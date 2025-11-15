Il film Colpi d’amore (Love Hurts) è un’esplosiva commedia d’azione, prodotta da Lionsgate e Thunder Road Films, che approda in prima visione su Sky Cinema Uno per una serata ad alto tasso di adrenalina e nostalgia. Questa pellicola, infatti, segna la tanto attesa reunion di Ke Huy Quan e Sean Astin, a quasi quarant’anni di distanza dal cult generazionale I Goonies, regalando al pubblico un irresistibile mix di ironia, combattimenti coreografati e citazioni.

Sotto la guida di un regista proveniente dalla scuola di John Wick, il film trasforma la tranquilla vita di un agente immobiliare in un campo di battaglia, dove ogni visita a una casa in vendita può nascondere un agguato mortale. La narrazione gioca costantemente sul contrasto tra la banalità della vita suburbana e la violenza stilizzata del mondo criminale, creando un’opera che diverte, sorprende e celebra il ritorno sulla scena di un attore amato come Ke Huy Quan, in un ruolo che esalta il suo incredibile talento per l’azione e la commedia.

Regia, produzione e protagonisti del film Colpi d’amore

Firma la regia Jonathan Eusebio, al suo esordio dietro la macchina da presa. Curano la produzione Thunder Road Films, Lionsgate e Capstone Studios, con sede negli Stati Uniti d’America. Il cast è un perfetto mix di talento e carisma: Ke Huy Quan guida la narrazione, affiancato dalla vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose, dal suo storico compagno di avventure Sean Astin e da attori come Daniel Wu, Mustafa Shakir e Lio Tipton.

Dove è stato girato?

Hanno girato il film interamente negli Stati Uniti, scegliendo location tra Milwaukee, Los Angeles e Atlanta. Le ambientazioni giocano un ruolo cruciale, alternando la tranquillità quasi surreale dei quartieri suburbani e delle case modello al caos criminale che esplode al loro interno. La fotografia, dinamica e contrastata, accentua questo dualismo, trasformando normali centri commerciali e anonimi garage in arene per combattimenti all’ultimo sangue.

Trama del film Colpi d’amore

Inizialmente, Marvin Gable (Ke Huy Quan) conduce una vita ordinaria: è un agente immobiliare di successo, specializzato nella vendita di case nei tranquilli sobborghi di Milwaukee. Tuttavia, questa facciata di normalità nasconde un passato da sicario che credeva di aver seppellito per sempre. Infatti, la sua routine viene brutalmente sconvolta quando riceve una misteriosa busta rossa da Rose (Ariana DeBose), una sua ex complice che credeva morta da anni.

Di conseguenza, Marvin viene violentemente trascinato di nuovo in un mondo che voleva dimenticare, un vortice di sicari, boss criminali e battaglie mortali. Inoltre, deve affrontare il suo stesso fratello Knuckles, ora un potente boss deciso a fargliela pagare per un vecchio tradimento. Pertanto, tra case in vendita che si trasformano in campi di battaglia e identità nascoste che riemergono, Marvin dovrà fare i conti con il suo passato e scegliere chi vuole essere veramente.

Spoiler finale

Alla fine, Marvin affronta Knuckles in uno scontro spettacolare e coreografato all’interno di una lussuosa villa in vendita. Quindi, con il prezioso aiuto di Rose e del suo inaspettato alleato Simon (Sean Astin), riesce a sconfiggere il boss e a smantellare la sua organizzazione, salvando così la sua nuova vita. Il film, infatti, si chiude con Marvin che torna al suo lavoro, mostrando una casa a una giovane coppia. Tuttavia, mentre conclude la vendita, nota Rose che lo osserva da lontano: il passato è finalmente alle spalle, ma non sarà mai del tutto dimenticato.

Cast completo del film Colpi d’amore

Il cast riunisce attori d’azione, comici e interpreti cult in ruoli ironici e movimentati.