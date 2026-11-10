Un ballo sulla neve è un film televisivo natalizio del 2024, in onda martedì 10 novembre alle 16:15 su Tv8. Il titolo originale è A Dance in the Snow. Jenny frequenta l’ultimo anno di liceo e vorrebbe partecipare a una festa in cui possa stare con gli amici senza il disagio che le hanno provocato le celebrazioni scolastiche dell’anno precedente. Sua madre Melanie ha un’idea simile e decide di muoversi in segreto.

Le due iniziative procedono in parallelo. Melanie lavora con l’insegnante di letteratura della figlia per rendere accessibile il ballo scolastico. Jenny organizza una festa propria con un gruppo di amici. Preparando eventi diversi, entrambe danno per scontato di sapere che cosa renderebbe felice l’altra.

Regia, produzione e protagonisti del film Un ballo sulla neve

La regia è di Stefan Scaini e la produzione è di Whizbang Films. Tra i produttori esecutivi figurano Frank Siracusa, Andrea Raffaghello, Jonathan Eskenas e Kimberley Bradley. Peter Benison firma la fotografia, Dona Noga il montaggio e Craig McConnell la musica. Il film è stato presentato negli Stati Uniti nel dicembre 2024 nella programmazione natalizia di Hallmark.

Erica Cerra interpreta Melanie Austin, mentre Vanessa Burghardt è Jenny. Mark Ghanimé interpreta Daniel Hartman, l’insegnante che incoraggia Jenny a proseguire gli studi e aiuta Melanie con i preparativi. Dorian Giordano è Will, il ragazzo con cui Jenny trova il modo di parlare della propria paura della neve.

Dove è girato Un ballo sulla neve

Il film è stato girato in Ontario, in Canada. La lavorazione ha interessato l’area di Toronto e si è estesa a Hamilton. A Dundas, quartiere di Hamilton, la troupe ha usato gli esterni del Dundas Museum and Archives. L’edificio in mattoni è stato addobbato per le feste e la produzione ha utilizzato neve artificiale per ricreare l’inverno. Nella storia, quella stessa neve può essere un elemento decorativo per alcuni studenti e un ostacolo concreto per Jenny.

Trama di Un ballo sulla neve

Il ballo dell’anno precedente è finito male per Jenny, che ha chiesto di tornare a casa quando l’ambiente è diventato troppo stimolante. La ragazza è autistica e la neve che cade le ricorda anche un episodio dell’infanzia, quando si era allontanata dopo che l’auto della madre era rimasta bloccata sul ghiaccio. Melanie entra nel comitato della scuola e propone di intervenire sulle luci, sul volume della musica e sugli addobbi. Daniel si offre di affiancarla.

Jenny intanto coinvolge Will e gli amici in un progetto diverso. Il fienile della famiglia di Will offre un posto dove organizzare il loro ballo. I ragazzi cercano di coprire le spese vendendo biglietti di auguri e possono contare anche sull’attività della famiglia di Will, che vende alberi di Natale. Jenny vuole preparare una sorpresa per la madre e dimostrarle che è in grado di portare avanti un progetto per conto proprio.

Daniel sostiene anche la domanda di Jenny per studiare letteratura in California. Mentre Melanie si avvicina a lui, Jenny chiede a Will di accompagnarla al ballo. I progetti restano separati fino a quando Daniel, parlando con madre e figlia, rivela per errore che esistono due feste.

Come finisce Un ballo sulla neve: il finale spiegato

Melanie e Jenny litigano e poi si ritrovano nel fienile. Jenny spiega di aver preparato il ballo per sua madre e di aver voluto fare qualcosa da sola. Melanie le racconta perché si era impegnata a cambiare la festa scolastica. Durante il ballo, Jenny invita la madre sul palco e Melanie legge una poesia scritta da Daniel.

Daniel le chiede di andare con lui a Parigi e lei accetta. Jenny e Will si baciano. Jenny affronta anche la neve insieme a lui, con la possibilità di scegliere come vivere quel momento.

Cast di Un ballo sulla neve