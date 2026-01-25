Domenica 25 gennaio è una giornata, in tv, ricca di grandi ospiti. Grande protagonista è Che tempo che fa, che dopo la serata evento Ornella Senza Fine torna in onda con un Premio Oscar ed un vincitore del Golden Globes.

Ospiti tv domenica 25 gennaio, i protagonisti di Che tempo che fa

Al centro di Che tempo che fa di domenica 25 gennaio, al via alle 19:30 su NOVE con la conduzione di Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, c’è il cinema. Il presentatore intervista Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar attualmente al cinema con la pellicola La Grazia.

Molto attesa l’intervista a Noah Wyle, vincitore di un Golden Globes e di un Emmy Awards per il lavoro da protagonista nella pluripremiata serie The Pitt. Per parlare di Agata Christian Delitto sulle nevi ci sono gli attori Christian De Sica e Lillo, mentre Walter Veltroni interviene per parlare del libro Buonvino e l’omicidio dei ragazzi.

In programma anche un intervento del Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e di Claudio Regeni e Paola Defendi, che insieme all’avvocata Alessandra Ballerini ricordano Claudio Regeni, barbaramente ucciso nel 2016.

In seconda serata torna la rubrica Il Tavolo. Agli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni si uniscono Noemi, la Gialappa’s Band, Cristiano Malgioglio e Diego Abatantuono. Con loro, poi, ci sono anche Gigi Marzullo, Lillo, Alessia Marcuzzi e Simon & The Stars.

Chi c’è a Domenica In

Su Rai 1, dalle 14:00, parte Domenica In con Mara Venier, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. La prima guida un talk sul Festival di Sanremo, arricchito dalle performance di Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone.

L’antiquaria Roberta Tagliavini, nel cast di Cash or Trash, parla del libro autobiografico La Mercante di Brera, mentre Gabriele Muccino e gli attori Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria presentano la pellicola Le cose non dette, in uscita il 29 gennaio.

Venier e Cerno, con Vladimir Luxuria ed Antonio De Rensis, parlano dei principali fatti di attualità. Teo Mammucari, invece, intrattiene il pubblico con il gioco La cassaforte di Domenica In. A Enzo Miccio, infine, il compito di ricordare Valentino.

Ospiti tv domenica 25 gennaio, chi c’è a Da noi a ruota libera

Il pomeriggio di Rai 1, domenica 25 gennaio, procede alle 17:20 con Da noi a ruota libera. La conduttrice Francesca Fialdini accoglie Natasha Stefanenko e l’imprenditore Luca Sabbioni, che a trent’anni dalle nozze civili hanno deciso di celebrare la cerimonia religiosa in Brasile. In scaletta un faccia a faccia con Ilenia Pastorelli, autrice con il primo romanzo Non so come è successo, ed Eugenio Mastandrea, l’amato Capitano di Don Matteo.

Infine, è raccontata la storia di Moira Cucchi, donna vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex marito, che è riuscita a ripartire e fidarsi nuovamente delle persone.