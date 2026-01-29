La serata tv di giovedì 29 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco di emozioni, capace di soddisfare i gusti più disparati. Mentre Rai 1 punta sulla tradizione con il carismatico prete detective Don Massimo, le altre reti rispondono con adrenalina pura, grandi inchieste giornalistiche e commedie romantiche. Mediaset schiera colossi del cinema d’azione e creature marine preistoriche, mentre Sky propone sfide culinarie e narrazioni distopiche. Una serata che promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori.

Stasera in TV giovedì 29 gennaio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – Don Matteo (Serie TV)

In questo nuovo episodio, Don Massimo affronta un caso spinoso che coinvolge un giovane artigiano di Spoleto, accusato ingiustamente di furto. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini, nel tentativo di organizzare una sorpresa per il Capitano, innesca una serie di equivoci esilaranti che mettono a dura prova la pazienza di tutta la caserma.

(Serie TV) In questo nuovo episodio, Don Massimo affronta un caso spinoso che coinvolge un giovane artigiano di Spoleto, accusato ingiustamente di furto. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini, nel tentativo di organizzare una sorpresa per il Capitano, innesca una serie di equivoci esilaranti che mettono a dura prova la pazienza di tutta la caserma. Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera (Informazione)

Milo Infante conduce uno speciale in prima serata dedicato ai casi di cronaca nera più discussi del momento. In studio, esperti, criminologi e inviati analizzano gli ultimi sviluppi delle indagini, offrendo ricostruzioni dettagliate e documenti inediti.

(Informazione) Milo Infante conduce uno speciale in prima serata dedicato ai casi di cronaca nera più discussi del momento. In studio, esperti, criminologi e inviati analizzano gli ultimi sviluppi delle indagini, offrendo ricostruzioni dettagliate e documenti inediti. Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice (Intrattenimento)

Geppi Cucciari accoglie il pubblico nel suo salotto culturale, mescolando satira, letteratura e attualità. Ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura partecipano a giochi ironici e interviste che svelano il lato più umano dei protagonisti.

(Intrattenimento) Geppi Cucciari accoglie il pubblico nel suo salotto culturale, mescolando satira, letteratura e attualità. Ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura partecipano a giochi ironici e interviste che svelano il lato più umano dei protagonisti. Rai 4 – 21:19 – The Roundup: Punishment (Film)

Il detective Ma Seok-do torna a usare i suoi metodi poco ortodossi per sgominare un’organizzazione criminale che gestisce il gioco d’azzardo online. L’azione si sposta tra la Corea e le Filippine, con combattimenti corpo a corpo spettacolari.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio (News)

Paolo Del Debbio apre il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia. La trasmissione dà voce a cittadini, imprenditori e politici, confrontando opinioni opposte sulle misure del governo e sulle difficoltà quotidiane degli italiani.

(News) Paolo Del Debbio apre il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia. La trasmissione dà voce a cittadini, imprenditori e politici, confrontando opinioni opposte sulle misure del governo e sulle difficoltà quotidiane degli italiani. Canale 5 – 21:20 – Striscia la notizia (Intrattenimento)

Il tg satirico di Antonio Ricci prosegue la sua missione di denuncia. I conduttori lanciano servizi su truffe e sprechi pubblici, mentre il Gabibbo e gli inviati consegnano i celebri Tapiri d’Oro ai personaggi più discussi della settimana.

(Intrattenimento) Il tg satirico di Antonio Ricci prosegue la sua missione di denuncia. I conduttori lanciano servizi su truffe e sprechi pubblici, mentre il Gabibbo e gli inviati consegnano i celebri Tapiri d’Oro ai personaggi più discussi della settimana. Italia 1 – 21:24 – Shark 2 – L’abisso (Film)

Jonas Taylor (Jason Statham) guida una squadra di esploratori nelle profondità dell’oceano. Una missione di estrazione mineraria illegale scatena la furia di colossali Megalodonti e altre creature preistoriche, costringendo il gruppo a una lotta disperata per la sopravvivenza.

(Film) Jonas Taylor (Jason Statham) guida una squadra di esploratori nelle profondità dell’oceano. Una missione di estrazione mineraria illegale scatena la furia di colossali Megalodonti e altre creature preistoriche, costringendo il gruppo a una lotta disperata per la sopravvivenza. La7 – 21:15 – Piazzapulita (News)

Corrado Formigli conduce una serata di approfondimento giornalistico. Reportage esclusivi e inchieste sul campo offrono uno sguardo critico sugli scenari geopolitici internazionali e sulle questioni sociali interne.

(News) Corrado Formigli conduce una serata di approfondimento giornalistico. Reportage esclusivi e inchieste sul campo offrono uno sguardo critico sugli scenari geopolitici internazionali e sulle questioni sociali interne. TV8 – 21:00 – Betis – Feyenoord (Sport)

Grande calcio europeo in diretta. Le due formazioni scendono in campo determinate a conquistare punti preziosi per il passaggio del turno, promettendo una sfida ricca di agonismo e tattica.

(Sport) Grande calcio europeo in diretta. Le due formazioni scendono in campo determinate a conquistare punti preziosi per il passaggio del turno, promettendo una sfida ricca di agonismo e tattica. Nove – 21:30 – Un piccolo grande Natale (Mondo e Tendenze)

Una commedia sentimentale che racconta la storia di una donna in carriera costretta a tornare nel suo paese natale, dove riscopre i valori della famiglia e un amore inaspettato.

Stasera in tv giovedì 29 gennaio 2026 – canali tematici e digitali

Cielo – 21:20 – Out of Reach (Film)

Steven Seagal interpreta un ex agente segreto che esce dall’isolamento per salvare una ragazzina orfana, con cui corrispondeva, dalle grinfie di un traffico di esseri umani.

(Film) Steven Seagal interpreta un ex agente segreto che esce dall’isolamento per salvare una ragazzina orfana, con cui corrispondeva, dalle grinfie di un traffico di esseri umani. Cine34 – 21:00 – Romanzo criminale (Film)

Il film di Michele Placido racconta l’ascesa e la caduta della Banda della Magliana, un gruppo di criminali che ha dominato Roma negli anni ’70, intrecciando i loro destini con i misteri d’Italia.

(Film) Il film di Michele Placido racconta l’ascesa e la caduta della Banda della Magliana, un gruppo di criminali che ha dominato Roma negli anni ’70, intrecciando i loro destini con i misteri d’Italia. Focus – 21:21 – Freedom – Oltre il confine (Intrattenimento)

Roberto Giacobbo esplora luoghi misteriosi e inaccessibili, raccontando la storia attraverso scoperte archeologiche e fenomeni naturali inspiegabili.

(Intrattenimento) Roberto Giacobbo esplora luoghi misteriosi e inaccessibili, raccontando la storia attraverso scoperte archeologiche e fenomeni naturali inspiegabili. Real Time – 20:45 – Cortesie per gli ospiti (Mondo e Tendenze)

Due coppie si sfidano nell’arte dell’ospitalità. I giudici valutano l’arredamento della casa, la preparazione della tavola e il menu proposto per decretare il vincitore.

(Mondo e Tendenze) Due coppie si sfidano nell’arte dell’ospitalità. I giudici valutano l’arredamento della casa, la preparazione della tavola e il menu proposto per decretare il vincitore. QVC – 21:00 – Vitaform, Piedi felici (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Food Network – 20:50 – Le ricette del convento (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Discovery – 21:15 – I segreti delle strutture (Mondo e Tendenze)

Il programma svela le meraviglie ingegneristiche nascoste dietro gli edifici più iconici del mondo, mostrando come sono stati costruiti e come resistono al tempo.

(Mondo e Tendenze) Il programma svela le meraviglie ingegneristiche nascoste dietro gli edifici più iconici del mondo, mostrando come sono stati costruiti e come resistono al tempo. Giallo – 21:10 – Shakespeare & Hathaway: Investigatori Privati (Serie TV — Prima TV)

L’improbabile coppia di detective formata da un ex poliziotto e una parrucchiera indaga su crimini bizzarri nella pittoresca Stratford-upon-Avon.

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (Intrattenimento)

La competizione culinaria entra nel vivo. I concorrenti affrontano una Mystery Box a sorpresa che mette alla prova la loro creatività, seguita da un Invention Test dove l’errore non è ammesso.

(Intrattenimento) La competizione culinaria entra nel vivo. I concorrenti affrontano una Mystery Box a sorpresa che mette alla prova la loro creatività, seguita da un Invention Test dove l’errore non è ammesso. Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini (Serie TV)

La serie prequel esplora l’adolescenza di Pietro Savastano, mostrando come la sua ambizione e la crudeltà lo abbiano portato a diventare il boss indiscusso di Secondigliano.

(Serie TV) La serie prequel esplora l’adolescenza di Pietro Savastano, mostrando come la sua ambizione e la crudeltà lo abbiano portato a diventare il boss indiscusso di Secondigliano. Sky Serie – 21:15 – The Pitt (Serie TV)

Un medical drama intenso che segue le vite frenetiche dei medici in un ospedale di Pittsburgh, tra casi clinici complessi e drammi personali.

(Serie TV) Un medical drama intenso che segue le vite frenetiche dei medici in un ospedale di Pittsburgh, tra casi clinici complessi e drammi personali. Sky Investigation – 21:15 – The Equalizer (Serie TV)

Queen Latifah usa le sue abilità speciali per aiutare chi non ha altre risorse, bilanciando la sua vita di madre single con quella di giustiziera segreta.

(Serie TV) Queen Latifah usa le sue abilità speciali per aiutare chi non ha altre risorse, bilanciando la sua vita di madre single con quella di giustiziera segreta. Sky Crime – 21:10 – È stato lui? (Documentari — Prima TV)

Cinema