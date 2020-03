Un'ultima occasione d'amore Rai 2

Un’ultima occasione d’amore è il titolo del film tv proposto da Rai 2 nel daytime pomeridiano. L’appuntamento è anche sul canale 502 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è una produzione statunitense del 2017 che arriva per la prima volta sul piccolo schermo italiano. Si tratta di una commedia romantico sentimentale della durata di un’ora e 45 minuti.

La pellicola è un film di genere sentimentale del 2017. La durata è di 95 minuti e la distribuzione è della Hallmark Channel.

La regia è affidata a Martin Wood e nel cast recitano i seguenti attori Rebecca Romijn (Beauty and the Beast), Jerry O’Connell, Bruce Davison (Words and pictures), David Julian Hirsh, Jocelyn Hudon, Benjamin Sutherland, Amber Goldfarb e Melissa Toussaint.

Le riprese si sono svolte a Parigi dove è ambientata la storia raccontata.

La colonna sonora del film è interpretata da Nat King Cole.

Un’ultima occasione d’amore – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda ha come protagonista una donna che dirige una importante rivista d’arte di New York. Il suo nome è Lindsey Wilson (Rebecca Romijn). Tra l’altro la Wilson è una mamma single che non ha mai dimenticato il suo primo grande amore conosciuto a Parigi in un’atmosfera romantica che l’ha segnata in tutti questi anni.

Il ragazzo della sua vita l’aveva conosciuto durante gli anni del college. Adesso dopo 20 anni la Wilson si ritrova ancora una volta nella capitale francese che l’ha fatta innamorare.

Il viaggio in Francia ha come finalità rilassarsi e trascorrere un po’ di tempo con la figlia Alexia (Jocelyn Hudon). La ragazza ha deciso di seguire le orme della madre e si è recata a Parigi per studiare storia dell’arte alla Sorbona.

Il finale del film

Ma il destino ha in serbo per le due donne una sorpresa. Mamma e figlia hanno scelto di alloggiare in un hotel il cui proprietario è Jack Burrows (Jerry O’Connell), ovvero l’amore di gioventù di Lindsey Wilson.

Quando i due si rincontrano tra di loro scoppia di nuovo una grande passione. È come se il tempo si fosse fermato e fossero tornati gli anni della gioventù. Ma non tutto sarà semplice. Ci saranno ulteriori difficoltà impreviste legate proprio alla presenza della figlia Alexia.

Una curiosità: i due interpreti principali Jerry O’Connell e Rebecca Romijn sono sposati nella vita reale. Il film ha avuto un notevole successo. Infatti i telespettatori hanno notato che la coppia di protagonisti, essendo marito e moglie nella vita reale, recitavano con più credibilità.