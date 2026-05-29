Il film Last Breath si sviluppa come un travolgente thriller drammatico che tiene gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Questa straordinaria ed elettrizzante pellicola è disponibile per la visione lineare e in streaming grazie alla ricca programmazione di Sky. Il lungometraggio regala una potente storia di sopravvivenza estrema nel cuore dell’oceano.

La vicenda segue da vicino un team di esperti subacquei d’altura. Gli specialisti combattono contro la furia degli elementi marini e i limiti del tempo. L’obiettivo principale è salvare un compagno di equipaggio intrappolato a centinaia di piedi sotto la superficie dell’oceano. Il racconto si basa su un’incredibile storia vera accaduta in Europa. La trama esplora i temi del profondo cameratismo e della resilienza umana di fronte a una catastrofe imminente nelle profondità abissali. L’opera si concentra sulla forza d’animo dei lavoratori delle piattaforme petrolifere esterne.

Regia, produzione e protagonisti del film “Last Breath”

I produttori hanno affidato la regia di questo teso e spettacolare lungometraggio al regista Alex Parkinson. Il cineasta gestisce con grande abilità la claustrofobica ambientazione sottomarina. Il cast principale della pellicola vanta nomi di grandissimo rilievo nel panorama cinematografico internazionale contemporaneo. Il candidato all’Oscar Woody Harrelson interpreta il ruolo del determinato medico e soccorritore Duncan Allock. La star Simu Liu interpreta invece il coraggioso collega Dave Yuasa. Il giovane e talentuoso Finn Cole interpreta lo sfortunato subacqueo Chris Lemons. Inoltre, Cliff Curtis interpreta il capitano della nave Andre Jenson e Mark Bonnar interpreta il supervisore alle immersioni Craig. Tutti i personaggi affrontano una drammatica corsa contro il tempo nel freddo e profondo Mare del Nord, un’area geografica strategica compresa tra il Regno Unito, la Norvegia e la Scozia.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto di ricostruire le ambientazioni marine e le strutture tecniche di saturazione utilizzando complessi set industriali. La troupe ha utilizzato ampie vasche d’acqua dedicate alle riprese subacquee situate a Malta, all’interno dei celebri Kalkara Studios. Questo polo cinematografico europeo rappresenta un’eccellenza per le produzioni ambientate in mare aperto. Inoltre, molte delle suggestive sequenze navali esterne e le ricostruzioni delle piattaforme petrolifere si concentrano idealmente nel freddo tratto del Mare del Nord. Questo è lo scenario reale dove si è consumata la vicenda storica. La troupe si è mossa anche in territori strategici della costa del Regno Unito, specialmente nei pressi dei principali porti della Scozia, per completare le scene portuali. La fotografia plumbea e i contrasti di luce sottomarina accentuano il forte senso di isolamento vissuto dai protagonisti nelle profondità dell’oceano.

Trama del film “Last Breath”

Nelle oscure e agitate acque del Mare del Nord, al largo della Scozia, l’esperto subacqueo Chris Lemons si cala insieme ai suoi colleghi a centinaia di piedi sotto la superficie. Il tecnico esegue alcuni interventi di manutenzione essenziali sulle condutture di un importante giacimento petrolifero. Durante le delicate operazioni subacquee, un grave guasto informatico colpisce il sistema di posizionamento dinamico della nave d’appoggio in superficie. Le condizioni meteo peggiorano drasticamente proprio in quel momento. La nave si allontana violentemente dalla verticale dei sub, trascinando le attrezzature.

Il cavo ombelicale che fornisce l’ossigeno, la luce e il riscaldamento a Chris Lemons si tende fino a spezzarsi del tutto. Questo drammatico evento lascia il ragazzo completamente isolato nel buio pesto dell’oceano. Il giovane possiede solo una piccolissima riserva d’emergenza sulla schiena. In superficie e all’interno della camera di saturazione, i compagni Duncan Allock e Dave Yuasa iniziano una disperata missione di salvataggio contro il tempo. Il supervisore Craig coordina le operazioni dalla plancia di comando in Gran Bretagna. La squadra deve localizzare il corpo del collega prima che esaurisca gli ultimi minuti di aria disponibili. La forte tensione psicologica unisce l’intero equipaggio della nave.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva della pellicola, l’equipaggio riesce miracolosamente a riposizionare la nave sopra l’area dell’incidente. Il coraggioso subacqueo Dave Yuasa si tuffa nuovamente negli abissi per recuperare il corpo immobile di Chris Lemons. Il ragazzo è rimasto senza ossigeno per oltre trenta minuti nelle profondità del mare della Scozia. I compagni riportano il sub a bordo della campana di immersione. Subito dopo, Duncan Allock pratica una disperata rianimazione cardiopolmonare sul corpo dell’amico. Contro ogni legge medica e scientifica, il ragazzo riprende miracolosamente a respirare autonomamente. I gas inerti accumulati nel sangue e la bassissima temperatura dell’acqua del Mare del Nord hanno preservato le sue funzioni cerebrali. La sequenza finale mostra il commovente e reale ritorno a casa dell’intero equipaggio nel Regno Unito, unito per sempre da un miracolo di solidarietà e sopravvivenza umana.

Cast completo del film “Last Breath”

Il cast di questa avvincente e realistica opera cinematografica si compone di una selezione di attori internazionali capaci di restituire la grande tensione psicologica della vicenda. Di seguito l’elenco completo dei principali interpreti della pellicola e i rispettivi ruoli ricoperti nella narrazione: