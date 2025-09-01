Il film Babygirl si presenta come un thriller erotico e drammatico del 2024, che la regista Halina Reijn dirige e che andrà in onda su Sky Cinema Uno. In particolare, questa pellicola, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la discesa emotiva di una donna di potere che si ritrova travolta da una relazione proibita, la quale, di conseguenza, mette a rischio sia la sua carriera sia la sua famiglia.

Regia, produzione e protagonisti del film Babygirl

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Halina Reijn, un’autrice già nota per opere come Instinct e Bodies Bodies Bodies. Invece, 2AM, A24 e Man Up Films curano la produzione, con sedi operative sia negli Stati Uniti sia nei Paesi Bassi. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto ad alta tensione psicologica ci sono Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio tra New York e Amsterdam, utilizzando ambienti aziendali, case di campagna e loft urbani. Nello specifico, la produzione ha ambientato alcune scene nel cuore di Manhattan, con lo scopo di rappresentare il mondo professionale della protagonista, mentre invece altre sequenze più intime si svolgono in una villa isolata nei dintorni di Hudson Valley.

Trama del film Babygirl

Analizzando la trama, la storia si concentra su Romy Mathis (Nicole Kidman), una potente amministratrice delegata e madre di famiglia, che si sente intrappolata in un matrimonio freddo con Jacob (Antonio Banderas). Tuttavia, la situazione cambia radicalmente quando assume Samuel (Harris Dickinson), un giovane stagista brillante e provocante, e di conseguenza tra i due nasce una relazione segreta, fatta di sottomissione e desiderio. Sebbene Romy cerchi di troncare il rapporto, la passione la travolge inesorabilmente. A complicare ulteriormente le cose, la sua assistente Esme (Sophie Wilde) scopre tutto e minaccia di rivelare la verità. Pertanto, il fragile equilibrio tra potere e controllo si spezza, e Romy si ritrova costretta a confessare tutto a suo marito.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda raggiunge il suo culmine quando Jacob scopre Romy e Samuel insieme nella loro casa di campagna. A questo punto, la tensione esplode in un violento scontro emotivo e fisico. Di conseguenza, Romy perde il lavoro, la famiglia e la reputazione, ma allo stesso tempo trova una nuova consapevolezza di sé. In definitiva, il racconto si chiude con lei che cammina da sola per le strade di New York, libera ma ferita, alla ricerca di una nuova identità.

Cast completo del film Babygirl

Per concludere, il cast si compone di attori internazionali di grande intensità, i quali offrono interpretazioni potenti e ricche di sfumature.