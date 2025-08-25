Dopo tante voci ed indiscrezioni, Mediaset ha ufficializzato la staffetta fra Sarabanda ed Avanti un Altro. A partire dal prossimo lunedì 1° settembre, infatti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti torneranno a presiedere la fascia del preserale di Canale 5.

Avanti un Altro Sarabanda, giunge al termine il programma di Enrico Papi

Chi sperava in un prolungamento autunnale di Sarabanda, dunque, rimarrà deluso. Il game show musicale, nelle scorse settimane, è tornato in onda, dopo anni di distanza, nella fascia preserale. A condurre lo show Enrico Papi, che tuttavia non ha ottenuto il medesimo successo del collega Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Nell’ultima settimana di messa in onda, ovvero quella dal 17 al 24 agosto, lo show ha ottenuto una share media del 16,4%. Un dato senz’altro positivo, che Mediaset non ha ritenuto evidentemente sufficiente per un prolungamento a settembre. Il format, inoltre, ha praticamente sempre perso la sfida contro la diretta concorrente Reazione a Catena, su Rai 1.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti per tentare di arginare il game di Pino Insegno

Per tentare di arginare il game guidato da Pino Insegno, dunque, Canale 5 ha deciso di modificare il proprio palinsesto. Con l’uscita di Sarabanda fa il suo ritorno Avanti un Altro, ovvero uno dei game show più amati del Biscione. Al timone è confermata l’inossidabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nelle ultime nove edizioni, Mediaset aveva deciso di proporre gli appuntamenti inediti dello show solamente in inverno inoltrato, a gennaio. Con l’edizione 2025, invece, Avanti un Altro torna alle proprie origini, in quanto nelle prime quattro edizioni, proposte fra il 2011 ed il 2015, era partito proprio a settembre.

Avanti un Altro Sarabanda, nessuna novità nel format di Bonolis e Laurenti

Avanti un Altro, in onda a partire dal 1° settembre, non porta con sé modifiche al meccanismo di gioco. In ogni puntata partecipano una lunga serie di concorrenti, chiamati a rispondere a domande di cultura generale.

A scandire il ritmo dello show ci sono gli interventi del Salottino, capitanato da Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri. Al suo fianco tornano alcuni dei personaggi più amati, come la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza e lo iettatore Franco Pistoni.

Il concorrente che al termine della partita ha messo da parte il montepremi complessivo più alto è il vincitore della serata ed ottiene la possibilità di affrontare il gioco finale. Per vincere il jackpot a disposizione, il concorrente deve riuscire a dare 21 risposte sbagliate.