morè, amico e collaboratore di Gianni. Giuliana De Sio è la conduttrice soprannominata La Morta. Il suo programma offre a Gianni una via per rientrare nel mondo che lo ha allontanato dopo lo scandalo.

Dove è girato Nel tepore del ballo

Le riprese si sono svolte nel 2025 tra Veneto e Lazio. Nel Veneto il set ha interessato Jesolo, il suo lido e San Donà di Piave. Nel Lazio la produzione ha lavorato a Roma e sul litorale, tra Fregene e Maccarese. Per le sequenze televisive dell’ultimo atto Avati ha girato in un vero studio con attrezzature messe a disposizione dalla Rai. Il film passa così dagli ambienti della televisione nazionale ai luoghi dove il protagonista ha vissuto prima della notorietà.

Trama di Nel tepore del ballo

Gianni Riccio ha costruito il proprio successo sapendo controllare il modo in cui appare davanti al pubblico. Sua madre Aurora è morta dandolo alla luce, suo padre lo ha abbandonato e a crescerlo è stata la zia. I ricordi dell’infanzia e del primo amore affiorano quando il conduttore è arrestato con accuse di corruzione e frode fiscale. La carriera si ferma proprio mentre Gianni si aspetta di consolidare la propria posizione.

Mandato agli arresti domiciliari, sceglie di tornare a Jesolo. Nella casa di Nunzia ritrova un luogo in cui la sua celebrità conta meno di ciò che ha lasciato in sospeso. Una lettera di Clara lo spinge a cercarla. I due erano stati sposati e il loro incontro riporta in primo piano la scelta con cui Gianni aveva dato la precedenza al lavoro. Il ricordo del ballo della loro giovinezza dà al titolo il suo significato più intimo.

La proposta di un’intervista riapre la possibilità di ottenere l’attenzione del pubblico. Per sfruttarla, Gianni dovrebbe esporre anche il rapporto con Clara. La Morta vuole ricavare dalla sua caduta il materiale per uno spettacolo, proprio quando lui ha ricominciato a chiedersi quanto gli sia costato vivere per la televisione.

Come finisce Nel tepore del ballo: il finale spiegato

L’ultimo atto passa per lo studio televisivo della Morta, che tenta di usare la vicenda privata di Gianni per costruire il suo programma. L’incontro con Clara gli ha fatto riscoprire il legame che aveva sacrificato alla carriera. La possibilità di rientrare in televisione lo mette di fronte alla tentazione di trasformare anche quel legame in spettacolo.

La conclusione lascia Gianni nella scelta di isolarsi dalla realtà. Il ricordo del ballo conserva per lui il valore di un’intimità perduta. Il ritorno a Jesolo e il riavvicinamento a Clara gli restituiscono quel ricordo, mentre l’occasione di ricominciare insieme resta sospesa.

Cast di Nel tepore del ballo