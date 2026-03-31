Martedì 31 marzo, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione parte alle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 31 marzo, Michele cena con Francesca

Alla conduzione di Primo Appuntamento del 31 marzo torna Flavio Montrucchio. Quest’ultimo, al suo fianco, ha il barman Mauro, che accoglie i protagonisti e fa loro degli aperitivi.

A Primo Appuntamento arriva Michele. Ha 24 anni, arriva dalla Calabria. Dopo aver studiato all’Alberghiero ha trovato lavoro in un call center. Per passione, inoltre, fa il fotografo ed il videomaker. Ha la passione per gli abiti vintage, soprattutto quelli degli anni ’80 e ’90. Di sé afferma: “Sono altruista, faccio sorridere gli altri, a volte sono un po’ ansioso e logorroico“. È single da due anni ed arriva al locale con un bouquet molto speciale, composto da peperoncini. Nell’ultimo anno è dimagrito di oltre 40 chili.

Incontra la 19enne Francesca. Vive a Guidonia, in provincia di Roma, ed ha lavorato, di recente, come animatrice turistica in Egitto. Ha la passione per la cucina, soprattutto dei dolci. È alla ricerca di un ragazzo curato e romantico, capace di compiere dei piccoli gesti romantici

Maria Rosaria cena con Pasquale

Durante Primo Appuntamento del 31 marzo arriva Maria Rosaria. Ha 72 anni, è pensionata ed ha la passione per il ballo e per il burraco, mentre non ama particolarmente la cucina. Affronta il suo primo appuntamento al buio ed ha le idee chiare: “Io sono un vulcano di idee, di affetto e di complimenti. Credo che quando non ci sono, gli altri possano sentire la mia mancanza“. Ha due matrimoni alle spalle: l’ultimo, durato 34 anni, è terminato circa quattro anni fa, dopo che lui si è innamorato di un’altra. Cena con il 77enne Pasquale, arriva da La Spezia ed è vedovo. Ama cucinare: il suo piatto forte sono le lasagne. Confessa: “Gli altri dicono che sono simpatico ed allegro, un ottimista di natura. Sono stato innamorato una volta sola, di mia moglie”.

Nel corso di Primo Appuntamento del 31 marzo c’è Ramazan. Ha 27 anni, ha origini albanesi ma vive a Pinerolo, in Piemonte. Fa l’imprenditore nel settore del carburante e si definisce “intraprendente con la costante voglia di crescere“. Ha avuto svariate frequentazioni, ma mai niente di veramente importante, e spera di incontrare una persona dolce e simpatica. Passa la serata con Martina, 26enne di Cremona. Lavora come receptionist e ragazza immagine nei raduni di macchine. Pratica lo yoga integrale, grazie al quale ha affrontato gli attacchi di panico e i momenti di ansia causati da una relazione tossica.

Primo Appuntamento 31 marzo, Fabio con Ernesto

Infine, a Primo Appuntamento del 31 marzo ci sono Fabio ed Ernesto. Il primo ha 57 anni, è della provincia di Messina e fa l’insegnante di inglese alle scuole medie. Si definisce una persona “romantica”. Ammette: “Sono un po’ spigoloso e perfettino“. È single da una decina di anni, dopo che la sua relazione si stava trasformando in un’amicizia. Il secondo ha 64 anni, è di Napoli e fa il parrucchiere. È diventato amico di molte delle sue clienti ed è single da quindici anni. Partecipa allo show con un obiettivo: incontrare un uomo vero e, possibilmente, leggermente più giovane di lui.