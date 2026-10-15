Stasera in TV, venerdì 16 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette la serie Estranei, Rai 3 sceglie il thriller Force of Nature – Oltre l’inganno, Rete 4 conferma Quarto Grado e Italia 1 propone in prima TV il film Hounds of War. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 continua con Pechino Express e Nove trasmette Fratelli di Crozza.

Programmi TV di venerdì 16 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent dedicato ai cantanti over 60, tra audizioni, storie personali e scelte dei coach.

– . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent dedicato ai cantanti over 60, tra audizioni, storie personali e scelte dei coach. Rai 2, ore 21:20 – Estranei . La serie prosegue con il terzo episodio, Il coltello nell’acqua . Laura cerca di dimostrare l’innocenza di Manraj, mentre un nuovo delitto sconvolge Correggio.

– . La serie prosegue con il terzo episodio, . Laura cerca di dimostrare l’innocenza di Manraj, mentre un nuovo delitto sconvolge Correggio. Rai 3, ore 21:20 – Force of Nature – Oltre l’inganno . Thriller con Eric Bana e Anna Torv, ambientato nelle foreste australiane, dove un’escursione aziendale si trasforma in un mistero.

– . Thriller con Eric Bana e Anna Torv, ambientato nelle foreste australiane, dove un’escursione aziendale si trasforma in un mistero. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma dedicato ai principali casi di cronaca nera, tra indagini, testimonianze e aggiornamenti giudiziari.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma dedicato ai principali casi di cronaca nera, tra indagini, testimonianze e aggiornamenti giudiziari. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip . Decima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, tra confronti, nomination e nuovi equilibri nella Casa.

– . Decima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, tra confronti, nomination e nuovi equilibri nella Casa. Italia 1, ore 21:27 – Hounds of War . In prima TV il film d’azione con Frank Grillo e Robert Patrick. Un mercenario, unico superstite di una missione fallita, decide di vendicare i compagni uccisi.

– . In prima TV il film d’azione con Frank Grillo e Robert Patrick. Un mercenario, unico superstite di una missione fallita, decide di vendicare i compagni uccisi. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi conduce il programma tra satira politica, reportage, commenti sull’attualità e ospiti in studio.

– . Diego Bianchi conduce il programma tra satira politica, reportage, commenti sull’attualità e ospiti in studio. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Ottava tappa della tredicesima stagione dell’adventure game. Le coppie affrontano l’ultima parte del viaggio in Cina prima di raggiungere il Giappone.

– . Ottava tappa della tredicesima stagione dell’adventure game. Le coppie affrontano l’ultima parte del viaggio in Cina prima di raggiungere il Giappone. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza . Maurizio Crozza torna con la terza puntata della ventesima stagione, tra imitazioni, monologhi e satira sull’attualità politica e televisiva.

– . Maurizio Crozza torna con la terza puntata della ventesima stagione, tra imitazioni, monologhi e satira sull’attualità politica e televisiva. Rai 4, ore 21:20 – Gunner . Action thriller con Luke Hemsworth e Morgan Freeman. Un veterano deve affrontare una pericolosa organizzazione criminale per salvare i propri figli.

– . Action thriller con Luke Hemsworth e Morgan Freeman. Un veterano deve affrontare una pericolosa organizzazione criminale per salvare i propri figli. Rai 5, ore 21:20 – La città ideale – Napoli. Massimiliano Ossini racconta il patrimonio artistico, culturale e umano della città, con testimonianze e ospiti del mondo dello spettacolo.

Stasera su Rai 1: The Voice Senior

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di The Voice Senior 2026. Il talent condotto da Antonella Clerici continua a dare spazio a interpreti con più di sessant’anni, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti ai coach e al pubblico televisivo.

La settima stagione del programma mette al centro non soltanto le capacità vocali dei concorrenti, ma anche le loro esperienze personali. Ogni esibizione diventa così l’occasione per raccontare passioni coltivate nel tempo, occasioni mancate e sogni ancora da realizzare.

La puntata arriva dopo Affari Tuoi e occupa l’intera prima serata della rete ammiraglia. Al termine, Rai 1 propone il Tg1 Sera e il settimanale di approfondimento TV7.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 trasmette dalle 21:20 la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Al centro della diretta ci sono gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa, tra discussioni, chiarimenti e rapporti che continuano a evolversi. I concorrenti devono confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con nuove nomination.

La convivenza resta il principale motore del programma, con amicizie messe alla prova, incomprensioni e tentativi di ricomporre le tensioni. La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Estranei

Rai 2 propone alle 21:20 il terzo episodio di Estranei, intitolato Il coltello nell’acqua. La serie prosegue con nuovi sviluppi dell’indagine sulla morte di Camilla, mentre i sospetti continuano a concentrarsi su Manraj.

Laura, aiutata da Bisan, cugino del ragazzo, cerca di dimostrare che Manraj sia stato incastrato. I due sono convinti che qualcuno abbia costruito una falsa pista per nascondere il vero responsabile dell’omicidio.

Nel frattempo, un nuovo delitto sconvolge Correggio, complicando ulteriormente le indagini. La puntata si concentra sulla ricerca della verità e sui legami tra le persone coinvolte nella vicenda.

La serie arriva dopo TG2 Post. In seconda serata, Rai 2 propone La nobile arte, appuntamento dedicato al mondo della boxe.

Stasera su Rai 3: Force of Nature – Oltre l’inganno

Rai 3 trasmette alle 21:20 Force of Nature – Oltre l’inganno, thriller del 2024 con Eric Bana e Anna Torv, diretto da Robert Connolly.

Cinque colleghe partecipano a un’escursione di gruppo nelle foreste australiane, organizzata come attività aziendale. Durante il percorso, però, una di loro, Alice, scompare misteriosamente.

La donna lavora segretamente come informatrice per l’agente federale Aaron Falk, che decide di indagare sull’accaduto. Le testimonianze delle altre partecipanti risultano contraddittorie e fanno emergere rivalità, risentimenti e segreti.

Il film costruisce la tensione attraverso un ambiente naturale ostile e un’indagine nella quale diventa sempre più difficile distinguere la verità dalle menzogne.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di venerdì 16 ottobre 2026 spiccano Force of Nature – Oltre l’inganno su Rai 3, Hounds of War su Italia 1, Gunner su Rai 4, Automata su Rai Movie e Coraggio… fatti ammazzare su Iris.

Il canale 20 propone Godzilla e Kong – Il nuovo impero, spettacolare avventura fantascientifica, mentre Rai Premium trasmette Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto. Su TV2000 va in onda Dead Man Walking – Condannato a morte, con Susan Sarandon e Sean Penn.

I film su Sky Cinema venerdì 16 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio. Film drammatico diretto da Chloé Zhao, con Jessie Buckley e Paul Mescal. Ispirato al romanzo di Maggie O’Farrell, racconta un doloroso episodio della vita familiare di William Shakespeare, esplorando i temi del lutto, dell’amore e della creazione artistica.

Sky Cinema Uno, ore 23:25 – La donna più ricca del mondo. Isabelle Huppert interpreta una ricchissima ereditiera che instaura un rapporto controverso con un fotografo, in una storia ispirata allo scandalo Bettencourt.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Giochi di potere. Thriller con Harrison Ford nel ruolo di Jack Ryan, coinvolto in una vicenda che intreccia terrorismo internazionale, vendetta e operazioni dei servizi segreti.

Sky Cinema Collection, ore 23:15 – Jack Ryan – L’iniziazione. Chris Pine interpreta il giovane analista della CIA in una storia dedicata alle origini del celebre personaggio creato da Tom Clancy.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Fire Squad – Incubo di fuoco. Film ispirato alla storia vera di un gruppo di vigili del fuoco dell’Arizona impegnati contro un devastante incendio boschivo. Nel cast Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges.