Si intitolerà Delitto sul Lago di Garda la nuova serie tv originale italiana di Disney+. La produzione si trova attualmente in lavorazione.

Delitto sul Lago di Garda Disney+, le riprese a settembre

Delitto sul Lago di Garda appartiene al genere thriller. La società che ha il compito di realizzare quella che sarà la prossima produzione originale italiana è la The Apartment Pictures. Si tratta di un’azienda che ha già curato la produzione di svariati titoli di grande successo, fra cui Il Mostro, M Il figlio del secolo e L’Amica Geniale Storia della bambina perduta.

Lo scorso luglio, la produzione ha annunciato l’apertura dei casting per lavorare come comparse. Ad oggi, non si conosce l’identità degli attori che parteciperanno alla serie, ma i nomi saranno comunicati presto. D’altronde, le riprese partiranno a settembre e si concentreranno nei territori del Lago di Garda.

La serie tratta dal best seller di Tom Hindle

La regia di Delitto sul Lago di Garda è firmata da Laura Bispuri. Dietro la macchina da presa dell’ultima stagione de L’Amica Geniale, in carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti, fra cui un David di Donatello e un Globo D’Oro.

La sceneggiatura è firmata da Alessandro Fabbri, Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella. La trama è liberamente ispirata alla storia scritta nel romanzo Murder on Lake Garda di Tom Hindle. L’opera ha debuttato nel gennaio del 2024 e ha ottenuto un grande successo nelle vendite anche in Italia.

Al momento non è nota la data nella quale debutterà il titolo sul piccolo schermo. Quel che è certo è che per vedere la serie occorrerà attendere il 2027.

Delitto sul Lago di Garda Disney+, la trama

Al centro del Delitto sul Lago di Garda, nuova produzione targata Disney+, ci sono le nozze di Leopoldo Vigevani, esponente di una delle famiglie più influenti del Paese, ed Eva Bianchi, influencer che è seguita da milioni di persone sui social.

Per festeggiare il matrimonio hanno scelto, come location, un’isola che si affaccia sul Lago. Il clima di festa svanisce nel momento in cui nella spiaggia è rinvenuto il corpo privo di vita di una persona.

Tutti gli invitati al matrimonio si ritrovano isolati all’interno dell’isola e a dominare è la tensione: fra loro, d’altronde, si cela un assassino. A indagare su ciò che è accaduto c’è Lara, una giovane e aspirante giornalista nonché la cognata dello sposo. Poco dopo essersi interessata alla vicenda, Lara scopre l’esistenza di una serie di torbidi segreti legati alla famiglia Vigevani.