Si intitola Alessandra Amoroso Io non sarei la serata evento in onda su Canale 5 giovedì 4 settembre. Lo show musicale parte alle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Alessandra Amoroso Io non sarei, lo show dalle Terme di Caracalla

Lo show Alessandra Amoroso Io non sarei si svolge presso la suggestiva location delle Terme di Caracalla, a Roma. Il programma, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity, prende il titolo dall’ultimo album musicale realizzato da Alessandra Amoroso.

L’artista ha pubblicato il disco, l’ottavo della sua carriera, lo scorso 13 giugno. Undici le tracce presenti, fra cui i suoi più recenti brani Serenata, realizzato con Serena Brancale, Cose stupide, Mezzo rotto e Fino a qui. Immediato il successo dell’album, che pochi giorni fa ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Disco d’oro.

Il concerto prodotto dalla Friends TV

Alessandra Amoroso Io non sarei è prodotto, per la televisione, dalla società Friends TV. La regia, invece, è affidata a Cristiano D’Alisera.

Il concerto non è in onda in diretta. La serata in musica alle Terme di Caracalla si è svolta lo scorso 11 giugno, in una delle tappe del molto partecipato Fino a qui Summer Tour 2025.

L’artista, in gravidanza, ha girato in lungo ed in largo l’Italia, ottenendo vari sold out. Alla fine della tournée mancano ancora tre date, previste al Roccella Summer Festival, allo Sferisterio di Macerata ed a Napoli. Tuttavia, Amoroso ha cancellato tali impegni, per concedersi un meritato riposo e prepararsi al meglio al parto, oramai prossimo.

Durante il concerto, i tanti fan di Alessandra Amoroso hanno la possibilità di risentire alcuni dei suoi più grandi successi.

Alessandra Amoroso Io non sarei, gli ospiti

Alessandra Amoroso, nel corso dello spettacolo intitolato Io non sarei, è affiancata da vari ospiti ed amici. In primis c’è la già citata Serena Brancale. Spazio, poi, ad Annalisa, che condivide con la protagonista il percorso artistico, in quanto entrambe hanno mosso i primi passi nello spettacolo partecipando come concorrenti ad Amici di Maria De Filippi.

Lo spettacolo musicale di Canale 5 può contare, inoltre, sulla partecipazione di altri due cantautori italiani molto noti, ovvero Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio. La padrona di casa calca il palco con BigMama, con la quale ha duettato in Mezzo rotto. Infine, per i momenti di intrattenimento e leggerezza, c’è Giorgio Panariello.