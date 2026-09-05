Sabato 5 settembre si svolge la partita Polonia-Italia, valevole come semifinale degli Europei di pallavolo, e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. L’incontro è proposto in diretta sia in chiaro che a pagamento.

Polonia-Italia Europei Pallavolo programmazione tv, le Azzurre grandi favorite

Il fischio di inizio del match fra la Polonia e l’Italia è previsto per le ore 18:00. Tuttavia, l’orario effettivo potrebbe slittare: l’altra semifinale, che ha come protagoniste la Turchia e la Serbia, va in scena dalle 15:00 ma da regolamento fra una partita e l’altra devono passare almeno 30 minuti. Se Turchia-Serbia dovesse prolungarsi oltre le 17:30, dunque l’appuntamento con protagoniste le Azzurre ritarderebbe.

L’Italia, guidata da Julio Velasco, arriva alla sfida da grande favorita. D’altronde, la nostra compagine è da anni la più forte a livello globale: nel 2024 ha vinto uno storico oro alle Olimpiadi, mentre nel 2025 ha ottenuto la vittoria ai Mondiali.

L’offerta in chiaro

In chiaro, come avvenuto per tutte le altre sfide con protagonista l’Italia, la semifinale contro la Polonia è proposta in diretta dalla Rai. La rete di riferimento, in particolare, è Rai 2, che si collega dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, impianto dove si svolgerà l’incontro, a partire dalle 17:50.

Gli spazi che precedono e seguono l’incontro, come avvenuto anche in occasione delle altre sfide del torneo, sono guidati da Maurizio Colantoni. In qualità di opinioniste in studio, per commentare tutto ciò che è avvenuto in campo, ci sono Eleonora Lo Bianco e Giulia Pisani, entrambe punti di riferimento per la pallavolo italiana e internazionale. La telecronaca del faccia a faccia è affidata a Marco Fantasia, affiancato al commento tecnico da Antonella Del Core. A bordocampo, per realizzare le interviste alle protagoniste, c’è Edi Dembinski.

Polonia-Italia, valevole per gli Europei di Pallavolo, è fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Polonia-Italia Europei Pallavolo programmazione tv, l’offerta a pagamento

La semifinale Polonia-Italia è proposta a pagamento sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV e su Sky Go. La sfida è raccontata da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guida gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini.

Infine, dalle ore 18:00, la partita delle Azzurre è in onda in diretta anche sull’applicazione DAZN. In questo caso il commentatore è Orazio Accomando, affiancato come commentatrice tecnica da Enrica Merlo.