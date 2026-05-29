Il film Maudie Una vita a colori è un film di genere biografico che racconta la toccante e ispiratrice storia vera dell’artista canadese Maud Lewis. Questo emozionante lungometraggio va in onda sulla rete televisiva Tv2000, offrendo al pubblico un ritratto intimo e profondo sulla forza della determinazione e sul potere salvifico dell’arte.

Ambientato nella suggestiva ma isolata cornice della Nuova Scozia rurale degli anni ’30, il racconto segue la vita di una donna affetta da artrite reumatoide che, nonostante le gravi limitazioni fisiche e l’ostilità del mondo circostante, riesce a trovare la propria totale indipendenza e la felicità attraverso la pittura. La pellicola unisce con delicatezza dramma e romanticismo, mostrando come la passione possa trasformare un’esistenza segnata dalla povertà in un viaggio ricco di colori e bellezza.

Regia, produzione e protagonisti del film “Maudie Una vita a colori”

La regia di questo pluripremiato e intimo biopic è firmata dalla regista irlandese Aisling Walsh, che ha saputo dirigere con estrema grazia un cast di altissimo livello. La straordinaria attrice britannica Sally Hawkins interpreta magistralmente la protagonista Maud Dowley (poi Maud Lewis), offrendo una delle prove attoriali più intense e apprezzate della sua carriera. Accanto a lei, il celebre attore Ethan Hawke nel ruolo del burbero e solitario venditore di pesce Everett Lewis. Il cast principale si arricchisce inoltre con la presenza di Zachary Bennett nel ruolo del fratello Charlie Dowley e di Gabrielle Rose nella parte della severa zia Ida, figure centrali nella difficile giovinezza della protagonista trascorsa in un piccolo centro della Nuova Scozia.

Dove è stato girato?

Sebbene la storia reale si svolga interamente nei pressi di Marshalltown nella Nuova Scozia, la produzione ha scelto di girare la maggior parte delle scene nella suggestiva provincia di Terranova e Labrador, principalmente nella pittoresca area della penisola di Avalon e nella cittadina di Trinity. I meravigliosi e incontaminati paesaggi canadesi ricreano perfettamente l’atmosfera isolata, rurale e marittima dell’epoca. La troupe ha ricostruito fedelmente anche la minuscola e celebre casa di Everett Lewis, un piccolo set sperduto nella natura dove la protagonista ha dipinto ogni singola superficie disponibile. La fotografia ricca di luce naturale esalta i forti contrasti tra la durezza del clima locale e la calda esplosione di colori dei dipinti di arte popolare realizzati all’interno dell’abitazione.

Trama del film “Maudie Una vita a colori”

Nella fredda e rurale Nuova Scozia degli anni ’30, la giovane Maud Dowley soffre di una grave forma di artrite reumatoide che le causa un’andatura claudicante e forti dolori fisici. A causa della sua condizione, viene ingiustamente considerata incapace dalla zia Ida e dal fratello Charlie. Desiderosa di conquistare la propria autonomia, la donna decide di rispondere a un annuncio di lavoro come domestica per il solitario e rude commerciante di pesce Everett Lewis, trasferendosi nella sua piccolissima casa alla periferia di Marshalltown.

Il rapporto iniziale tra i due è estremamente aspro e difficile, segnato dal carattere scontroso e talvolta violento dell’uomo. Nonostante le avversità e la povertà materiale, la donna comincia a decorare le pareti, le finestre e i pochi mobili della casa con splendidi e allegri dipinti che ritraggono fiori, uccelli e paesaggi naturali. Questa sua innata dote per l’arte folk attira presto l’attenzione di Sandra, una sofisticata cliente di New York che decide di commissionarle le prime opere d’arte. Il successo commerciale dei quadri avvia la protagonista verso l’emancipazione economica e trasforma radicalmente il legame sentimentale con il marito, il quale scopre gradualmente di non poter più fare a meno di lei.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva del film, la fama artistica della pittrice valica i confini della Nuova Scozia, portando acquirenti e persino giornalisti della televisione nazionale davanti alla loro modesta dimora. Nonostante la celebrità e le ingenti richieste per le sue opere d’arte, la donna sceglie di non abbandonare mai lo stile di vita semplice e la piccola casa condivisa con il marito. Con il passare degli anni, tuttavia, le sue condizioni di salute peggiorano drasticamente a causa dell’avanzare dell’artrite e di una grave crisi respiratoria. Prima di spegnersi in ospedale, la protagonista confessa ad un addolorato e commosso Everett Lewis di essersi sentita profondamente amata e felice. La sequenza finale mostra l’uomo che fa ritorno nella casa ormai vuota, custode silenzioso del grande e coloratissimo patrimonio artistico e umano lasciato da sua moglie.

Cast completo del film “Maudie Una vita a colori”

Il cast completo della pellicola è composto da interpreti di grande talento che hanno dato vita a questa indimenticabile biografia drammatica. Ecco l’elenco ufficiale di tutti gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nel lungometraggio: