Nasty More than just tennis, diretto da Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu e Tudor D. Popescu, è un film documentario romeno del 2024 che racconta la carriera e la personalità esplosiva di Ilie Năstase, primo ribelle del tennis mondiale. Il film è disponibile su Paramount+ e ha una durata di 103 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Nasty More than just tennis

La regia è condivisa da tre autori. La narrazione, infatti, alterna filmati d’archivio e interviste esclusive. Invece, Fandango ha curato la produzione. Il progetto, inoltre, ha ricevuto il sostegno di enti culturali romeni.

I protagonisti principali della storia sono:

Ilie Năstase , ex tennista e politico, al centro del racconto.

, ex tennista e politico, al centro del racconto. Ion Țiriac , suo compagno di doppio e amico.

, suo compagno di doppio e amico. Jimmy Connors, Stan Smith, Björn Borg e altri rivali che ne raccontano l’impatto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in diverse nazioni. Ha usato, infatti, location in Romania, Stati Uniti e Regno Unito. Le interviste, invece, si sono svolte in luoghi simbolici del tennis. Tra questi, ad esempio, ci sono Wimbledon e il Roland Garros.

Trama del film Nasty More than just tennis

La pellicola ripercorre il culmine della carriera di Ilie Năstase. Parte, infatti, dal 1972, anno dei suoi grandi successi. Il documentario, però, non si limita ai trionfi sportivi. Esplora, infatti, anche il lato oscuro e provocatorio del campione. Năstase era soprannominato “Mr. Nice’n’Nasty”. Era amabile fuori dal campo, ma capriccioso e osceno dentro. Il film, quindi, mostra come abbia scardinato l’etichetta del tennis. È diventato, così, la prima rockstar dello sport. La narrazione usa testimonianze e immagini rare. Indaga, perciò, il paradosso di un uomo amato dal pubblico.

Spoiler finale

Nel finale, emerge una riflessione profonda. Ilie Năstase, infatti, non è stato solo un campione. È stato, invece, un simbolo di rottura. Ha saputo, inoltre, influenzare il tennis moderno. Ha ispirato, così, intere generazioni di giocatori. Il documentario, perciò, si chiude con le sue stesse parole. Egli, infatti, ammette di non aver sempre capito il proprio impatto. Ha vissuto, però, ogni match come fosse l’ultimo.

Cast completo del film Nasty More than just tennis

Il cast del documentario unisce leggende del tennis mondiale. Essi, infatti, offrono uno sguardo personale e tecnico su Năstase. Le loro voci, quindi, costruiscono un mosaico emotivo e storico.