Il film Amore in equilibrio (titolo originale Romance in the Air) è una pellicola sentimentale del 2024 diretta da Max McGuire e trasmessa su TV8. La storia segue il percorso di una donna che, dopo aver messo da parte i propri sogni artistici per una vita più stabile, ritrova la motivazione grazie a una nuova sfida sportiva. Il racconto unisce il tema delle seconde possibilità al fascino delle discipline aeree, mostrando come l’impegno e l’incontro con la persona giusta possano aiutare a superare vecchie paure.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore in equilibrio

La regia è affidata a Max McGuire, esperto in commedie romantiche, che sceglie di dare molta importanza alla parte visiva legata alle coreografie acrobatiche. La produzione è una collaborazione tra Stati Uniti e Canada, realizzata per il circuito Hallmark Channel, noto per i suoi racconti dai toni rassicuranti. I ruoli principali sono interpretati da Jocelyn Hudon, nel ruolo di Luna, e Olivier Renaud, che presta il volto all’acrobata Bennet. Il cast è completato da attori come Candice Lidstone, Stephanie Herrera e Jamie Champagne, che interpretano i familiari e gli amici che circondano la protagonista nel suo percorso di rinascita.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in diverse località tra gli Stati Uniti e il Canada, utilizzando ambienti che riflettono il contrasto tra la vita d’ufficio e quella artistica:

Palestre specializzate : sono stati utilizzati veri centri dedicati alle discipline aeree per rendere credibili gli allenamenti con i tessuti.

: sono stati utilizzati veri centri dedicati alle discipline aeree per rendere credibili gli allenamenti con i tessuti. Location cittadine : diverse scene sono state girate in quartieri residenziali e spazi urbani che richiamano l’atmosfera delle piccole comunità americane.

: diverse scene sono state girate in quartieri residenziali e spazi urbani che richiamano l’atmosfera delle piccole comunità americane. Teatri e palchi: le sequenze legate al festival artistico sono state ambientate in strutture reali destinate allo spettacolo dal vivo.

L’uso di colori chiari e ambientazioni luminose contribuisce a mantenere il tono leggero e positivo che caratterizza l’intera produzione.

Trama del film Amore in equilibrio

Luna è un’ex ballerina che ha deciso di abbandonare il palcoscenico anni prima, a causa di un infortunio e del timore di non essere all’altezza delle aspettative. Oggi lavora con successo nell’impresa edile di famiglia, conducendo una vita metodica e sicura, ma priva di quella scintilla creativa che la rendeva felice da ragazza. La sua routine viene interrotta quando riceve l’incarico di supervisionare la ristrutturazione di un vecchio magazzino che sta per essere trasformato in una scuola di discipline aeree. Durante un sopralluogo, Luna osserva Bennet, un acrobata di talento che sta cercando disperatamente una nuova partner per un’importante esibizione ai tessuti aerei prevista per il festival cittadino.

Inizialmente Luna rifiuta categoricamente di farsi coinvolgere, temendo di fallire di nuovo e di esporsi al giudizio altrui. Tuttavia, la determinazione di Bennet e il desiderio di rimettersi alla prova la spingono ad accettare la sfida. Iniziano così settimane di allenamenti intensi, fatti di fatica fisica e momenti di sconforto. Bennet non le insegna solo la tecnica dei tessuti aerei, ma la aiuta a ritrovare la fiducia in se stessa, spronandola a lasciare andare il controllo. Tra una prova e l’altra, il rapporto professionale tra i due si trasforma in qualcosa di più profondo. Luna si ritrova a dover gestire non solo la preparazione atletica, ma anche i sentimenti nascenti per Bennet e le pressioni della sua famiglia, che vorrebbe vederla concentrata esclusivamente sull’attività lavorativa “seria” dell’impresa edile.

Spoiler finale: il verdetto del palco

Attenzione spoiler: Nel finale del film, arriva il giorno del festival artistico. Nonostante un momento di esitazione dietro le quinte, Luna decide di salire sul palco. L’esibizione acrobatica ai tessuti aerei si rivela un successo: la sintonia tra lei e Bennet è perfetta e il pubblico risponde con entusiasmo. Questa performance rappresenta per Luna la chiusura definitiva con i fantasmi del passato e la consapevolezza che non deve per forza scegliere tra il suo lavoro e la sua passione. Bennet, dopo lo spettacolo, le dichiara il suo amore, proponendole di restare nella scuola non solo come socia, ma come compagna di vita. Il film si conclude con Luna che trova finalmente il suo equilibrio interiore, pronta a iniziare una nuova fase della sua vita accanto a Bennet.

Cast completo del film Amore in equilibrio

Ecco l’elenco dei principali attori che hanno preso parte alla pellicola:

Jocelyn Hudon : Luna

: Luna Olivier Renaud : Bennet

: Bennet Candice Lidstone : Gabby

: Gabby Stephanie Herrera : Katrina

: Katrina Jamie Champagne : Henry

: Henry Naomi Gaskin : Audrey

: Audrey Tanya Clarke : Rosie

: Rosie Darrin Baker : Richard

: Richard Rebecca Applebaum : Candice

: Candice Alice Hamid: Holly

© Riproduzione Riservata