Five Nights at Freddy’s 2 è il film horror del 2025 in onda su Sky Cinema Uno. Diretto da Emma Tammi, il film rappresenta il secondo capitolo della saga ispirata ai celebri videogiochi creati da Scott Cawthon e prosegue gli eventi del primo film, riportando sullo schermo gli inquietanti animatroni che hanno terrorizzato milioni di appassionati.

Dopo gli eventi accaduti alla Freddy Fazbear’s Pizzeria, Mike Schmidt cerca di costruire una vita tranquilla insieme alla sorella Abby, ma il ritorno degli animatroni e l’emergere di nuovi segreti sul passato della Fazbear Entertainment trasformano nuovamente la loro esistenza in un incubo.

Regia, produzione e protagonisti del film Five Nights at Freddy’s 2

La regia di Five Nights at Freddy’s 2 è affidata a Emma Tammi, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo del primo capitolo. La sceneggiatura è firmata da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback, mantenendo un forte legame con la mitologia del videogioco.

La produzione è realizzata da Blumhouse Productions e Striker Entertainment, con Jason Blum e Scott Cawthon tra i produttori.

Il protagonista è Josh Hutcherson, che interpreta ancora Mike Schmidt, ex guardiano notturno deciso a proteggere la sorella Abby, interpretata da Piper Rubio. Tornano anche Elizabeth Lail nel ruolo di Vanessa Shelly e Matthew Lillard in quello di William Afton, mentre fanno il loro ingresso nuovi personaggi coinvolti nei misteri della Fazbear Entertainment.

Dove è stato girato?

Five Nights at Freddy’s 2 è stato girato principalmente nello Stato della Louisiana, negli Stati Uniti.

Le riprese si sono svolte soprattutto tra New Orleans e gli studios della zona, dove sono stati costruiti i nuovi ristoranti della Fazbear Entertainment e gli ambienti interni dedicati agli animatroni.

Gran parte delle scenografie è stata realizzata fisicamente, con animatroni a grandezza naturale sviluppati dal laboratorio Jim Henson’s Creature Shop, limitando l’utilizzo della computer grafica per rendere le creature ancora più realistiche.

Trama del film Five Nights at Freddy’s 2

Dopo la chiusura della Freddy Fazbear’s Pizzeria, Mike Schmidt cerca finalmente di lasciarsi alle spalle gli eventi che hanno sconvolto la sua vita. Vive insieme alla sorella Abby, mentre Vanessa continua a indagare sul passato della Fazbear Entertainment e sulle responsabilità di William Afton.

La tranquillità dura però poco. Una nuova struttura legata alla catena di ristoranti viene riaperta con l’obiettivo di rilanciare il marchio, sostenendo che tutti gli incidenti del passato siano soltanto leggende metropolitane.

Mike comprende immediatamente che qualcosa non va. Alcuni bambini iniziano a raccontare di avere visto strani animatroni muoversi durante la notte, mentre misteriose sparizioni riportano alla mente gli orrori già vissuti.

Abby, ancora legata spiritualmente alle anime intrappolate negli animatroni, percepisce che una nuova minaccia sta cercando di impossessarsi definitivamente del locale. Mike decide così di affrontare ancora una volta l’incubo, aiutato da Vanessa.

Le indagini conducono i protagonisti a scoprire nuovi esperimenti condotti dalla Fazbear Entertainment e l’esistenza di altri animatroni progettati per nascondere le prove dei crimini commessi in passato.

Tra corridoi bui, sistemi di sicurezza fuori controllo e continui attacchi delle creature meccaniche, Mike comprende che la storia della famiglia Afton è molto più complessa di quanto immaginasse.

Spoiler finale

Nel finale di Five Nights at Freddy’s 2, Mike e Vanessa riescono a raggiungere il laboratorio sotterraneo nel quale vengono custoditi gli animatroni più pericolosi e le prove degli esperimenti condotti dalla Fazbear Entertainment.

Qui scoprono che William Afton è riuscito ancora una volta a influenzare gli eventi attraverso le proprie creazioni, manipolando gli animatroni e cercando di tornare definitivamente in possesso del loro controllo.

Lo scontro finale coinvolge Mike, Vanessa e Abby contro le nuove creature, mentre le anime dei bambini cercano di ribellarsi all’influenza di Afton.

Grazie all’intervento di Abby, gli spiriti riescono a liberarsi dal controllo dell’assassino e gli animatroni si rivoltano contro il loro stesso creatore.

Mike riesce a mettere in salvo Vanessa e Abby, mentre il laboratorio viene distrutto da un incendio che sembra cancellare ogni traccia delle attività della Fazbear Entertainment.

Nell’ultima scena, tuttavia, una figura misteriosa recupera alcuni componenti degli animatroni tra le macerie. Il film si conclude così con un finale aperto che lascia intendere come l’incubo non sia ancora terminato e prepari il terreno per un nuovo capitolo della saga.

Cast completo del film Five Nights at Freddy’s 2

Il cast di Five Nights at Freddy’s 2 riporta sullo schermo molti interpreti del primo capitolo, affiancati da nuovi personaggi che ampliano la storia della Fazbear Entertainment.