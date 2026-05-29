Venerdì 29 maggio, su Rai 1, è in onda, in diretta, Con il Cuore Nel nome di Francesco. L’evento benefico, giunto alla 24esima edizione, parte alle ore 21:25 circa.

Con il Cuore Nel nome di Francesco, conduce Carlo Conti

Con il Cuore Nel nome di Francesco è un concerto benefico organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato, a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. L’evento si svolge, in diretta, presso il sagrato superiore della Basilica di San Francesco ed è guidato da Carlo Conti, padrone di casa del format per il diciannovesimo anno consecutivo.

La serata è fruibile anche in streaming su Rai Play e attraverso la pagina 777 del Televideo è possibile attivare i sottotitoli su Rai 1. Inoltre, è possibile seguire il concerto in diretta radiofonica su Rai Radio 1 con le voci degli speaker Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Su Rai 1, infine, l’appuntamento è riproposto in replica domenica 28 giugno, dalle 16:00 circa.

Gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Anche quest’anno, Con il Cuore Nel nome di Francesco ha un intento solidale. Infatti, dal 25 maggio al 30 giugno è attiva una raccolta fondi, al quale si può partecipare con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45515.

L’intento della raccolta è aiutare le Mense Francescane operanti in Italia e, al tempo stesso, i progetti delle Missioni Francescane che coinvolgono sia l’Italia che il resto del mondo. Inoltre, l’obiettivo è riuscire a inviare il maggior numero possibile di aiuti umanitari ai civili coinvolti nelle tante guerre sparse per il Pianeta.

Inoltre, durante il concerto benefico Con il Cuore Nel nome di Francesco, è celebrato San Francesco, patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

Con il Cuore Nel nome di Francesco, il cast

Sono numerosi gli ospiti presenti durante Con il Cuore Nel nome di Francesco. Spazio, fra gli altri, al vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco e I Gemelli di Guidonia.

Prevista la partecipazione, nella diretta, di Paolo Brosio, che firma una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi. Infine, come da tradizione, Carlo Conti accoglie sul palco frati e volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno alle tante persone bisognose e in difficoltà.