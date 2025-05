Martedì 27 maggio, Italia 1 manda in onda una nuova puntata de Le Iene. La trasmissione, curata da Davide Parenti, prende il via alle 21:20.

Le Iene 27 maggio, continua l’inchiesta sulle presunte molestie nel mondo del porno

Al timone de Le Iene del 27 maggio tornano Veronica Gentili e Max Angioni, affiancati da Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, che commentano con ironia i temi affrontati nei servizi trasmessi nella puntata. In regia è confermato Antonio Monti.

Nell’appuntamento odierno, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity, prosegue l’inchiesta sulle presunte molestie nel mondo del porno.

Coloro che realizzano il reportage sono Roberta Rei e Francesco Piano. I due, anche nel nuovo capitolo, danno spazio alle testimonianze di alcune ragazze, che oramai da diverso tempo accusano l’attore e produttore del settore pornografico Rocco Siffredi di presunte violenze.

Per la prima volta si mostra in volto il supertestimone del delitto di Garlasco

In seguito, nel corso de Le Iene di martedì 27 maggio, si torna a parlare del delitto di Garlasco. La scorsa settimana, il supertestimone aveva rilasciato delle dichiarazioni in anonimo. Oggi l’uomo torna a parlare, ma questa volta ha deciso di mostrare, per la prima volta, il proprio volto. Nel servizio, realizzato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il supertestimone fornisce nuove indicazioni inedite relative all’omicidio di Chiara Poggi.

Infine, Stefano Corti e Riccardo Messa, a Le Iene di oggi, volano in Belgio. Una volta nel paese, i due incontrano Radja Nainggolan, ex centrocampista che ha giocato per anni in Italia, con le maglie della Roma, dell’Inter e del Cagliari.

Gli inviati, insieme allo sportivo, hanno parlato della sua carriera e, soprattutto, della sua vita fuori dal rettangolo di gioco. Lo scorso gennaio, Nainggolan è finito al centro delle cronache per la diffusione della notizia del suo arresto dopo una inchiesta legata al traffico internazionale di cocaina. L’ex calciatore racconta la sua versione: già qualche settimana fa, infatti, aveva dichiarato di non avere alcun tipo di legame con la criminalità organizzata.

Le Iene 27 maggio, gli ospiti

Sono vari gli ospiti che presenziano durante Le Iene del 27 maggio. In primis c’è la cantante Anna Tatangelo, che poco tempo ha rilasciato il suo ultimo singolo, intitolato Inferno. In seguito, è in scaletta un intervento di Peppe Quintale, comico, attore e direttore artistico.

Infine, per lo spazio dedicato all’attualità politica, è intervistata Francesca Albanese. Quest’ultima ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati.