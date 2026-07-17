Triangle of Sadness è il film commedia drammatica e satirica del 2022 in onda su Cielo. Diretto da Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022, il film è una pungente satira sulle differenze sociali, sul potere e sulle dinamiche che regolano i rapporti umani.

La storia segue una coppia di modelli e influencer invitata su una lussuosa crociera destinata ai super ricchi. Quella che sembra una vacanza esclusiva si trasforma però in un’esperienza estrema che ribalta completamente i rapporti di forza tra i protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Triangle of Sadness

La regia di Triangle of Sadness è firmata da Ruben Östlund, autore anche della sceneggiatura. Il regista svedese costruisce una feroce critica al mondo della moda, dei social network e dell’élite economica internazionale, alternando momenti di comicità grottesca a riflessioni profonde sul potere.

La produzione è stata realizzata da Plattform Produktion, Essential Films, Film i Väst, Imperative Entertainment e numerose società europee.

I protagonisti sono Harris Dickinson, che interpreta il modello Carl, e Charlbi Dean, nel ruolo dell’influencer Yaya. Accanto a loro troviamo Woody Harrelson nei panni del comandante della nave, Dolly de Leon nel ruolo di Abigail, Zlatko Burić, Henrik Dorsin, Vicki Berlin, Jean-Christophe Folly e Sunnyi Melles.

Dove è stato girato?

Triangle of Sadness è stato girato tra Svezia, Grecia e Turchia.

Le scene ambientate durante la sfilata di moda sono state realizzate a Göteborg, in Svezia.

La spettacolare crociera di lusso è stata girata a bordo dello yacht Christina O, ormeggiato nel Mar Egeo, al largo della Grecia. Le sequenze dell’isola deserta sono state invece realizzate sull’isola greca di Chiliomodi, mentre alcune scene sono state completate nella zona costiera di Antalya, in Turchia.

Le ambientazioni contribuiscono a mettere in risalto il forte contrasto tra il lusso sfrenato della prima parte del film e la sopravvivenza primitiva raccontata nella seconda.

Trama del film Triangle of Sadness

Carl e Yaya sono una giovane coppia di modelli e influencer che vive grazie ai social network e alle collaborazioni con i grandi marchi della moda.

Il loro rapporto è spesso condizionato dal denaro e dalle continue discussioni su chi debba pagare il conto durante le uscite. Nonostante le incomprensioni, i due vengono invitati gratuitamente a partecipare a una crociera esclusiva riservata a miliardari, imprenditori e personaggi dell’alta società.

A bordo dello yacht, Carl e Yaya fanno la conoscenza di un ricco commerciante di fertilizzanti, di una coppia di anziani produttori di armi, di un magnate russo e del comandante della nave, un uomo alcolizzato e marxista che trascorre gran parte del tempo chiuso nella propria cabina.

La crociera procede tra lusso, feste e servizi impeccabili fino a quando una violenta tempesta colpisce l’imbarcazione proprio durante la cena di gala.

Le onde rendono impossibile mantenere l’equilibrio e quasi tutti gli ospiti vengono colti da forti conati di vomito. Mentre il comandante e il magnate russo discutono via altoparlante di capitalismo e comunismo, la nave perde il controllo e viene successivamente colpita da un attacco di pirati.

L’esplosione provoca il naufragio dello yacht. Soltanto pochi superstiti riescono a raggiungere un’isola apparentemente deserta.

Tra loro ci sono Carl, Yaya, il miliardario russo Dimitry, la ricca imprenditrice Jarmo, l’anziana coppia inglese, un tecnico e Abigail, una donna delle pulizie che lavorava sulla nave.

Sull’isola tutto cambia radicalmente. Le ricchezze non hanno più alcun valore e l’unica persona capace di pescare, accendere il fuoco e procurare il cibo è proprio Abigail.

Grazie alle sue capacità pratiche, la donna diventa rapidamente la nuova leader del gruppo. In cambio del cibo e della protezione pretende privilegi, imponendo nuove regole e instaurando un sistema di potere completamente opposto rispetto a quello esistente sulla nave.

Carl accetta persino di diventare il compagno di Abigail per garantirsi una posizione privilegiata, provocando la gelosia di Yaya e nuovi conflitti tra i superstiti.

Spoiler finale

Nel finale di Triangle of Sadness, Yaya e Abigail si allontanano dal gruppo durante un’esplorazione dell’isola.

Le due donne scoprono improvvisamente che l’isola non è affatto deserta. Dietro una collina compare infatti un lussuoso resort turistico, segno che i superstiti avrebbero potuto essere salvati in qualsiasi momento.

Yaya comprende immediatamente che tutto potrebbe tornare come prima. Abigail, invece, realizza che con il ritorno alla civiltà perderebbe il potere conquistato sull’isola e tornerebbe a essere una semplice donna delle pulizie.

Mentre le due si trovano sole, Abigail raccoglie una grossa pietra e si avvicina lentamente a Yaya. Il film non mostra ciò che accade subito dopo.

Contemporaneamente, Carl corre disperatamente alla ricerca delle due donne senza sapere che cosa stia accadendo.

Il finale rimane volutamente aperto. Ruben Östlund lascia allo spettatore il compito di immaginare se Abigail abbia scelto di uccidere Yaya per conservare il proprio potere oppure se abbia deciso di rinunciare alla violenza e tornare alla vita precedente.

L’epilogo rappresenta il messaggio centrale del film: il potere dipende quasi sempre dal contesto e può cambiare completamente quando cambiano le regole della società.

Cast completo del film Triangle of Sadness

Il cast di Triangle of Sadness riunisce interpreti provenienti da diversi Paesi, guidati da Harris Dickinson e Charlbi Dean. Di seguito gli attori principali e i rispettivi personaggi.