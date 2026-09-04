Dalla data di debutto in onda al possibile cast. Sono diverse le novità, alcune ufficiali e altre ufficiose, che circolano in merito ad Amici 26.

Amici 26 novità, la data di inizio

I tanti fan della trasmissione guidata da Maria De Filippi, per vedere le nuove puntate di Amici, dovranno aspettare ancora un mese. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni sei anni, la prossima edizione del programma esordirà a ottobre e non a settembre.

La registrazione del primo speciale pomeridiano è in programma il 1° ottobre prossimo. Per vedere ciò che è accaduto in televisione, invece, occorre aspettare la giornata di domenica 4 ottobre. Il talent, come di consueto, è visibile dalle ore 14:00 su Canale 5, oltre che in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Amadeus e Ambra Angiolini possibili nuovi arrivi

Nonostante non vi siano conferme ufficiali, fra le novità di Amici 26 dovrebbero esserci due nuovi ingressi nel cast di professionisti.

La prima a entrare nel cast fisso della trasmissione dovrebbe essere Ambra Angiolini, che nella stagione 1992-1993 ha ottenuto la grande notorietà grazie all’avventura con Non è la Rai. Nella sua carriera si è cimentata anche come cantante: il suo più grande successo è senz’altro T’appartengo, brano certificato Disco d’oro e che è stato realizzato anche nella versione olandese e spagnola. Quella ad Amici non sarebbe la sua prima esperienza in un talent: nel 2022, infatti, ha fatto da giudice a X Factor.

Secondo probabile nuovo ingresso nella trasmissione è quello di Amadeus. Il conduttore, negli ultimi due anni giudice del talent nelle puntate del Serale, tornerebbe così a lavorare sul piccolo schermo dopo aver abbandonato Discovery.

Amici 26 novità, i confermati e i possibili addii

Ad Amici 26 ci saranno importanti novità nel regolamento. Non vi sono ancora ufficialità ma è pressoché certo che i giovani talenti della scuola dovranno cimentarsi non solo nel canto e nel ballo, ma anche in diverse discipline sportive.

Chi sicuramente non tornerà come giudice ad Amici sarà Anna Pettinelli. Da anni professoressa di canto nel talent, da settembre sbarcherà su Rai 1 dove farà la concorrente a Tale e Quale Show. Fra coloro che rischierebbero di non essere riconfermati nella trasmissione ci sono anche Emanuel Lo e Veronica Peparini. Entrambi ballerini, il primo è professore nel format da cinque edizioni mentre la seconda era tornata nella passata edizione dopo un’assenza di tre anni.

Salvo clamorosi colpi di scena, infine, torneranno Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.