Giovedì 29 gennaio esce, nei principali cinema del nostro paese, il film Le cose non dette. Si tratta dell’ultima opera firmata dal regista Gabriele Muccino.

Le cose non dette, regista e dove è girata

Le cose non dette è una produzione originale della Lotus Production-Leone Film Group, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Cinema. La distribuzione, invece, è della O1 Distribution. La trama è tratta dal libro Siracusa di Delia Ephron. Quest’ultima firma la sceneggiatura, proprio in coppia con il già citato Gabriele Muccino.

La colonna sonora è affidata alla voce di Mahmood, che per l’occasione ha fatto uscire un nuovo singolo, denominato Le cose non dette. Il film appartiene al genere drammatico e le riprese si sono svolte fra l’Italia ed il Marocco, concentrandosi soprattutto sulle città Roma e Tangeri.

Le cose non dette, la trama

Al centro de Le cose non dette c’è la coppia composta da Carlo (che ha il volto di Stefano Accorsi) ed Elisa (interpretata da Miriam Leone). Il primo è un professore universitario e scrittore, che sta attraversando un periodo di intensa crisi artistica. La seconda, invece, è una giornalista dalla carriera brillante, apprezzata e stimata sia in Italia che all’estero.

La coppia vive a Roma e conduce una vita scandita da successi ed abitudini quotidiane, che però hanno fatto un po’ svanire il forte sentimento che li legava all’inizio della relazione. Consapevoli di questo e bisognosi di nuovi stimoli, scelgono di partire per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, ovvero Anna (interpretata da Carolina Crescentini) e Paolo (portato in scena da Claudio Santamaria), accompagnati dalla figlia adolescente Vittoria (che il volto di Margherita Panteleo).

Spoiler finale

Una volta giunti in Marocco, le cose non vanno come previsto. Fra segreti e sguardi che mettono in discussione le certezze acquisite nel tempo, tutte le tensioni tenute fino a quel momento sopite divampano, costringendo i protagonisti a fare i conti con ciò che provano veramente l’uno per l’altro. A peggiorare la situazione vi è il coinvolgimento di Blu (personaggio animato da Beatrice Savignani), giovane studentessa di filosofia di Carlo, la cui presenza solleva interrogativi e misteri.

Le cose non dette, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le cose non dette, film distribuito nei cinema dal 29 gennaio.