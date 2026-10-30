Un debito di sangue è un thriller d’azione americano del 2024, diretto da Ian ed Eshom Nelms e proposto da Rai 4. Il titolo originale è Red Right Hand e la durata è di 111 minuti. Orlando Bloom interpreta Cash, un uomo che tenta di abbandonare il crimine, mentre Andie MacDowell è Big Cat, la boss che lo costringe a tornare al suo servizio.

Al centro della storia c’è una famiglia indebolita dal lutto e dai problemi economici. Il debito diventa uno strumento con cui la criminalità impone nuove complicità, rendendo quasi impossibile uscire dal proprio passato. Cash deve proteggere la nipote Savannah e affrontare una donna abituata a trattare la vita delle persone come una proprietà.

Regia, produzione e protagonisti del film Un debito di sangue

La regia è firmata dai fratelli Ian ed Eshom Nelms, su sceneggiatura di Jonathan Easley. Le società di produzione comprendono Traction e Asbury Park Pictures. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Erica Lee, Mike Gabrawy, Jason Tamasco, Zak Kristofek e Michelle Lang. La fotografia è di Johnny Derango, il montaggio di Traton Lee e le musiche dei Mondo Boys.

Orlando Bloom interpreta Cash, segnato anche fisicamente dalle esperienze precedenti. Andie MacDowell costruisce Big Cat attraverso un’autorità che alterna familiarità e ferocia. Scott Haze è Finney, padre di Savannah, interpretata da Chapel Oaks. Garret Dillahunt è Wilder, predicatore che conosce la violenza e cerca una strada diversa attraverso la fede.

Dove è girato Un debito di sangue

Le riprese sono state realizzate nel Kentucky, con lavorazioni a Campbellsburg, New Castle e Shepherdsville, nella primavera del 2022. La contea di Odim, nella quale si svolge la vicenda, appartiene invece alla geografia immaginaria del film. Le località reali offrono strade, edifici e ambienti rurali adatti a un racconto costruito sul controllo del territorio.

La fattoria rappresenta il tentativo di Cash di ritrovare stabilità attraverso il lavoro quotidiano e la cura dei familiari. La casa di Big Cat esprime un potere opposto, fondato sul denaro e sulla disponibilità di uomini armati. La chiesa introduce un possibile luogo di protezione, ma anche quello spazio viene raggiunto dalle conseguenze dei ricatti criminali.

Trama di Un debito di sangue

Cash vive accanto a Finney e alla nipote Savannah, cercando di lasciarsi alle spalle il periodo trascorso come uomo di fiducia di Big Cat. Dopo la morte della moglie, Finney ha problemi con l’alcol e non riesce a sostenere la situazione economica. Il denaro preso dalla boss mette a rischio la fattoria e offre alla donna l’occasione per richiamare Cash.

Per cancellare il debito, Cash accetta di svolgere tre incarichi. La promessa sembra stabilire un limite preciso al suo ritorno nella banda. Ogni missione, però, lo coinvolge nuovamente in traffici e omicidi. Big Cat non considera l’accordo un contratto tra persone libere: pretende di decidere quando il servizio potrà davvero terminare.

Cash cerca una via d’uscita, ma le complicità tra il crimine e le autorità locali riducono le possibilità di ottenere giustizia. L’uccisione di Duke Parks chiarisce quanto la boss sia disposta a spingersi oltre per difendere la propria organizzazione. Intanto Savannah percepisce il pericolo e il rapporto con lo zio assume un’importanza crescente, tra protezione e necessità di prepararsi a reagire.

La situazione precipita quando gli uomini di Big Cat aggrediscono Finney davanti alla chiesa, provocandone la morte. Anche il rifugio offerto da Wilder viene violato e Savannah è rapita. Cash non può più limitarsi a eseguire ordini nella speranza di ottenere la libertà: insieme al predicatore organizza una risposta e prende in ostaggio Zeke, il figlio della boss, per imporre uno scambio.

Come finisce Un debito di sangue: il finale spiegato

Lo scambio degenera in una sparatoria. Savannah si libera e colpisce il suo sorvegliante; Wilder rimane ferito, ma riesce a sparare a Zeke, che viene poi assalito dai cani della madre. Cash raggiunge la nipote e viene ferito gravemente. Le ordina di fuggire dalla finestra, mentre Big Cat lo tiene sotto tiro e promette di dare la caccia anche alla ragazza.

Savannah torna indietro e uccide Big Cat, colpendola alla testa con un coltello. Il gesto salva Cash e interrompe il dominio della donna sulla famiglia. Nell’epilogo lo zio e la nipote sono ancora insieme alla fattoria, mentre Wilder riprende a predicare, portando i segni dello scontro. La sopravvivenza permette di ricominciare, senza cancellare la perdita di Finney e il prezzo pagato per liberarsi dal ricatto.

Cast di Un debito di sangue