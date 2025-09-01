Il nuovo film della serie crime tedesca, Gli omicidi del lago: La medusa, andrà in onda su Rai2 il 1° settembre 2025. In particolare, ambientato tra i suggestivi paesaggi del Lago di Costanza, il film mescola sapientemente mistero, arte e tensione psicologica, dando vita a un’indagine dai risvolti profondamente personali.

Regia, produzione e protagonisti del film Gli omicidi del lago La medusa

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Patricia Frey, un’autrice già nota per altri episodi della saga. Invece, ZDF, Graf Film e Rowboat Film curano la produzione, con sedi operative tra la Germania e l’Austria. Inoltre, a guidare il cast nel ruolo dei protagonisti principali ci sono Matthias Koeberlin e Alina Fritsch, i quali interpretano rispettivamente i detective Micha Oberländer e Luisa Hoffmann.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film tra la Germania e l’Austria, scegliendo diverse località che si affacciano sul Lago di Costanza. Nello specifico, le riprese si sono svolte a Bregenz, Lindau, Meersburg e Costanza, sfruttando così gli scorci lacustri e le ambientazioni urbane per creare un’atmosfera sospesa tra bellezza e inquietudine.

Trama del film Gli omicidi del lago La medusa

Analizzando la trama, la storia prende il via quando il corpo di Vera Grimm affiora sulle rive del Lago di Costanza. Di conseguenza, i detective Micha Oberländer e Luisa Hoffmann iniziano subito le indagini, scoprendo che la donna era coinvolta in un traffico d’arte clandestino. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente con la scomparsa di suo figlio Augustin, mentre il marito Andy Löffler sembra nascondere qualcosa. Al centro del mistero, inoltre, c’è un busto antico raffigurante Medusa, dal valore milionario. Parallelamente a tutto ciò, Luisa deve affrontare il ritorno del suo ex, Antonio Zübert, il quale le offre informazioni cruciali in cambio di un incontro con la loro figlia Liv.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la situazione si risolve quando, grazie alle informazioni fornite da Antonio Zübert, i detective riescono finalmente a localizzare il rapitore e a salvare Augustin. Di conseguenza, recuperano il prezioso busto della Medusa e arrestano Andy Löffler per complicità. In definitiva, il film si chiude con Luisa Hoffmann che riflette sul confine sottile tra giustizia e compromesso, mentre il Lago di Costanza torna alla sua apparente e silenziosa tranquillità.

Cast completo del film Gli omicidi del lago La medusa

Per concludere, il cast riunisce volti noti della serialità tedesca, i quali offrono interpretazioni intense e credibili.