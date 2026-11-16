Ballerina è un film d’azione statunitense del 2025, diretto da Len Wiseman e in onda il 16 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il titolo completo è From the World of John Wick: Ballerina. Ana de Armas interpreta Eve Macarro, una giovane assassina addestrata dalla Ruska Roma.

La storia si colloca nell’universo di John Wick, fra gli eventi di Parabellum e il quarto capitolo. Eve cerca i responsabili dell’omicidio del padre e finisce per mettere in pericolo gli accordi fra organizzazioni rivali. Il suo percorso personale si intreccia con quello del sicario interpretato da Keanu Reeves.

Regia, produzione e protagonisti del film Ballerina

La regia è di Len Wiseman e la sceneggiatura di Shay Hatten, a partire dai personaggi creati da Derek Kolstad. Il film è una produzione Lionsgate con Thunder Road. I produttori sono Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. La fotografia è di Romain Lacourbas e le musiche di Tyler Bates e Joel J. Richard.

Ana de Armas interpreta Eve e Keanu Reeves torna come John Wick. Anjelica Huston riprende il personaggio del Direttore, a capo della Ruska Roma, mentre Ian McShane è Winston Scott e Lance Reddick è Charon. Gabriel Byrne interpreta il Cancelliere, leader del gruppo contro il quale Eve indirizza la vendetta.

L’addestramento della protagonista collega danza e combattimento. La disciplina del corpo, la capacità di mantenere il controllo e l’uso dello spazio diventano strumenti del lavoro di assassina. L’apprendimento serve però anche a preparare una ribellione contro le regole della stessa organizzazione che l’ha accolta.

Dove è girato Ballerina

La lavorazione principale si è svolta in Repubblica Ceca, fra novembre 2022 e febbraio 2023. La produzione ha utilizzato Praga e i Barrandov Studios, insieme a località come Kouřim, Kladno, Kolín e Štramberk. Fra gli edifici impiegati figurano i castelli di Dolní Beřkovice e Kačina.

La storia conduce Eve nel villaggio austriaco di Hallstatt, ricostruito sullo schermo attraverso il lavoro su diversi set e ambienti. È importante distinguere il luogo narrativo dall’insieme delle location ceche. Il paesaggio del villaggio apparentemente tranquillo nasconde una comunità interamente organizzata attorno alla violenza.

Trama di Ballerina

Da bambina Eve assiste all’uccisione del padre Javier Macarro. Winston la conduce alla Ruska Roma, dove viene formata come ballerina e assassina. Crescendo, impara a eseguire incarichi professionali, ma conserva il desiderio di scoprire chi abbia distrutto la sua famiglia.

Un simbolo incontrato durante una missione riapre la pista del passato. Eve arriva a Praga e incontra Daniel Pine, un uomo in fuga con la figlia Ella. Il loro tentativo di sottrarsi al controllo della setta riproduce una situazione che la riguarda da vicino.

La ricerca porta al Cancelliere e alla comunità di Hallstatt. Eve entra in un luogo nel quale ogni abitante può essere un avversario. Qui scopre che Lena è sua sorella maggiore, rimasta nell’organizzazione quando il padre aveva cercato di portare via la più piccola.

Il Cancelliere ordina di eliminare entrambe: Lena muore ed Eve riesce a fuggire. Il Direttore teme che la vendetta provochi una guerra e manda John Wick a fermarla. Il sicario sceglie però di concederle tempo per completare la propria missione.

Come finisce Ballerina: il finale spiegato

Eve uccide il Cancelliere e salva Ella, impedendogli di portare via la bambina. John la aiuta contro gli uomini della setta e conferma poi al Direttore la morte del loro capo. Ella torna dal padre Daniel, ricoverato al Continental di Praga.

La protagonista ha vendicato Javier, ma ha infranto equilibri che non può ripristinare. Lascia la Ruska Roma e cerca riparo al Continental di New York. Winston le ricorda che i seguaci sopravvissuti vorranno reagire.

Nell’ultima sequenza Eve assiste al balletto della sua amica Tatiana e riceve la notizia di una taglia da cinque milioni di dollari sulla propria testa. Anche altri spettatori ricevono il messaggio. Eve si allontana dal teatro: la vendetta è conclusa, mentre comincia la fuga dalle sue conseguenze.

Cast di Ballerina