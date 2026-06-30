Su Prime Video è presente Return to Silent Hill, horror psicologico del 2026 diretto da Christophe Gans. Il film è disponibile attraverso canali e opzioni di acquisto o noleggio collegati alla piattaforma, ma non è incluso direttamente nel catalogo Prime.

Ispirato al celebre videogioco Silent Hill 2 di Konami, il film segue James Sunderland, un uomo distrutto dalla perdita della donna che ama. Una lettera misteriosa lo richiama nella città di Silent Hill, luogo che un tempo conosceva bene ma che ora appare avvolto dalla nebbia, dalla cenere e da presenze terrificanti.

Regia, produzione e protagonisti del film Return to Silent Hill

Return to Silent Hill è diretto da Christophe Gans, già regista del primo film della saga uscito nel 2006. La sceneggiatura è firmata da Gans insieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider.

Il film non prosegue direttamente la trama dei precedenti capitoli cinematografici. Racconta una storia autonoma, ispirata soprattutto al secondo videogame della serie, uno dei titoli horror più amati della storia dei videogiochi.

Il protagonista è James Sunderland, interpretato da Jeremy Irvine. James è un pittore segnato dalla depressione e dall’alcolismo, incapace di superare la fine della relazione con Mary Crane. Quando riceve una lettera firmata proprio dalla donna, decide di tornare a Silent Hill, convinto che lei possa essere ancora viva.

Hannah Emily Anderson interpreta Mary Crane, ma dà volto anche a figure fondamentali dell’incubo di James, tra cui Maria e Angela. La sovrapposizione tra questi personaggi è uno degli elementi più inquietanti della storia: Silent Hill sembra infatti trasformare ricordi, desideri e sensi di colpa in presenze reali.

Nel cast figurano anche Evie Templeton nel ruolo della giovane Laura, Pearse Egan in quello di Eddie Dombrowski e Robert Strange nel ruolo dell’iconico Pyramid Head, creatura diventata simbolo della saga.

La colonna sonora è firmata da Akira Yamaoka, compositore storico dei videogiochi di Silent Hill.

Dove è stato girato?

Return to Silent Hill è stato girato tra Germania e Serbia.

Le riprese hanno coinvolto soprattutto Belgrado, in Serbia, oltre a diverse località tedesche come Monaco di Baviera, Norimberga, Penzing e l’area del lago Ammersee.

Questi luoghi sono stati trasformati attraverso scenografie, effetti visivi e set costruiti appositamente per ricreare l’atmosfera della città maledetta. Silent Hill appare come un luogo sospeso tra realtà e incubo, dominato da nebbia, cenere, palazzi abbandonati, corridoi ospedalieri e ambienti deformati dalla paura.

Le creature sono state interpretate anche da ballerini e performer con trucco prostetico, per rendere più fisici e disturbanti i movimenti dei mostri.

Trama del film Return to Silent Hill

La trama di Return to Silent Hill segue James Sunderland, un uomo che vive da tempo in una condizione di profondo disagio. La sua relazione con Mary Crane è finita e il dolore per quella separazione lo ha trascinato verso l’alcol e l’isolamento.

Un giorno James riceve una lettera firmata da Mary. La donna lo invita a tornare nel loro “posto speciale”, Silent Hill. James non riesce a capire come sia possibile, ma decide di partire, spinto dalla speranza di ritrovarla.

Quando arriva nella città, però, non trova il luogo che ricordava. Silent Hill è quasi deserta, avvolta da una nebbia fittissima e dalla cenere che cade dal cielo. La popolazione sembra essere scomparsa dopo una misteriosa malattia e ogni strada sembra condurlo più in profondità verso un incubo.

James incontra Angela, donna fragile e tormentata, e poco dopo viene attaccato da una creatura mostruosa. La città cambia forma davanti ai suoi occhi: edifici, appartamenti e ospedali si trasformano in ambienti deformati, sporchi e claustrofobici.

Nel complesso residenziale di Wood Side, James incontra Eddie Dombrowski, uomo violento e instabile, e la piccola Laura, bambina che sostiene di conoscere Mary. Più avanti compare anche Maria, donna identica a Mary ma dal carattere molto diverso.

James continua a seguire ogni indizio convinto di poter salvare Mary. Ma Silent Hill sembra costringerlo a rivivere ricordi che aveva cercato di cancellare. Dietro ogni mostro, ogni visione e ogni incontro potrebbe nascondersi una parte della sua colpa.

Spoiler finale

Nel finale di Return to Silent Hill, James scopre che la lettera ricevuta da Mary non è la promessa di un ritorno reale, ma il punto di partenza di un percorso legato alla sua coscienza.

Durante il viaggio nella città, James aveva iniziato a credere che Mary fosse stata trascinata in un rituale oscuro e che potesse ancora essere salvata. Ma gli ultimi ricordi cambiano completamente la sua percezione della storia.

James scopre che Mary era gravemente malata e che la sua sofferenza era diventata insopportabile. Dopo averle promesso di liberarla dal dolore, James l’ha soffocata, convinto di compiere un gesto di pietà.

Silent Hill si è trasformata per lui in una prigione mentale. I mostri, Maria, Angela, Laura e Pyramid Head rappresentano i suoi sensi di colpa, i ricordi di Mary e le parti più oscure della sua mente.

James affronta infine la figura mostruosa di Mary e le chiede perdono. Quando il corpo della donna torna umano, l’uomo la porta in auto e guida verso il lago.

Il finale mostra James mentre si dirige verso un molo e si lascia cadere in acqua con l’auto, in un apparente suicidio. Subito dopo, però, si risveglia nel momento del suo primo incontro con Mary.

Questa volta James decide di non riportarla a Silent Hill. Il finale resta ambiguo: potrebbe essere una condanna a rivivere il passato oppure il tentativo della sua mente di immaginare una realtà in cui tutto sarebbe potuto andare diversamente.

Cast completo del film Return to Silent Hill

Jeremy Irvine : James Sunderland

: James Sunderland Hannah Emily Anderson : Mary Crane

: Mary Crane Hannah Emily Anderson : Maria

: Maria Hannah Emily Anderson : Angela

: Angela Evie Templeton : Laura

: Laura Pearse Egan : Eddie Dombrowski

: Eddie Dombrowski Robert Strange : Pyramid Head

: Pyramid Head Nicola Alexis : M, terapeuta di James

: M, terapeuta di James Giulia Pelagatti : Lying Figure

: Lying Figure Giulia Pelagatti : Spider Lady

: Spider Lady Giulia Pelagatti : infermiera mostruosa

: infermiera mostruosa Eve Macklin : Kaitlyn

: Kaitlyn Emily Carding : Dara

: Dara Martine Richards : Claudette

: Claudette Howard Saddler : Cal

: Cal Matteo Pasquini: senzatetto

Dove vedere Return to Silent Hill in streaming

Return to Silent Hill è presente su Prime Video tramite opzioni di acquisto, noleggio o canali aggiuntivi. Il film non risulta incluso nel normale abbonamento Prime Video.

È un titolo consigliato agli appassionati di horror psicologico, storie ambientate in città maledette e adattamenti da videogiochi. Per comprendere meglio alcuni riferimenti, può essere utile conoscere la storia di Silent Hill 2, ma il film resta fruibile anche come racconto autonomo.