Arriva nei cinema italiani il prossimo 2 aprile il film Lo Straniero. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima opera di Albert Camus, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1957.

Lo Straniero film, regista e dove è girato

Il film Lo Straniero, girato in bianco e nero e diffuso a livello internazionale con il titolo originale L’Etranger, appartiene al genere drammatico. Le società che lo hanno realizzato sono le FOZ, France 2 Cinéma e Gaumont. Nel nostro paese, la pellicola è distribuita, dal 2 aprile, da BiM Distribuzione. Le riprese si sono svolte in Marocco, con i set montati a Tangeri e non ad Algeri, dove invece era ambientata l’opera letteraria.

La regia e la sceneggiatura del film è curata da Francois Ozon. La produzione ha una durata di circa due ore e, negli scorsi mesi, ha ottenuto svariati riconoscimenti. Presentata durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha concorso per il Leone d’Oro, il film ha vinto un Premio Cesar e ben tre Premi Lumière, massimo riconoscimento francese per quel che concerne il grande schermo.

Lo Straniero è il secondo adattamento cinematografico realizzato dell’opera di Camus. Il primo risale al 1967 ed era diretto da Luchino Visconti, con protagonisti gli attori Marcello Mastroianni ed Anna Karina.

Lo Straniero film, la trama

La trama del film Lo Straniero si svolge alla fine degli anni ’30 ed ha come protagonista Meursalt, interpretato da Benjamin Voisin. Nato in Francia ma residente in Algeria, territorio appartenente al territorio francese, è un impiegato di trent’anni, che conduce una vita in apparenza modesta.

La narrazione si apre nel momento in cui riceve la notizia della morte della mamma, da tempo ricoverata in un ospizio. Un fatto, questo, che non turba particolarmente Meursalt, che torna subito alla sua routine, al punto da iniziare, il giorno dopo il funerale, una relazione con l’ex collega Marie. Per lei, tuttavia, non prova alcun sentimento, ma solo attrazione fisica.

Spoiler finale

Ne Lo Straniero, il protagonista è progressivamente sempre più vicino all’amico Reymond Sintès, che dietro il lavoro da magazziniere nasconde, in realtà, una serie di attività tutt’altro che legali. Tutto cambia quando Mersault uccide, a colpi di pistola, un giovane arabo che ha avuto, poco prima, un diverbio con Sintès.

Per tale gesto parte un processo, che ben presto si concentra soprattutto sull’aspetto psicologico di Mersault, che, proprio come accaduto in precedenza, mostra indifferenza per ciò che ha fatto e per le conseguenze che potrebbe affrontare.

Lo Straniero film, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il film Lo Straniero.