Suspicious Minds, diretto da Emiliano Corapi, è un film di genere dramma psicologico italiano del 2023 che esplora le fragilità delle relazioni di coppia attraverso un gioco di specchi tra verità e finzione. Ambientato a Roma, il film è disponibile su Paramount+ e ha una durata di 88 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Suspicious Minds

Emiliano Corapi firma la regia e la sceneggiatura. Egli, infatti, è un autore noto per il suo sguardo intimo sulle dinamiche umane. Invece, World Video Production e Adler Entertainment curano la produzione. Il progetto, inoltre, ha ricevuto il supporto di Rai Cinema.

I protagonisti principali della storia sono:

Matteo Oscar Giuggioli , nel ruolo di Daniele, un giovane geloso e manipolatore.

, nel ruolo di Daniele, un giovane geloso e manipolatore. Amanda Campana , che interpreta Giulia, la compagna di Daniele.

, che interpreta Giulia, la compagna di Daniele. Francesco Colella , nel ruolo di Fabrizio, un marito provocatore e ambiguo.

, nel ruolo di Fabrizio, un marito provocatore e ambiguo. Thekla Reuten, che interpreta Emilie, una moglie razionale e disillusa.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film interamente a Roma. Ha usato, infatti, un hotel romano come teatro delle tensioni. Gli ambienti urbani e gli spazi chiusi, perciò, accentuano il senso di claustrofobia e sospetto.

Trama del film Suspicious Minds

La trama segue due coppie che si incontrano in un hotel. Da un lato ci sono Daniele e Giulia, ventenni in vacanza. Dall’altro, invece, ci sono Fabrizio ed Emilie, quarantenni. Quando Giulia e Fabrizio restano bloccati in ascensore, tutto cambia. L’episodio, infatti, scatena una spirale di sospetti. Daniele, perciò, è convinto che sia successo qualcosa. Inizia così a tormentare Giulia con accuse infondate. Il film, quindi, si trasforma in un gioco di specchi.

Spoiler finale

Nel finale, le due coppie si confrontano con le proprie insicurezze. La giovane coppia, quindi, si disintegra. Non riesce, infatti, a gestire il sospetto. Quella più matura, invece, ritrova la passione. Il film, perciò, non offre una chiusura netta. Lascia, infatti, i personaggi in un limbo emotivo. Il messaggio, quindi, è chiaro: l’amore da solo non basta. Per restare insieme, infatti, servono consapevolezza e volontà.

Cast completo del film Suspicious Minds

Il cast del film unisce interpreti italiani e internazionali. Essi, infatti, incarnano con realismo le tensioni emotive dei personaggi.