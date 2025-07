Il film Il regno del pianeta delle scimmie, diretto da Wes Ball, è un epico racconto di fantascienza del 2024. Esso è ambientato tre secoli dopo la morte di Cesare, il leggendario leader delle scimmie. È, inoltre, il quarto capitolo della saga reboot e il decimo film del franchise iniziato nel lontano 1968. Il film è disponibile su Sky Cinema Uno e ha, di conseguenza, una durata considerevole di 145 minuti. Pertanto, i fan della saga saranno entusiasti di questo nuovo capitolo.

Regia, produzione e protagonisti del film Il regno del pianeta delle scimmie

La regia è firmata da Wes Ball, noto per la trilogia di Maze Runner. La sceneggiatura è opera di Josh Friedman, basata sui personaggi iconici creati da Rick Jaffa e Amanda Silver, i quali si sono, a loro volta, ispirati al celebre romanzo di Pierre Boulle. Di conseguenza, il film ha solide radici letterarie.

Il film è una produzione USA realizzata da 20th Century Studios, Oddball Entertainment, Jason T. Reed Productions e Disney Studios Australia. Pertanto, si tratta di una collaborazione di ampio respiro e grande portata.

I protagonisti principali sono, in particolare:

Owen Teague nel ruolo di Noa

nel ruolo di Noa Freya Allan nel ruolo di Mae / Nova

nel ruolo di Mae / Nova Kevin Durand nel ruolo di Proximus Cesare

nel ruolo di Proximus Cesare Peter Macon nel ruolo di Raka

nel ruolo di Raka William H. Macy nel ruolo di Trevathan

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Australia, specificamente presso i rinomati Disney Studios Australia. Inoltre, sono state utilizzate diverse location naturali nel Nuovo Galles del Sud, al fine di ricreare paesaggi post-apocalittici suggestivi e ambientazioni selvagge e primordiali. Pertanto, il film vanta scenari mozzafiato e autentici.

Trama del film Il regno del pianeta delle scimmie

Trecento anni dopo la morte di Cesare, le scimmie dominano incontrastate la Terra e gli umani sono regrediti a uno stato primitivo e selvaggio. In questo nuovo e precario ordine, Noa, un giovane scimpanzé allevatore di aquile, vive in un villaggio pacifico con la sua famiglia. Tuttavia, questa tranquillità è destinata a non durare.

Quando il suo clan viene attaccato violentemente da un esercito guidato dal tirannico Proximus Cesare, Noa intraprende un viaggio pericoloso e inaspettato per salvare i suoi cari. Durante il cammino, incontra Raka, un orango saggio e custode fedele della memoria di Cesare, e Mae, una ragazza umana che nasconde un misterioso segreto. Di conseguenza, il suo percorso si complica.

Il trio si ritrova, così, coinvolto in una lotta cruciale per il futuro del pianeta, districandosi tra ideali distorti, memorie perdute e la possibilità di una nuova, fragile alleanza tra scimmie e umani. Perciò, il destino del mondo è nelle loro mani.

Spoiler finale del film

Nel finale, Noa e Mae riescono, con grande astuzia, a impedire che Proximus acceda a un bunker contenente pericolose armi umane. Mae, che si rivela essere parte di una comunità di umani immuni al virus che ha devastato l’umanità, recupera un hard disk con dati vitali e distrugge la diga che protegge il villaggio di Proximus, allagando di conseguenza il bunker. Questa azione è decisiva per la loro missione.

Durante la fuga precipitosa, Raka si sacrifica eroicamente per la causa, Sylva muore in combattimento e Proximus viene infine sconfitto grazie all’intervento provvidenziale di uno stormo di aquile, richiamate da Noa in un momento cruciale. Quindi, la battaglia si conclude con la vittoria di Noa.

Mae si congeda da Noa e raggiunge una base segreta dove gli umani superstiti riattivano le comunicazioni satellitari, un passo fondamentale per la rinascita dell’umanità. Il film si chiude con un fragile equilibrio tra le due specie, e la speranza che la memoria di Cesare possa guidare entrambi verso un futuro condiviso e più armonioso. Perciò, il finale è carico di speranza e incertezza.

Cast completo del film Il regno del pianeta delle scimmie