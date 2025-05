Il film Una notte da dottore, diretto da Guido Chiesa, è una commedia italiana del 2021, remake del film francese Chiamate un dottore! (Docteur?) del 2019. Il film è disponibile su Cine34

I protagonisti del film sono Pierfrancesco Mai, interpretato da Diego Abatantuono, e Mario, interpretato da Frank Matano. Accanto a loro, un cast di talento che include Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele, Antonio Salines, Valentina D’Agostino, Leonardo Sbragia, Leonardo D’Arrigo, Cecilia Napoli ed Elisabetta De Palo.

Regia e produzione del film Una notte da dottore

La regia di Una notte da dottore è affidata a Guido Chiesa, mentre la sceneggiatura è scritta da Alessandro Aronadio, Renato Sannio e Guido Chiesa.

Il film è prodotto da Colorado Film e Medusa Film, con la distribuzione curata da Medusa Film.

Dove è stato girato?

Le riprese di Una notte da dottore si sono svolte principalmente in Italia, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono della commedia:

Strade di Roma : molte scene sono state girate nella capitale, tra quartieri residenziali e zone periferiche.

: molte scene sono state girate nella capitale, tra quartieri residenziali e zone periferiche. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle visite mediche e delle consegne a domicilio.

Trama del film Una notte da dottore

Pierfrancesco Mai è un medico di 65 anni, burbero e afflitto da ogni genere di acciacchi, che arranca nella sua routine di guardia medica notturna. Una notte, mentre si trascina da una visita all’altra, la sua auto urta Mario, un giovane e spigliato rider che sfreccia per la città consegnando cibo in bicicletta. Mario ne esce illeso, ma la sua preziosa bici è irrimediabilmente distrutta.

Per Pierfrancesco, l’incidente ha conseguenze ben più dolorose: la sua cronica sciatalgia si riacutizza in maniera insopportabile, impedendogli di guidare. Con la prospettiva di perdere il lavoro e le entrate, al dottore viene un’idea tanto disperata quanto geniale. Chiede a Mario di sostituirlo nelle visite a domicilio, guidando la sua auto. Ma come farà Mario, che di medicina non capisce nulla?

Spoiler finale

La soluzione è un auricolare nascosto, attraverso il quale Pierfrancesco, comodamente seduto in macchina, guida Mario passo dopo passo, fornendo diagnosi e istruzioni. Quella che sembra una soluzione temporanea si trasforma in una serie esilarante e commovente di disavventure, equivoci e momenti di inattesa solidarietà. Tra pazienti bizzarri, situazioni surreali e il rischio costante di essere scoperti, i due dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro.

In una notte indimenticabile, il medico anziano e il giovane rider, così diversi ma entrambi legati dalla necessità di non perdere il proprio lavoro, scopriranno un’improbabile amicizia. Superando pregiudizi e differenze generazionali, impareranno a sostenersi a vicenda, portando a termine i loro compiti e scoprendo il valore di un’alleanza inaspettata.

Una notte da dottore – Cast completo

Ecco il cast principale del film Una notte da dottore con i rispettivi personaggi: