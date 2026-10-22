Stasera in TV, venerdì 23 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette la serie Estranei, Rai 3 dedica la serata all’opera lirica Romanzo criminale, Rete 4 conferma Quarto Grado e Italia 1 sceglie il film d’azione Senza rimorso. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Pechino Express e Nove trasmette Fratelli di Crozza.

Programmi TV di venerdì 23 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior 2026 . Antonella Clerici conduce la terza puntata del talent dedicato ai cantanti over 60, tra esibizioni, racconti personali e scelte dei coach.

– . Antonella Clerici conduce la terza puntata del talent dedicato ai cantanti over 60, tra esibizioni, racconti personali e scelte dei coach. Rai 2, ore 21:20 – Estranei . La serie prosegue con il quinto episodio, L’altro volto della speranza , seguito alle 22:25 dal sesto episodio. Le indagini sulla morte di Camilla conducono verso una persona insospettabile.

– . La serie prosegue con il quinto episodio, , seguito alle 22:25 dal sesto episodio. Le indagini sulla morte di Camilla conducono verso una persona insospettabile. Rai 3, ore 21:20 – Romanzo criminale . Dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la nuova opera lirica tratta dal romanzo di Giancarlo De Cataldo, con musiche di Nicola Piovani e regia di Massimo Popolizio.

– . Dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la nuova opera lirica tratta dal romanzo di Giancarlo De Cataldo, con musiche di Nicola Piovani e regia di Massimo Popolizio. Rete 4, ore 21:30 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera e alle indagini ancora aperte.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera e alle indagini ancora aperte. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip 2026 . Dodicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

– . Dodicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Italia 1, ore 21:25 – Senza rimorso . Action thriller con Michael B. Jordan, tratto dall’universo narrativo di Tom Clancy. Un militare delle forze speciali cerca vendetta dopo un attacco alla propria famiglia.

– . Action thriller con Michael B. Jordan, tratto dall’universo narrativo di Tom Clancy. Un militare delle forze speciali cerca vendetta dopo un attacco alla propria famiglia. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, ospiti e commenti sui principali avvenimenti della settimana.

– . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, ospiti e commenti sui principali avvenimenti della settimana. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Nuova puntata dell’adventure game, con le coppie impegnate in un percorso tra sfide, imprevisti e strategie.

– . Nuova puntata dell’adventure game, con le coppie impegnate in un percorso tra sfide, imprevisti e strategie. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza . Maurizio Crozza torna con la quarta puntata della ventesima stagione, tra monologhi, imitazioni e satira politica e televisiva.

– . Maurizio Crozza torna con la quarta puntata della ventesima stagione, tra monologhi, imitazioni e satira politica e televisiva. Rai Movie, ore 21:10 – India . Film d’avventura ambientato nelle foreste al confine tra Argentina e Paraguay, dove un uomo in fuga trova rifugio presso una comunità indigena.

– . Film d’avventura ambientato nelle foreste al confine tra Argentina e Paraguay, dove un uomo in fuga trova rifugio presso una comunità indigena. Rai 2, ore 23:25 – Super Sic 58 . Documentario dedicato a Marco Simoncelli, a quindici anni dalla tragica scomparsa del motociclista sul circuito di Sepang.

– . Documentario dedicato a Marco Simoncelli, a quindici anni dalla tragica scomparsa del motociclista sul circuito di Sepang. Rai Movie, ore 23:15 – The Keeper – La leggenda di un portiere. Film biografico dedicato a Bert Trautmann, ex prigioniero di guerra tedesco diventato portiere del Manchester City.

Stasera su Rai 1: The Voice Senior 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 la terza puntata di The Voice Senior 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti con più di sessant’anni.

Il programma torna con nuove esibizioni e concorrenti pronti a raccontarsi attraverso la musica. Al centro della serata non ci sono soltanto le capacità vocali, ma anche le storie personali dei partecipanti, che spesso hanno coltivato per anni la passione per il canto senza riuscire a trasformarla in una professione.

I coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia ascoltano le performance e scelgono gli artisti da inserire nelle rispettive squadre. Ogni decisione contribuisce a definire il percorso dei concorrenti verso le successive fasi della competizione.

Prima del talent, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. La serata prosegue dopo mezzanotte con il Tg1 Sera e il settimanale di approfondimento TV7.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 propone dalle 21:20 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La diretta ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa, tra rapporti che cambiano, incomprensioni, confronti e nuove alleanze. La convivenza continua a mettere alla prova i concorrenti, chiamati a gestire tensioni e conseguenze delle proprie scelte.

Spazio anche alle nomination e alle dinamiche del gioco, con gli interventi delle opinioniste e il confronto tra i protagonisti del reality. La puntata rappresenta un nuovo appuntamento nella corsa verso le fasi successive del programma.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Estranei

Rai 2 trasmette alle 21:20 una nuova puntata di Estranei. La serie prosegue con il quinto episodio della prima stagione, intitolato L’altro volto della speranza, seguito alle 22:25 dal sesto episodio.

Le indagini sulla morte di Camilla e sulla vicenda che coinvolge Manraj conducono verso una figura apparentemente lontana da qualsiasi sospetto: il parroco del paese.

Per il capitano Adani, interpretato da Giulio Scarpati, e il maresciallo Bodini, l’ipotesi sembra difficilmente sostenibile. Laura e Bisan, tuttavia, non intendono abbandonare questa pista e continuano a cercare elementi capaci di chiarire quanto accaduto.

Il racconto approfondisce così il contrasto tra le convinzioni degli investigatori e i dubbi dei protagonisti, mentre nuove informazioni rischiano di modificare la ricostruzione degli eventi.

Al termine della serie, Rai 2 propone alle 23:25 Super Sic 58, documentario dedicato al motociclista Marco Simoncelli.

Stasera su Rai 3: Romanzo criminale

Rai 3 propone alle 21:20 Romanzo criminale, opera lirica presentata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e ispirata al celebre romanzo di Giancarlo De Cataldo.

Dopo il successo del libro, del film diretto da Michele Placido e della serie televisiva, la storia approda anche sul palcoscenico dell’opera, attraverso un adattamento musicale che ripercorre le vicende criminali e umane dei protagonisti.

Le musiche e la direzione musicale sono affidate a Nicola Piovani, mentre il libretto porta la firma dello stesso Giancarlo De Cataldo. La regia teatrale è di Massimo Popolizio, con l’Orchestra e il Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Lo spettacolo viene introdotto alle 21:15 da Tre minuti all’opera, con Veronica Pivetti. La proposta di Rai 3 rappresenta un’alternativa culturale ai programmi d’intrattenimento e ai talk delle altre reti.

Stasera su Italia 1: Senza rimorso

Italia 1 trasmette alle 21:25 Senza rimorso, thriller d’azione diretto da Stefano Sollima e interpretato da Michael B. Jordan.

Il protagonista è John Kelly, militare delle forze speciali della Marina americana che, dopo una missione particolarmente delicata, si ritrova coinvolto in una vicenda segnata da tradimenti e violenza.

Quando alcuni assassini colpiscono la sua famiglia, l’uomo decide di individuare i responsabili e ottenere vendetta. Le sue indagini lo conducono però verso una cospirazione internazionale, nella quale interessi politici e operazioni clandestine si intrecciano.

Il film, tratto dall’universo narrativo creato da Tom Clancy, unisce sequenze d’azione e intrighi di spionaggio, seguendo il percorso di un protagonista costretto a scegliere tra vendetta personale e senso del dovere.

I film di stasera in TV

Tra le principali proposte cinematografiche di venerdì 23 ottobre 2026 spiccano Senza rimorso su Italia 1 e India su Rai Movie. Quest’ultimo racconta una storia ambientata nelle foreste sudamericane, tra fuga, incontri e differenze culturali.

La seconda serata di Rai Movie propone invece The Keeper – La leggenda di un portiere, film biografico dedicato al calciatore Bert Trautmann e al suo difficile percorso di integrazione nell’Inghilterra del dopoguerra.

Per chi preferisce il cinema d’azione, Sky Cinema Uno dedica la prima e la seconda serata a due capitoli della saga di Jack Reacher, entrambi interpretati da Tom Cruise.

I film su Sky Cinema venerdì 23 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva. Tom Cruise interpreta un ex maggiore della polizia militare che indaga su una strage attribuita a un cecchino dell’esercito. Il film, diretto da Christopher McQuarrie, intreccia azione, indagine e mistero.

Sky Cinema Uno, ore 23:30 – Jack Reacher – Punto di non ritorno. Nel secondo capitolo, diretto da Edward Zwick, Reacher cerca di dimostrare l’innocenza di una collega arrestata e scopre una cospirazione che coinvolge ambienti militari.

Sky Cinema Stories, ore 22:10 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Tom Hanks interpreta il comandante di una nave mercantile americana assalita da pirati somali. Il film di Paul Greengrass è ispirato a una storia vera.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Anna Frank e il diario segreto. Film d’animazione diretto da Ari Folman, nel quale Kitty, l’amica immaginaria di Anna Frank, prende vita e attraversa l’Amsterdam contemporanea alla ricerca della ragazza.

Sky Cinema Family, ore 22:45 – Sing 2 – Sempre più forte. Il koala Buster Moon e i suoi amici cercano di realizzare un grande spettacolo musicale, affrontando ostacoli e nuove sfide.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Paradise Highway. Thriller con Juliette Binoche, Frank Grillo e Morgan Freeman. Una camionista coinvolta in attività illegali si ritrova a dover proteggere una bambina.

Sky Cinema Suspense, ore 23:00 – The Twin – L’altro volto del male. Horror psicologico con Teresa Palmer. Dopo un lutto familiare, una coppia si trasferisce in Finlandia, dove iniziano a verificarsi episodi inquietanti.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni. Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Dopo un addio al celibato a Las Vegas, tre amici devono ricostruire gli eventi della notte precedente per ritrovare lo sposo scomparso.

Sky Cinema Comedy, ore 22:45 – Starsky & Hutch. Ben Stiller e Owen Wilson interpretano i due celebri detective in una commedia poliziesca ispirata alla serie televisiva degli anni Settanta.