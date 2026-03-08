Domenica 8 marzo, su Canale 5, è in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Il programma di Maria De Filippi prende il via alle ore 14:00 circa e dura 90 minuti, cedendo la linea a Verissimo di Silvia Toffanin verso le 15:30.

Amici puntata 8 marzo, continuano ad essere eccezionali gli ascolti

Al timone del programma, come detto, è presente Maria De Filippi, ideatrice ed autrice del talent show, che guida sin dal suo debutto in tv. Come ogni settimana, al suo fianco può contare, in studio, sul cast dei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo, che da settembre guidano i giovani allievi delle due categorie.

Per quel che concerne la danza, i professori sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. Nel canto, invece, sono seduti al tavolo dei prof Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccaroni. La puntata odierna è visibile, oltre che in tv, anche in diretta streaming ed on demand mediante Witty TV e Mediaset Infinity.

Continua la corsa al Serale

La puntata di domenica 8 marzo è fondamentale per la corsa degli allievi al Serale. A differenza di quel che è accaduto fino all’appuntamento della settimana scorsa, oggi non ci sono, in studio, degli ospiti vip chiamati a giudicare le performance.

Di conseguenza, non è f0rmata nessuna classifica generale. Sia i ballerini che i cantanti, per cercare di accedere alla fase del Serale del talent, devono realizzare delle performance al centro del palco ed a giudicarli ci sono i professori del format. Al momento, sono appena sei coloro che hanno già ottenuto la maglia del Serale. Per il canto sono Michele, Angie e Gard. Nel ballo, invece, hanno ottenuto la certezza di potersi esibire in prima serata Alex, Emiliano e Nicola. Rimangono ancora in corsa dodici allievi, sette cantanti ed altrettanti ballerini.

Amici puntata 8 marzo, gli ospiti

Nonostante un meccanismo di funzionamento leggermente differente, nella puntata di Amici di domenica 8 marzo sono previsti comunque degli ospiti. Per quel che concerne la musica, Maria De Filippi riaccoglie Emma, cantante la cui carriera è partita proprio grazie al talent, che ha vinto nella nona edizione. Questa settimana, l’artista è affiancato da Rkomi. I due, per la prima volta in televisione, intonano il loro nuovo brano Vacci piano.

A seguire, la padrona di casa dà il benvenuto agli attori Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Essi sono i protagonisti del film Un Bel Giorno, in uscita al cinema il 5 marzo scorso.