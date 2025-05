Martedì 6 e mercoledì 7 maggio si svolgono le semifinali di ritorno di Champions League. La massima competizione calcistica europea è alle battute finali. Al termine delle due sfide, infatti, sono note le squadre che si contenderanno la vittoria del torneo durante la finale del 31 maggio prossimo.

Champions League ritorno semifinali, l’Inter contro il Barcellona

Il calendario delle semifinali di ritorno di Champions League propone subito, martedì 6 maggio, l’impegno dell’Inter, unica compagine italiana ancora in corsa nel torneo. I nerazzurri accolgono, presso lo Stadio San Siro di Milano, il Barcellona.

I discorsi per la qualificazione sono ancora completamente aperti. La sfida di andata, disputata il 30 aprile scorso, ha regalato tanti gol e molto divertimento, terminando con il risultato di 3 a 3. Un risultato che, nel complesso, accontenta maggiormente i nerazzurri, che sono riusciti a superare la trasferta in terra catalana senza perdere.

L’Inter, per ottenere l’accesso alla finale, deve necessariamente vincere. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, l’incontro prosegue con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Inter-Barcellona visibile anche in chiaro su TV8

Così come accaduto per il match di andata, la semifinale Inter-Barcellona di Champions League è visibile anche in chiaro. La partita di calcio rientra nell’elenco stilato dall’AGCOM degli eventi ritenuti di rilevanza nazionale, e per questo visibili gratuitamente.

La rete di riferimento, a questo proposito, è TV8. Sull’emittente, il collegamento con il pre-partita, guidato da Leo Di Bello e Sarah Castellana, parte alle 20:20 circa. L’incontro vero e proprio è raccontato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A seguire, spazio ad un lungo studio post-partita, nel quale è analizzato tutto ciò che è accaduto in campo. Inter-Barcellona è nei palinsesti anche di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Champions League ritorno semifinali, il Paris Saint Germain sfida l’Arsenal

Mercoledì 7 maggio si svolge, invece, la seconda semifinale di Champions League. Essa oppone i francesi del Paris Saint Germain e gli inglesi dell’Arsenal.

Il PSG è il grande favorito per il passaggio del turno. Oltre a disputare il ritorno in casa, i francesi arrivano all’appuntamento forti della vittoria per uno a zero ottenuta in trasferta nell’andata. Gli inglesi, per qualificarsi alla finale, sono costretti a vincere con almeno due gol di scarto.

PSG-Arsenal parte alle ore 21:00 ed è trasmessa, in diretta e in esclusiva, su Amazon Prime Video. Il commento è firmato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.