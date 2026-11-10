Ella & John – The Leisure Seeker è un film del 2017 diretto da Paolo Virzì, in onda martedì 10 novembre alle 21:20 su Rai 5. Helen Mirren e Donald Sutherland interpretano due coniugi che partono dal Massachusetts a bordo del vecchio camper di famiglia. La loro destinazione è Key West, in Florida, dove John vuole visitare la casa di Ernest Hemingway.

John convive con l’Alzheimer ed Ella è gravemente malata. I figli sono preoccupati per le loro condizioni, mentre i due coniugi temono che le cure finiscano per separarli. Prima che la famiglia possa intervenire, Ella e John si mettono in viaggio con il mezzo usato per le vacanze di un tempo.

Regia, produzione e protagonisti del film Ella & John

Paolo Virzì dirige il suo primo lungometraggio interamente in inglese. Firma la sceneggiatura con Stephen Amidon, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, adattando il romanzo di Michael Zadoorian pubblicato in Italia come In viaggio contromano. Alla produzione partecipano Indiana Production, Rai Cinema e 3 Marys Entertainment. I produttori sono Fabrizio Donvito, Marco Cohen e Benedetto Habib. La fotografia è di Luca Bigazzi, il montaggio di Jacopo Quadri e le musiche di Carlo Virzì.

Helen Mirren interpreta Ella Spencer e Donald Sutherland è John, insegnante di letteratura in pensione. Christian McKay e Janel Moloney interpretano Will e Jane, i loro figli adulti. Il film alterna il punto di vista dei genitori, decisi a conservare il controllo sul proprio tempo, e quello dei figli, che cercano di localizzarli senza sapere quanto lontano siano arrivati.

Dove è girato Ella & John

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti nel 2016, soprattutto in Georgia e in Florida. La produzione ha lavorato nell’area di Atlanta, a Stone Mountain e a Jekyll Island. In Florida le scene del viaggio comprendono la strada attraverso le Keys e la vera casa di Ernest Hemingway a Key West. Il film sposta l’itinerario del romanzo, che attraversava l’Ovest americano lungo la Route 66, sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Trama di Ella & John

Il camper si chiama The Leisure Seeker. John guida, mentre Ella tiene insieme il percorso, le soste e le telefonate con i figli. Alla sera proiettano vecchie diapositive di famiglia. John può ricordare un dettaglio di letteratura o un episodio di molti anni prima e, poco dopo, avere difficoltà a riconoscere Ella. Il viaggio dipende dalla capacità di entrambi di adattarsi a questi cambiamenti senza sapere in anticipo quando arriveranno.

Lungo la strada si alternano incontri comici, imprevisti e momenti in cui Ella deve cercare il marito. Affiorano anche vecchie gelosie. John torna a parlare di Dan Coleman, il primo fidanzato di Ella. Lei scopre a sua volta che il marito aveva avuto una relazione con la vicina Lillian. Il passato comune si rivela più complicato delle fotografie che i due portano in viaggio.

Arrivati a Key West, visitano la casa di Hemingway. Ella si sente male e il passaggio in ospedale mette in pericolo il progetto che li ha fatti partire insieme. Riesce a tornare al camper con John e trascorre con lui l’ultima notte.

Come finisce Ella & John: il finale spiegato

Ella lascia una lettera a Will e Jane in cui spiega la propria decisione e cerca di alleviare il senso di colpa dei figli. Durante la notte provoca la morte di entrambi nel camper, dove John si è addormentato. I due muoiono per i gas di scarico e vengono ritrovati la mattina successiva.

La lettera accompagna la conclusione e chiarisce il punto di vista di Ella. La donna sa che le resta poco tempo e teme di lasciare John da solo. Affida ai figli il ricordo dell’ultima vacanza e la spiegazione di una scelta che ha preso lei.

Cast di Ella & John