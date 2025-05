La serie tv Nove perfetti sconosciuti 2, tratta dal romanzo di Liane Moriarty, torna con una seconda stagione disponibile su Prime Video dal 22 maggio 2025. Dopo il successo della prima stagione, la storia si sposta dalle atmosfere calde dell’Australia a un nuovo scenario immerso nelle Alpi austriache.

I protagonisti della serie tv sono Masha Dmitrichenko, interpretata da Nicole Kidman, e un nuovo gruppo di ospiti, tra cui Mark Strong, Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers e Aras Aydin.

Regia e produzione della serie tv Nove perfetti sconosciuti 2

La regia della seconda stagione è affidata a Jonathan Levine, mentre la sceneggiatura è scritta da Rachel Shukert.

La serie tv è prodotta da David E. Kelley, Made Up Stories, Blossom Films e FIFTH SEASON, che si occupa anche della distribuzione.

Dove è stata girata?

Le riprese di Nove perfetti sconosciuti 2 si sono svolte principalmente in Austria, sfruttando le suggestive ambientazioni alpine:

Zauberwald, Alpi austriache : il nuovo ritiro terapeutico di Masha è immerso tra le montagne innevate, creando un’atmosfera di isolamento e introspezione.

: il nuovo ritiro terapeutico di Masha è immerso tra le montagne innevate, creando un’atmosfera di isolamento e introspezione. Villaggi alpini : utilizzati per le sequenze legate alle interazioni tra i partecipanti e la comunità locale.

: utilizzati per le sequenze legate alle interazioni tra i partecipanti e la comunità locale. Interni ricostruiti in studio: impiegati per le scene più intime e psicologiche del percorso terapeutico.

Trama della serie tv Nove perfetti sconosciuti 2

Masha Dmitrichenko, la carismatica e sfuggente guru interpretata da Nicole Kidman, torna al centro della scena accogliendo un nuovo gruppo di ospiti nel ritiro esclusivo Zauberwald, incastonato tra le cime innevate delle Alpi austriache. In questo scenario isolato e suggestivo, Masha propone un percorso terapeutico intensivo, fatto di rituali psichedelici, immersioni emotive e metodi non convenzionali, progettati per scardinare le difese e mettere a nudo le verità più profonde.

Durante la settimana, le tensioni latenti esplodono e i conflitti irrisolti emergono in superficie. Le tecniche controverse di Masha mettono a dura prova i limiti degli ospiti, costringendoli ad affrontare i propri demoni interiori.

Tra i partecipanti ci sono:

Un’ ex suora , interpretata da Dolly de Leon , che cerca pace dopo anni di silenzio e obbedienza.

, interpretata da , che cerca pace dopo anni di silenzio e obbedienza. Un padre e un figlio , impersonati da Mark Strong e Henry Golding , il cui rapporto irrisolto oscilla tra rabbia e desiderio di riconciliazione.

, impersonati da e , il cui rapporto irrisolto oscilla tra rabbia e desiderio di riconciliazione. Una madre e una figlia , interpretate da Christine Baranski e Annie Murphy , bloccate in un ciclo di incomprensioni e accuse.

, interpretate da e , bloccate in un ciclo di incomprensioni e accuse. Un farmacologo scettico , interpretato da Lucas Englander , che sfida apertamente le teorie e i metodi di Masha.

, interpretato da , che sfida apertamente le teorie e i metodi di Masha. Helena, interpretata da Lena Olin, enigmatico mentore di Masha, la cui presenza scuote profondamente l’equilibrio del gruppo.

Il ritiro si trasforma così in un viaggio al limite della coscienza, dove il confine tra guarigione e manipolazione diventa sempre più labile.

Nove perfetti sconosciuti 2 – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Nove perfetti sconosciuti 2 con i rispettivi personaggi: